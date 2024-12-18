Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri - Son Dakika
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Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri

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Şanlıurfa'daki bir sokak röportajında bir genç Kürdistan propagandası yaptı. Söz konusu röportajda genç, "Bu topraklar Türklerin değil Kürtlerindir. Adı da Kürdistan'dır. Hatta İstanbul da Kürdistan'a dahildir." şeklinde skandal sözler sarf etti.

18.12.2024 21:29
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Şanlıurfa'da yapıldığı belirtilen bir sokak röportajında skandala imza atıldı. Terör örgütü propagandası yapan genç, sözde Kürdistan'ı savundu.

"İSTANBUL DA KÜRDİSTAN'A DAHİL"

Genç kız, "Bu topraklar Türklerin değil Kürtlerindir. Adı da Kürdistan'dır. Hatta İstanbul da Kürdistan'a dahildir." dedi. Videoya sosyal medyada tepkiler yağdı.

Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri

Şanlıurfa, İstanbul, Güncel, Sözler, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (89)

  • Murat Çil:
    Kürt niye kötü olsun kötü olan pkk ypg bu fa işe derhal tutuklanmalı buna o mikrofonu uzatanı da alın içeri 652 81 Yanıtla
  • Sener Demir:
    Derhal içeri alınmalı bu ülkenin bayrağı, ismi ve sınırları belli açık ve net! devlet içinde devlet olmaya çalışan vatansızlarızların yeri dışarısı değil içerisidir. 584 70 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Tutuklanmalı böyle bölücü konuşma yapanlar yakalanmalı.Bu tür şeyler PKK ağzıdır. 489 46 Yanıtla
    Önder null:
    niye ulkenin yuzde 80 fetocu onlari hic demiyon ? 7 54
  • Ali Veli:
    paketleyin gitsin 403 44 Yanıtla
  • Kadri Akgündüz:
    Paket bu kız kesin iceri alırlar.. 366 42 Yanıtla
  • Bünyamin Ata:
    sg ısraille savaşsak bizi sırtımızdan vurur 327 30 Yanıtla
    Önder null:
    he he 3 13
  • Sinan Zeybekler:
    Kaile alınacak değil salla gitsin 200 43 Yanıtla
  • Halil Batmaz:
    Ne bahsediyor bu değişik! 206 30 Yanıtla
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