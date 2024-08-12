Yıkılma tehlikesi bulunan bina tramvay seferlerini durdurdu

ferhat eser:

depreme gerek kalmadan binalar yıkılıyor allah korusun deprem olsa ne olacak istanbulda derhal mal sahipleri (iyi niyetli işini eksiksiz yapan fırsatçı olmayan mütahitlerle anlaşsın) yoksa çok üzülürsünüz geri dönüşü yok şakası hiç yok bu işin