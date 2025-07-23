İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Temmuz ayında Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin çarpıcı verileri kamuoyuyla paylaştı. 4-22 Temmuz tarihleri arasında 61 orman yangını çıktığını açıklayan Bakan Yerlikaya, bu yangınlarla ilgili 23 şüphelinin gözaltına alındığını, 4'ünün tutuklandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, yangınların büyük bölümü biçerdöver ve balya makinelerinden sıçrayan kıvılcımlar, dikkatsizce yakılan ateşler ve araç motorlarından çıkan yangınlar nedeniyle çıktı.
Yerlikaya, yangınların çoğunun ihmalkârlık ve dikkatsizlikten kaynaklandığını vurguladı. Tarımsal faaliyetlerde dikkatli olunması gerektiğini belirten Bakan, yangınlara sebep olanlara karşı hukuki sürecin titizlikle sürdürüleceğini ifade etti.
Son Dakika › Güncel › 61 orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 23 kişiden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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