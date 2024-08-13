Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi - Son Dakika
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Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

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Sivas'ta saat 10:33'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı, vatandaşlar arasında korku ve paniğe yol açtı. Ekiplere şu ana kadar olumsuz bir ihbar bildirilmedi.

13.08.2024 10:39  Güncelleme: 11:02
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Üçüncü derece deprem kuşağında yer alan Sivas'ta vatandaşlar yeni güne depremle uyandı. 4.1 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 9.7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

OLUMSUZ BİR DURUMLA KARŞILAŞILMADI

Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde bulunan ve Sivas ve ilçelerinin büyük çoğunluğu 1. derece deprem kuşağında yer alıyor. Sivas il merkezi ise 3. derece deprem kuşağında bulunuyor. 1. derece deprem kuşağında yer alan ilçeler arasında Doğanşar, Akıncılar, Divriği, Gölova, İmranlı, Koyulhisar, Suşehri ve Zara bulunuyor.

Sivaslılar saat 10.33'te hissettiği sarsıntıyla kendini sokağa attı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre depremin şiddeti 4.1 olarak ölçüldü. Ekipler, kontrol amaçlı sahaya inerken yetkili birimlere ulaşan olumsuz bir ihbar olmadı. Vatandaşlar, kısa süreli korku ve paniğe kapıldı.

Sivas\'ta 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

Deprem, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ayhan Sevilir: geçmiş olsun yiğidolar. Allah beterinden cümlemizi korusun 31 0 Yanıtla
  • ferhat eser: ilk defa sivasta deprem olduğunu duydum geçmiş olsun canlar 16 0 Yanıtla
  • sebahattin sarı: Memleketim. Sultan şehirim Gecmiş olsun 15 0 Yanıtla
  • Kerim Başdal: Geçmiş olsun 13 0 Yanıtla
  • Uğur Selvi: Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü affetten korusun amin ?? 12 0 Yanıtla
  • İbrahimm Bas: görende diyecek 7.0 olmuş 4.0 hergun oluyor abartmayın 4 7 Yanıtla

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