Sivas'ta 20 bölgede 40 bin fidan toprağa dikildi ve Vali Şimşek etkinliğe katıldı - Son Dakika
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Sivas'ta 20 bölgede 40 bin fidan toprağa dikildi ve Vali Şimşek etkinliğe katıldı

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Sivas\'ta 20 bölgede 40 bin fidan toprağa dikildi ve Vali Şimşek etkinliğe katıldı
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Sivas'ta Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğinde 20 bölgede 40 bin fidan toprağa dikildi. Vali Yılmaz Şimşek'in de yer aldığı programda öğrenciler ve vatandaşlar fidan dikti; Şimşek, 2002'den bu yana kentte 122 milyon fidan dikildiğini belirtti.

Sivas'ta Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 20 farklı bölgede 40 bin fidan toprakla buluşturuldu. Vali Yılmaz Şimşek, 2002 yılından bu yana kent genelinde 122 milyon fidan dikimi yapıldığını söyledi.

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Sivas'ta fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) kampüsü içerisinde düzenlenen etkinliğe Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Baker, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Vali Yılmaz Şimşek, 11 Kasım tarihinin 2019 yılından bu yana Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlandığını belirterek etkinliğin temel amacının orman alanlarını artırmak, biyolojik çeşitliliği korumak ve gelecek nesillere çevre bilinci kazandırmak olduğunu ifade etti.

2002'DEN BU YANA 122 MİLYON FİDAN

Bu yıl 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış' mottosuyla gerçekleştirilen etkinliklerin ağacın ve ormanın yalnızca ekolojik açıdan değil, barışın, kardeşliğin ve ortak yaşam kültürünün de simgesi olduğunu vurgulayan Şimşek, "Bugün ilimiz genelinde vatandaşlarımızın katılımıyla 20 farklı lokasyonda, toplam 60 hektar alanda 40 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki Sivas'ta devletimizin gayretiyle, vatandaşlarımızın destekleriyle ve her yıl yapılan bu tür kampanyalarla 2002 yılından bu yana 122 milyon fidan dikilmiştir. Bu da Sivas'ta orman varlığında yüzde 100 artış demektir. Böylece orman varlığımız yüzde 9'dan yüzde 18'lere çıkmış oldu. İnşallah çok daha güzel seviyelere geleceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğrenciler ve katılımcılar fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sivas'ta 20 bölgede 40 bin fidan toprağa dikildi ve Vali Şimşek etkinliğe katıldı - Son Dakika
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