SOL Parti, Sözcü TV operasyonuna muhalif medyanın karartılması diye tepki gösterdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SOL Parti, Sözcü TV'ye yönelik operasyona sosyal medyadan tepki gösterdi. Parti, 'halkı soydular' ve 'muhalif medyayı karartıyorlar' diyerek T24 ve Halk TV'nin ardından Sözcü TV'ye yapılan müdahaleyi eleştirdi, basın emekçilerinin yanında olduğunu belirtti.
(ANKARA) - SOL Parti tarafından Sözcü TV'ye yönelik yapılan operasyona ilişkin, "Biri, ikisi değil; hepsi birlikte halkı soydular, fonlarda milyarları götürdüler. Şimdi suçlarını gizlemek, gerçeklerin üzerini örtmek için muhalif medyayı karartıyorlar" açıklaması yapıldı.
SOL Parti'nin konuya ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Karanlığa teslim olmayacağız. Biri, ikisi değil; hepsi birlikte halkı soydular, fonlarda milyarları götürdüler. Şimdi suçlarını gizlemek, gerçeklerin üzerini örtmek için muhalif medyayı karartıyorlar. T24... HALK TV... Şimdi de SÖZCÜ TV... Basın emekçilerin yanındayız. Gün bu zorbalığa karşı birlik günüdür" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: ANKA
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