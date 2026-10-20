SKD Türkiye'nin COP31 ödül töreninde 6 kategoride birinciler belli oldu - Son Dakika
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SKD Türkiye'nin COP31 ödül töreninde 6 kategoride birinciler belli oldu

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SKD Türkiye'nin COP31 Sürdürülebilir Dönüşüm Ödülleri töreni Zorlu PSM'de yapıldı; 12 sektörden 102 kurumun 189 projesi arasından seçilen 57 finalistten 6 tematik alanda ödüller sahiplerini buldu. Ödüllü projeler COP31 Mavi Bölge panelinde tanıtılıp WBCSD Action Bank'a girecek.

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) tarafından düzenlenen COP31 Sürdürülebilir Dönüşüm Ödülleri töreninde, iş dünyasının sürdürülebilir dönüşüm alanındaki projeleri ödüllendirildi.

Zorlu PSM'de gerçekleştirilen törende, 12 sektörden 102 kurumun sunduğu 189 proje arasından seçilen uygulamalar değerlendirildi. Bağımsız jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda 57 proje finale kalırken 6 tematik alanda ödüller sahiplerini buldu.

Programın açılış konuşmasını yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Mehrali Ecer, iklim değişikliğinin küresel ölçekte ortak bir sorun olduğunu, çözüm için ise ülkelerin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında attığı adımlara değinen Ecer, Paris Anlaşması'na taraf olunmasının ardından 2053 net sıfır emisyon hedefinin açıklandığını, uzun vadeli iklim stratejisinin oluşturulduğunu ve 2035'e yönelik ulusal katkı beyanının sunulduğunu hatırlattı.

COP31 Eylem Gündemi kapsamında 2035 perspektifiyle belirlenen küresel hedeflere ilişkin de bilgi veren Ecer, "Elektrifikasyonda 35x35, yani 2035'e kadar küresel nihai enerji tüketimindeki payın yüzde 35'e çıkarılması çok önemli bir hedef. Uluslararası Enerji Ajansı'nın ve IRENA'nın, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansının raporlarıyla da desteklendi. Bu hedef erişilebilir ve uluslararası kuruluşların da desteğini almış durumdayız. Birçok ülkeden de çok ciddi bir katkı ve ilgi var diyebilirim." şeklinde konuştu.

Ecer, emisyon ticaret sistemi ve yeşil taksonomi gibi düzenlemelerin sürdürülebilir dönüşüm açısından önem taşıdığını vurgulayarak iklim finansmanına erişimin artırılması ve özel sektörün sürece katkı sunmasının gerekliliğine dikkati çekti.

Sürdürülebilir dönüşümde teknoloji ve etki öne çıkan başlıklar oldu

Daha sonra söz alan Pulsora Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi, Dünya Ekonomik Forumu eski Başkan Yardımcısı Murat Kutsi Sönmez, "Pusula ve Radar: Yapay Zeka Çağında Liderlik ve Dönüşüm" başlıklı konuşmasında sürdürülebilirlik alanındaki fırsatları ve yapay zekanın rolünü ele aldı.

Sönmez, yapay zekayı en etkili biçimde kullanabilenlerin sürdürülebilir dönüşüm alanında fark yaratabileceğini ifade etti.

SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Günsel de ödül programına yapılan başvuruların, iş dünyasının sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını ortaya koyduğunu belirtti.

Jüri Başkanı ve SKD Türkiye Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin ise değerlendirme sürecinde projelerin sahadaki karşılığına, etkilerinin doğrulanabilirliğine ve başka alanlarda uygulanabilme potansiyeline odaklandıklarını kaydetti.

Altı kategoride ödüller verildi

Düşük karbonlu dönüşüm, enerji ve kaynak verimliliği kategorisinde Mavi Giyim'in "All Blue Sürdürülebilirlik Stratejisi" projesi birinci oldu.

Doğa pozitif yaklaşımlar ve biyoçeşitlilik kategorisinde Enerjisa Enerji'nin "BioGrid – Şebekede Biyoçeşitlilik Yönetimi" projesi, sürdürülebilir tarım ve gıda sistemleri kategorisinde Anadolu Efes'in "Tarladan Şişeye Onarım Programı" birincilik ödülünü aldı.

İklim dayanıklılığı ve altyapı kategorisinde Çimsa'nın "Green Wave – Sürdürülebilir Altyapı ve İklim Dayanıklılığı Programı", adil dönüşüm, kapsayıcılık ve sosyal fayda kategorisinde Arçelik'in "Defy Solar Off-Grid Buzdolabı" projesi ödüle layık görüldü. Finansman, teknoloji ve hızlandırıcı çözümler kategorisinde ise Kaleseramik'in "INNOVATILE – Yarı-Yaş Granülasyon Teknolojisi" projesi birinci seçildi.

Altı kategoride birinci olan projelerin COP31'de Mavi Bölge'de düzenlenecek bir panelde tanıtılması planlanıyor. Seçilen projeler ayrıca Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyinin (WBCSD) Action Bank adlı küresel iyi uygulama havuzuna dahil edilecek.

Kaynak: AA
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