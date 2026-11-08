Söğüt Yakacık'ta asker adayları mevlit sonrası el öpüp harçlıkla uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Söğüt Yakacık'ta asker adayları mevlit sonrası el öpüp harçlıkla uğurlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Söğüt Yakacık\'ta asker adayları mevlit sonrası el öpüp harçlıkla uğurlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Yakacık köyünde mevlit sonrası bir araya gelen asker adayları, büyüklerinin elini öperek helallik istedi ve köylülerden harçlık aldı. Törene Söğüt Kaymakamı, İlçe Jandarma Komutanı ve MHP Bilecik İl Başkan Yardımcısı da katıldı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde gençler dualarla askere uğurlanıyor.

Söğüt ilçesine bağlı Yakacık köyünde okutulan mevlidin ardından cami çıkışında asker adayının yakınları ve köy halkı meydanda bir araya geliyor.

Büyüklerinin elini öperek helallik isteyen asker adaylarına, köylüler de harçlık veriyor.

Köy muhtarı ve asker adayının babası Hüseyin Yıldırım, AA muhabirine, geleneksel asker uğurlamasının yıllardır devam ettiğini söyledi.

Köy camisinde okutulan mevlidin ardından tek sıra halinde dizildiklerini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Mevlidin ardından imamımız tarafından dışarıda duası yapılır. Gencimiz daha sonra büyüklerin ellerini öperek, helallik ister. Bu arada büyüklerimiz ve köylülerimiz de harçlık verir. Geçmiş nesillerimiz de geleneği sürdürmüşler, bizler de devam ettiriyoruz. Vatana asker gönderiyoruz, duygulandık. Ben, babam, dedem ve birçok köylümüz, bu şekilde askere uğurlandı."

Ankara'daki birliğine teslim olacağını dile getiren asker adayı İmran Yıldırım da vatan vazifesini yerine getireceği için gurur duyduğunu ifade etti.

Uğurlama törenine, Yıldırım'ın ailesi ve yakınları ile Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Berat Gezer, MHP Bilecik İl Başkan Yardımcısı Zeki Uyanık ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
Milliyetçi Hareket PartisiJandarmaBilecikGüncelSöğütYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anne-kızın kahreden sonu Otomobilleri kağıt gibi ezildi Anne-kızın kahreden sonu! Otomobilleri kağıt gibi ezildi
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı Şarkıcı Alihan slime yayını açtı! Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı
500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi 500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi
Sağanak, fırtına ve kar geliyor Meteoroloji’den 18 il için sarı kodlu uyarı Sağanak, fırtına ve kar geliyor! Meteoroloji’den 18 il için sarı kodlu uyarı
Bakan Işıkhan duyurdu Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor Bakan Işıkhan duyurdu! Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor
Bir banka, çalışanlarına “İshal olmayın“ talimatı verdi Yargıtay tazminatı onadı Bir banka, çalışanlarına "İshal olmayın" talimatı verdi! Yargıtay tazminatı onadı
14:24
BDDK 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı
BDDK 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı
14:11
Riyad’da füze alarmı Aramco gökdeleninin camları patladı
Riyad'da füze alarmı! Aramco gökdeleninin camları patladı
13:28
Saba Tümer aradığı erkeğin özelliklerini saydı Zenginlik şartı
Saba Tümer aradığı erkeğin özelliklerini saydı! Zenginlik şartı
12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’da Aliyev havalimanında karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da! Aliyev havalimanında karşıladı
12:26
Galatasaray’ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı
Galatasaray'ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı
12:13
Erdoğan’ın ziyareti öncesi Aliyev’den dikkat çeken Karabağ mesajı
Erdoğan'ın ziyareti öncesi Aliyev'den dikkat çeken Karabağ mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 14:34:43. #7.12#
SON DAKİKA: Söğüt Yakacık'ta asker adayları mevlit sonrası el öpüp harçlıkla uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android