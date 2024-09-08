Soğuk davranması dikkatlerden kaçmamıştı! Dilan Polat ve Engin Polat arasında paylaşım krizi - Son Dakika
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Soğuk davranması dikkatlerden kaçmamıştı! Dilan Polat ve Engin Polat arasında paylaşım krizi

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Polatlar davasında tutuklu kalmazken Engin Polat'ın 10 ay sonra cezaevinden çıktığı dakikalarda Dilan Polat'a soğuk davranması dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyadan uzak duracağım sözüne rağmen cezaevi yolunda art arda paylaşımlar yapan Dilan Polat'ın bu hareketlerinin Engin Polat'ı kızdırdığı ve bu nedenle çiftin arasının açıldığı iddia ediliyor.

08.09.2024 09:16  Güncelleme: 09:32
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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan yargılanan Engin Polat, önceki gün hakim karşısına çıktı. Engin Polat'ın yanı sıra diğer tutuklu sanıklar tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün tahliye edildi.

CEZAEVİ YOLUNDA ART ARDA PAYLAŞIMLAR

Dilan Polat tam 10 ay sonra eşinin tahliye haberini çığlıklar atarak kutladı. Bu süreçte "Sosyal medyadan uzak duracağım" dese de sözünü tutamadı. Tahliye haberini alır almaz ilk iş sosyal medya orucunu bozmak oldu. Cezaevi yolunda peş peşe paylaşımlar yaptı. Hatta kendi tahliye günü çekilen videoyu da günler sonra kullandı.

EŞİNİN YÜZÜNE BAKMADI

Kanal D'deki habere göre paylaşımları "Her şey kaldığı yerden devam ediyor" yorumlarına neden olurken, çiftin 10 ay sonra buluşma anına da damga vurdu. Engin Polat'ın kendisini karşılamaya gelen eşinin yüzüne bakmadığı, özellikle de sosyal medya paylaşımları nedeniyle Dilan Polat'a tepkili olduğu iddia edildi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAKLARI DEVAM EDECEK

Polatlar gece geç saatlerde evlerine ulaşırken, mahkeme mal varlıkları üzerinde bulunan tedbirlerin kaldırılması talebinin reddine karar verdi. Sanıkların adli kontrolleri kaldırılsa da yurt dışına çıkış yasağı devam edecek. Davada bir sonraki duruşma günü ise 19 Aralık.

Soğuk davranması dikkatlerden kaçmamıştı! Dilan Polat ve Engin Polat arasında paylaşım krizi

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Son Dakika Güncel Soğuk davranması dikkatlerden kaçmamıştı! Dilan Polat ve Engin Polat arasında paylaşım krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Gökhan deniz: Vah vah araları açılmış çok üzüldüm.. tekrar bir vurgun yapar kara para aklar barışırlar. 183 1 Yanıtla
  • RIZA KARAOZ: lütfen şunları haber yapmayın artik bıktık valla bıktık artik 161 5 Yanıtla
  • Emre Kaya: O kadar askerimiz polisimiz şehit oluyor neden bu kadar gündeme geliyor bunlar yaşadığım ülkeden nefret ettim artık 111 1 Yanıtla
  • Ali boz: hayat ve adalet size güzel ne kardeşim.. artık zerre kadar üzülmüyorum.. 80 3 Yanıtla
  • serkan keskin: isin asli; eleman berber kiz tiktokcu 44 0 Yanıtla
  • Cüneyt Burak: Paran varsa ama çok paran varsa, dünya hep senden yana. 42 0 Yanıtla
  • Bülent Tan: gündem değiştirerek ülke ekonomisinin berbat durumu perdeleyemessiniz.. çünkü insanlar zor durumda. 29 0 Yanıtla
  • İbrahim Karaalp: Cehalet, görgüdüzlük bir arada 26 0 Yanıtla
  • DOĞANCl EROL: işte paranın gücü 22 0 Yanıtla
  • Osman Bicer: Bu ülkede çalacaksan büyük çalacaksın arkadaş 9 0 Yanıtla
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