Şanlıurfa'da yapıldığı belirtilen bir sokak röportajında skandala imza atıldı. Terör örgütü propagandası yapan genç, sözde Kürdistan'ı savundu.
Genç kız, "Bu topraklar Türklerin değil Kürtlerindir. Adı da Kürdistan'dır. Hatta İstanbul da Kürdistan'a dahildir." dedi. Videoya sosyal medyada tepkiler yağdı.
Son Dakika › Güncel › Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri - Son Dakika
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