Sivas Divriği'de geri manevra yapan kamyon tünel işçisinin ölümüne neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sivas Divriği'de geri manevra yapan kamyon tünel işçisinin ölümüne neden oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Divriği'de Beldibi köyü yakınlarındaki tünel inşaatında geri manevra yapan kamyon, kalıp ustası olarak çalışan bir işçiye çarparak ölümüne neden oldu. Olay sonrası kamyon şoförü ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

Sivas'ın Divriği ilçesinde kamyonun çarptığı inşaat işçisi hayatını kaybetti.

H.K. (66) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, Beldibi köyü yakınlarındaki Divriği-Arapgir tünel inşaatında geri manevra yaparken kalıp ustası Hasan Karacalı'ya (45) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Karacalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Karacalı'nın cenazesi otopsi işlemleri için Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon şoförü H.K. ise ifadesine başvurulmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA
3. SayfaDivriğiGüncelSivasSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj Azerbaycan halkına ve Aliyev’e seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Azerbaycan halkına ve Aliyev'e seslendi
İstanbul’a gelmesi beklenen Conceiçao, bakın nerede ortaya çıktı İstanbul'a gelmesi beklenen Conceiçao, bakın nerede ortaya çıktı
İskenderun’da dolandırıcı tuzağını kuyumcu bozdu: 906 bin TL’lik altın kurtarıldı İskenderun'da dolandırıcı tuzağını kuyumcu bozdu: 906 bin TL'lik altın kurtarıldı
Fenerbahçe’de Conceiçao krizi İşte anlaşmayı tıkayan konu Fenerbahçe'de Conceiçao krizi! İşte anlaşmayı tıkayan konu
Milli voleybolcuya taciz şoku Uzaklaştırma kararı bile durduramadı Milli voleybolcuya taciz şoku! Uzaklaştırma kararı bile durduramadı
21:06
Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
20:21
Mustafa Sarıgül soruşturmasında 4 tutuklama daha
Mustafa Sarıgül soruşturmasında 4 tutuklama daha
20:05
Muğla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
Muğla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
19:50
Devlet Bahçeli’nin kız kardeşi hayatını kaybetti
Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi hayatını kaybetti
16:47
Fenerbahçe’de Conceiçao krizi İşte anlaşmayı tıkayan konu
Fenerbahçe'de Conceiçao krizi! İşte anlaşmayı tıkayan konu
15:45
Bungalovda gizli kamera davasında cezalar açıklandı
Bungalovda gizli kamera davasında cezalar açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 21:13:35. #.0.3#
SON DAKİKA: Sivas Divriği'de geri manevra yapan kamyon tünel işçisinin ölümüne neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android