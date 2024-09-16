Soruşturma dosyasına giren tutanak! Amca Salim Güran'ın jandarmayı gizlice dinlediği ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Soruşturma dosyasına giren tutanak! Amca Salim Güran'ın jandarmayı gizlice dinlediği ortaya çıktı

Geniş Video İzle

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturması devam ederken dosyaya giren bir tutanak dikkat çekti. Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından hazırlanan tutanağa göre amca Fuat Güran, Narin'i arama faaliyetindeki jandarma ekiplerine görünmeden gizlice yaklaşıp ne konuştuklarını dinlemeye çalıştı. Bunu fark eden jandarma da durumu tutanak ile kayıt altına aldı ve savcılığa gönderdi.

16.09.2024 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

2 GÖZALTI DAHA VAR

Soruşturmada yeni şüphe ve deliller ortaya çıktıkça yeni gözaltılar da oluyor. Bu kapsamda dün İsa Kaya ve Şeyma Kaya da gözaltına alındı. Daha önce "delilleri yok etmek ve suçluyu kayırmak" suçlamasıyla tutuklanan Mehmet Şevket Kaya ve Muhammet Kaya'nın yakını olan bu 2 kişi de aynı suçlamalarla gözaltına alındı. Hediye Güran'ın ifadelerinin de bu iki kişinin gözaltına alınmasında etkisinin olduğu öğrenildi. İsa ve Şeyma Kaya'nın aramalar sürerken yaptıları asılsız ihbarlarla olayın seyrini değiştirmekle suçlandığı öğrenildi. Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, aralarında anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın da bulunduğu 11 zanlı tutuklanmıştı.

Soruşturma dosyasına giren tutanak! Amca Salim Güran'ın jandarmayı gizlice dinlediği ortaya çıktı

YENGENİN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Narin cinayetiyle ilgili soruşturmada 13 Eylül'de gözaltına alınan yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı. Narin'in 21 Ağustos'ta evinin yoluna girerken son görüldüğü saat 15.15'ten sonra söz konusu eve iki kez girdiği belirtilen Hediye Güran'ın bugün (pazartesi) adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Hediye Güran, 21 Ağustos günü Van'dan Tavşantepe'ye traktörle dönen, WhatsApp kayıtlarını sildiği ortaya çıkan ve "suç delillerini yok etmek" gerekçesiyle tutuklanan 41 yaşındaki amca Fuat Güran'ın eşi.

Soruşturma dosyasına giren tutanak! Amca Salim Güran'ın jandarmayı gizlice dinlediği ortaya çıktı

JANDARMAYI BİLE GİZLİCE DİNLEMİŞLER

Hürriyet'te yer alan habere göre dosyaya soruşturmayı yürüten JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekiplerinin hazırladığı bir tutanak da girdi. Bu tutanağa göre amca Fuat Güran, Narin'i arama faaliyetindeki jandarma ekiplerine görünmeden yaklaşıp ne konuştuklarını dinlemeye çalıştı. Bunu fark eden jandarma da durumu tutanak ile kayıt altına aldı ve savcılığa gönderdi. Gözaltına alındığında Fuat Güran'a bu tutanaktaki suçlama da soruldu. Güran "Kesinlikle kabul etmiyorum, sadece yardımcı olmaya çalıştım" diyerek bu suçlamayı reddetti. Fuat Güran da "suç delillerini yok etmek ve suçluyu kayırmak" suçlamasıyla tutuklananlar arasında.

Soruşturma dosyasına giren tutanak! Amca Salim Güran\'ın jandarmayı gizlice dinlediği ortaya çıktı

Narin Güran, Diyarbakır, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Soruşturma dosyasına giren tutanak! Amca Salim Güran'ın jandarmayı gizlice dinlediği ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • sezai duran:
    Ne Amcaymış beeee adam diyor torba içinde bana verdi yok et diye hala adamı konusturamiyorlar. Kimler koruyor bu adamı. 113 8 Yanıtla
  • Damla Üstün:
    Yemediği nane kalmamış. Oe nı keşke yorgun mermiyle eğitim zaiyatı yapsalardı 66 4 Yanıtla
  • Ankara null:
    evlere senlik jandarma afad jak komedi film resmen bunun filminide yapin siz gisesi bol olur 38 15 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    ne amcaymış arkadaş kimse birşey yapamıyor 34 1 Yanıtla
  • murat akyol:
    Kim var kim yok hepsini atın içeri verin müebbet al sana dosya kapandı gitti ailenin tümü hain namerde acımak mazluma ihanettir 25 0 Yanıtla
  • Muhammet Bingol:
    o değilde halen kimse neden öldürüldüğüne dair bişe demiyo daha 8 yaşındaki bi çocuktan nasıl bi ytehlike gördünüzde açıklamadan kaçınıyorsunuz 18 0 Yanıtla
  • ümit Kaya:
    Merdiven yok mu hiç o binada? Düşerken anlatır bence herşeyi. 11 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:05 Üstelik bunu yapan bir zincir market Tarihi geçmiş ürünleri, “1 alana 1 bedava“ kampanyasıyla satmaya çalıştılar Üstelik bunu yapan bir zincir market! Tarihi geçmiş ürünleri, "1 alana 1 bedava" kampanyasıyla satmaya çalıştılar
20:06 Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek
19:29 Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
19:20 Ayşenur Ezgi’nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı
18:14 AK Parti’de gündem sivil anayasa “Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk“ AK Parti'de gündem sivil anayasa! "Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk"
09:46 Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti
09:42 Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş, Arka Sokaklar’ın kadrosunda Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş, Arka Sokaklar'ın kadrosunda
09:31 Şenol Güneş’ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu Şenol Güneş'ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu
09:29 AK Parti MYK toplanıyor Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan’ın önüne gelecek AK Parti MYK toplanıyor! Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan'ın önüne gelecek
09:25 WhatsApp’a bir bomba özellik daha Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak WhatsApp'a bir bomba özellik daha! Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak
09:19 Maç sonu ortalığı yıktılar Trabzonspor’dan ırkçılık tepkisi Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi
09:18 Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı
09:18 Adana’da tır ile minibüs çarpıştı Ölü ve yaralılar var Adana'da tır ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
09:10 Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu En yakınındaki isim gözaltına alındı Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı
09:01 Oyuncu Ferit Kaya evlendi Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 22:06:06. #1.13#
SON DAKİKA: Soruşturma dosyasına giren tutanak! Amca Salim Güran'ın jandarmayı gizlice dinlediği ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement