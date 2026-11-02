Sivas Hafik'te Pusat-Özen Barajı son yağışlarla yeniden doluluk seviyesine ulaştı - Son Dakika
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Sivas Hafik'te Pusat-Özen Barajı son yağışlarla yeniden doluluk seviyesine ulaştı

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Sivas Hafik\'te Pusat-Özen Barajı son yağışlarla yeniden doluluk seviyesine ulaştı
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Sivas'ın Hafik ilçesindeki Pusat-Özen Barajı, kuraklık ve yoğun tarımsal sulamayla düşen su seviyesini sonbahar yağışlarıyla yeniden yükseltti. Baraj çevresindeki kuru dallar ve minare kalıntısı, karabataklara ev sahipliği yaparak doğa gözlemcilerinin ilgisini çekiyor.

Sivas'ın Hafik ilçesinde yer alan ve son yağışlarla birlikte su seviyesi önemli ölçüde artan Pusat-Özen Barajı'nın etrafında sonbahar renkleri hakim oldu.

Pusat Deresi ve Madenköy Çayı üzerine sulama amaçlı kurulan ve 2008 yılında su tutmaya başlayan, geçen yıllarda yaşanan kuraklık, yoğun tarımsal sulama ve kent merkezinin içme suyunu karşılayan 4 Eylül Barajı'na yapılan takviyeler nedeniyle su seviyesi önemli ölçüde düşen baraj, sonbahar yağışlarıyla yeniden doluluk seviyelerine ulaştı.

Barajın etrafındaki ağaçların yaprakları da sonbaharda yeşil, sarı ve kahverengi tonlarına büründü.

Baraj içerisindeki kuru ağaç dalları ve minare kalıntısı, göç yolundaki ve bölgede yaşayan karabatak kuşlarına ev sahipliği yapıyor.

Son yıllarda barajda daha fazla görülen karabataklar, su içindeki tüneme alanlarında avlanma ve dinlenme anlarıyla doğa gözlemcilerinin ilgisini çekiyor.

Baraj havzası, sonbaharın tonları ile su kuşlarının hareketliliğini bir arada barındırıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sivas Hafik'te Pusat-Özen Barajı son yağışlarla yeniden doluluk seviyesine ulaştı - Son Dakika
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