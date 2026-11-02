Sivas Divriği'de geri manevra yapan kamyon tünel işçisinin ölümüne neden oldu

Sivas Divriği'de geri manevra yapan kamyon tünel işçisinin ölümüne neden olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas Divriği'de Beldibi köyü yakınlarındaki tünel inşaatında geri manevra yapan kamyon, kalıp ustası olarak çalışan bir işçiye çarparak ölümüne neden oldu. Olay sonrası kamyon şoförü ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.
Sivas'ın Divriği ilçesinde kamyonun çarptığı inşaat işçisi hayatını kaybetti.
H.K. (66) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, Beldibi köyü yakınlarındaki Divriği-Arapgir tünel inşaatında geri manevra yaparken kalıp ustası Hasan Karacalı'ya (45) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Karacalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Karacalı'nın cenazesi otopsi işlemleri için Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyon şoförü H.K. ise ifadesine başvurulmak üzere jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?