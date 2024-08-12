Soğanlı istasyonu bölgesinde bulunan bir binanın yıkılma riski nedeniyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda; T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Soğanlı-Bağcılar arasında durduruldu. 1 saatlik çalışmanın ardından seferler tekrar normale döndü.
Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi Soğanlı Caddesi'nde bulunan bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlandı. Binanın kontrollü yıkımı nedeniyle tedbir amaçlı T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki Soğanlı-Bağcılar arasındaki seferler durduruldu.
Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapıldı. Açıklamada, Soğanlı istasyonu bölgesinde bulunan bir binanın yıkılma riski nedeniyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda; T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Soğanlı-Bağcılar arasında durdurulmuştur. T1 hattı Kabataş-Soğanlı arasında hizmet vermektedir ifadelerine yer verildi.
Metro İstanbul'dan yapılan son açıklamaya göre ise ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından seferler tekrar normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Yıkılma tehlikesi bulunan bina tramvay seferlerini durdurdu - Son Dakika
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