Yıkılma tehlikesi bulunan bina tramvay seferlerini durdurdu - Son Dakika
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Yıkılma tehlikesi bulunan bina tramvay seferlerini durdurdu

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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki Soğanlı istasyonu bölgesinde bir binanın yıkılma tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle bazı duraklarda seferler durduruldu.

12.08.2024 15:05
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Soğanlı istasyonu bölgesinde bulunan bir binanın yıkılma riski nedeniyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda; T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Soğanlı-Bağcılar arasında durduruldu. 1 saatlik çalışmanın ardından seferler tekrar normale döndü.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI SEFERLERİ DURDURDU

Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi Soğanlı Caddesi'nde bulunan bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlandı. Binanın kontrollü yıkımı nedeniyle tedbir amaçlı T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki Soğanlı-Bağcılar arasındaki seferler durduruldu.

Soğanlı-Bağcılar tramvay seferleri bir binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle durduruldu

Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapıldı. Açıklamada, Soğanlı istasyonu bölgesinde bulunan bir binanın yıkılma riski nedeniyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda; T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Soğanlı-Bağcılar arasında durdurulmuştur. T1 hattı Kabataş-Soğanlı arasında hizmet vermektedir ifadelerine yer verildi.

Metro İstanbul'dan yapılan son açıklamaya göre ise ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından seferler tekrar normale döndü.

Yıkılma tehlikesi bulunan bina tramvay seferlerini durdurdu

Bağcılar, Kabataş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıkılma tehlikesi bulunan bina tramvay seferlerini durdurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ferhat eser: depreme gerek kalmadan binalar yıkılıyor allah korusun deprem olsa ne olacak istanbulda derhal mal sahipleri (iyi niyetli işini eksiksiz yapan fırsatçı olmayan mütahitlerle anlaşsın) yoksa çok üzülürsünüz geri dönüşü yok şakası hiç yok bu işin 16 1 Yanıtla
  • Veysi Karaman: adana depremini yaşayan biri olarak söylüyorum lütfen kentsel dönüşüm yaptırın gücünüz yoksada alternatif bulun Marmara'da facia olur Allah korusun milletimizi. 10 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: vah benim güzel ülkem nelerle uğraşıyor yazık 3 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Yıkılma tehlikesi bulunan bina tramvay seferlerini durdurdu - Son Dakika
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