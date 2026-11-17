(ANKARA) - SOL Parti tarafından Sözcü TV'ye yönelik yapılan operasyona ilişkin, "Biri, ikisi değil; hepsi birlikte halkı soydular, fonlarda milyarları götürdüler. Şimdi suçlarını gizlemek, gerçeklerin üzerini örtmek için muhalif medyayı karartıyorlar" açıklaması yapıldı.

SOL Parti'nin konuya ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Karanlığa teslim olmayacağız. Biri, ikisi değil; hepsi birlikte halkı soydular, fonlarda milyarları götürdüler. Şimdi suçlarını gizlemek, gerçeklerin üzerini örtmek için muhalif medyayı karartıyorlar. T24... HALK TV... Şimdi de SÖZCÜ TV... Basın emekçilerin yanındayız. Gün bu zorbalığa karşı birlik günüdür" ifadeleri kullanıldı.