Sivas Akıncılar'da 40 Hadis birincisi 1000 lira ödülünü Merkez Cami inşaatına aktardı

Sivas Akıncılar'da 40 Hadis birincisi 1000 lira ödülünü Merkez Cami inşaatına aktardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında düzenlenen 40 Hadis-i Ezbere Okuma yarışmasında birinci olan öğrenci, kazandığı 1000 lirayı Merkez Cami inşaatına bağışladı. Akıncılar Müftüsü Fettah Odabaşı, öğrencinin bu davranışını tebrik etti.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde düzenlenen "40 Hadis-i Ezbere Okuma" yarışmasının birincisi ödülünü cami inşaatı için bağışladı.
Akıncılar Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında okullarda "40 Hadis-i Ezbere Okuma" yarışması düzenlendi.
Yarışmada birinci olan Feryal Yeşilyurt, kazandığı 1000 lira para ödülünü ilçede yapımı devam eden Merkez Cami inşaatına bağışladı.
Akıncılar Müftüsü Fettah Odabaşı, başarısını anlamlı bir hayırla taçlandıran Yeşilyurt'u davranışından dolayı tebrik etti.
Kaynak: AA
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