Muratpaşa'da Sma Hastası Atlas Ege İçin Umut Konseri Düzenleniyor

03.02.2026 10:34  Güncelleme: 11:44
Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Devlet Opera ve Balesi iş birliğiyle, SMA Tip 1 hastası Atlas Ege'nin tedavisi için 8 Şubat'ta umut konseri düzenlenecek. Konserde Zülfü Livaneli’nin eserleri seslendirilecek ve SMA hastalığını anlatan modern dans gösterisi de yapılacak.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, Antalya Devlet Opera ve Balesi iş birliğiyle SMA Tip 1 hastası Atlas Ege için umut konseri düzenliyor. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde 8 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te halka açık olarak gerçekleştirilecek konserin sanat yönetmenliğini, Antalya Devlet Opera ve Bale solist sanatçısı Devrim Demirel üstleniyor.

SMA'lı Atlas Ege için düzenlenecek umut konseri öncesinde Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında, Atlas Ege'nin tedaviye ulaşabilmesi için zamanla yarışıldığı vurgulanarak kamuoyuna destek çağrısı yapıldı.

Basın toplantısında konuşan Atlas Ege'nin annesi Meltem Gülcan Sevinç, SMA'nın genetik ve ölümcül bir kas hastalığı olduğunu belirterek, hastalığın SMN1 protein eksikliğinden kaynaklandığını söyledi. Sevinç, gen tedavisinin hastalığın kaynağına yönelik etkili bir çözüm sunduğunu ancak kullanılan ilacın maliyetinin 1 milyon 818 bin dolar, yani yaklaşık 80 milyon lira olduğunu dile getirdi.

"SMA değil Atlas Ege kazansın"

Gerekli tutarın yüzde 84'ünün tamamlandığını, tedavi için yaklaşık 12,5 milyon lira kaldığını belirten Sevinç, Valilik izinli yardım kampanyasının bitmesine 11 gün kaldığını vurguladı. Sevinç, "10 lira, 20 lira demeden yapılan her bağış Atlas Ege'nin yaşamına umut oldu. SMA değil Atlas Ege kazansın" dedi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürü Özgür Aslan ve gönüllü sanatçıların katkılarıyla 8 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'teg erçekleştirilecek konserde, Zülfü Livaneli'nin eserleri özgün yorumlarla seslendirilecek.

Konserde Sevinç Bilgin, Şafak Güç, Emre Aytekin, Songül Ekici ve Fatih Kayhan sahne alacak. Orkestrada ise Mustafa Altınay, Hüseyin Kollez, Erhan Akın, Demet Emen ve Bahadır Çokan yer alacak.

Program kapsamında ayrıca, SMA hastalığını anlatan ve koreografisi Tuna Baydar'a ait olan modern dans gösterisi izleyiciyle buluşacak. Gösteride Meltem Kayalıdere ve Luliia Shchetnikova sahne alacak.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

