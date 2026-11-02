Sistan-Beluçistan'da operasyonda 1 kişi öldü, yol kapatma girişimi engellendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sistan-Beluçistan'da operasyonda 1 kişi öldü, yol kapatma girişimi engellendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sistan-Beluçistan eyaletinde emniyet güçleriyle silahlı grup arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Kudüs Karargahı, grubun Zarabad-Konarek kara yolunu kapatma ve emniyet karargahlarına saldırı planının engellendiğini öne sürdü.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde emniyet güçleriyle silahlı grup arasında çıkan çatışmada 1 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetlerine bağlı Kudüs Karargahı tarafından yapılan açıklamada, önceden tespit edilerek takibe alınan bir silahlı gruba yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Çatışmada grup üyelerinden 1 kişinin öldürüldüğü, bazılarının yakalandığı, kaçan diğer şüphelilerin ise takibinin sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, grubun bölgede konuşlu emniyet güçlerinin karargahlarına saldırı düzenlemeyi ve Zarabad-Konarek kara yolunu trafiğe kapatmayı planladığı ancak güvenlik güçlerinin müdahalesiyle bu girişimin engellendiği öne sürüldü.

Kaynak: AA
GüncelKudüsDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj Azerbaycan halkına ve Aliyev’e seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Azerbaycan halkına ve Aliyev'e seslendi
İstanbul’a gelmesi beklenen Conceiçao, bakın nerede ortaya çıktı İstanbul'a gelmesi beklenen Conceiçao, bakın nerede ortaya çıktı
İskenderun’da dolandırıcı tuzağını kuyumcu bozdu: 906 bin TL’lik altın kurtarıldı İskenderun'da dolandırıcı tuzağını kuyumcu bozdu: 906 bin TL'lik altın kurtarıldı
Fenerbahçe’de Conceiçao krizi İşte anlaşmayı tıkayan konu Fenerbahçe'de Conceiçao krizi! İşte anlaşmayı tıkayan konu
Milli voleybolcuya taciz şoku Uzaklaştırma kararı bile durduramadı Milli voleybolcuya taciz şoku! Uzaklaştırma kararı bile durduramadı
21:06
Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
20:21
Mustafa Sarıgül soruşturmasında 4 tutuklama daha
Mustafa Sarıgül soruşturmasında 4 tutuklama daha
20:05
Muğla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
Muğla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
19:50
Devlet Bahçeli’nin kız kardeşi hayatını kaybetti
Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi hayatını kaybetti
16:47
Fenerbahçe’de Conceiçao krizi İşte anlaşmayı tıkayan konu
Fenerbahçe'de Conceiçao krizi! İşte anlaşmayı tıkayan konu
15:45
Bungalovda gizli kamera davasında cezalar açıklandı
Bungalovda gizli kamera davasında cezalar açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 21:11:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Sistan-Beluçistan'da operasyonda 1 kişi öldü, yol kapatma girişimi engellendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android