Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi - Son Dakika
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Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi

Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi

Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmada ifade veren gizli tanığın açıklamaları sonrası bir numaralı sanık haline gelen amca Salim Güran yeniden ifade verdi. Amcanın anlattıklarıyla Narin'in ağabeyi Enes Güran'la ilgili yeni detaylar ortaya çıkarken, daha önce kolundaki ısırık nedeniyle gözaltına alınıp kısa süre sonra serbest bırakılan şahsın gözünde morluk ve sırtında tırnak izleri olduğu belirlendi.

10.09.2024 09:20
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Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan Narin'in cansız bedeninin bulunması kamuoyunda infiale neden olurken, soruşturma kapsamında itirafçı olan gizli tanığın ifadeleri sonrası amca Salim Güran'ın yeniden ifadesine başvuruldu.

SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK DETAYLAR

Narin'in amcası Salim Güran cinayet suçlamalarını kabul etmezken gözaltına alınan kişiler arasında yer alan ağabey Enes Güran ile ilgili ortaya çıkan yeni detaylar soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte.

Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi

SIRTINA TIRNAK İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Kolundaki ısırık nedeniyle gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra serbest bırakılan Enes Güran'ın gözünün altında morluk ve sırtında tırnak izleri olduğu ortaya çıktı.

Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi

AMCAYA DA SORULDU

Narin'in ağabeyi Enes Güran ile ilgili sorular yöneltilen amca Salim Güran "Yeğenimdir. Efendi bir çocuktur. Hiç bana benzemez, saygılıdır. Kavga ettiğini, birine aşık olduğunu görmedim" ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi

"AMCA GÖZÜME MISIR GELDİ DEDİ"

Ağabeyin vücudunda tespit edilen izler de sorulan amca "Nedenini ben ne bileyim? Ben gözünün içindeki morluğu sordum. 'Amca gözüme mısır geldi, kendimi ısırdım' diye yanıt verdi" dedi.

Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi

KOLUNDAKİ ISIRIĞIN KİME AİT OLDUĞU BELİRLENEMEDİ

Hatırlanacağı üzere Narin cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında kolundaki ısırık nedeniyle gözaltına alınan ağabey Enes Güran'dan bazı örnekler alınarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. İncelemede ısırık izinin kime ait olduğu belirlenemezken Enes Güran iddiaları reddetmiş, kardeşinin kaybolması nedeniyle öfkeyle kolunu ısırdığını öne sürmüştü.

Cinayet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Aynur Cıkın: Bunu şimdimi tespit ettiniz yani onca zaman sonra 217 6 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: yarın, öbür gün olay tam anlamıyla aydınlatıldığında, bu suçu işlediği tespit edilen kişi veya kişileri içeride beslemek zorunda mıyız ? 168 2 Yanıtla
  • Asım Furuncu: İşi çocuğa yıkmayın 135 13 Yanıtla
  • Ömer Sancar: olayi abisine yıkmaya çalışıyorlar 119 10 Yanıtla
  • Mete Ay: İdam 109 5 Yanıtla
  • Ayhan Cansever: Peki bu çocuk ısırık izi için adli tıp kurumuna gönderildi. adli tıptaki profesyonel uzmanlar sırtına bakmayı akıl edememiş olamaz. eğer öyleyse skandal 100 5 Yanıtla
  • Bi Acayip Adam: yılan hikayesine döndü bunu müge anlı çözer bence 74 17 Yanıtla
  • Emrah Hanlioglu: Ya abi ya amca ikisinden biri baska secenek yok 85 4 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı: suçun kimin üzerine kalacağı belli oluyor.Senaryo hazırlanıyor.Yaşı 18 in altındaysa olay tamam. 83 6 Yanıtla
  • sehmus fatih: Köyde konuyu Bilip te susan da suçludur 80 2 Yanıtla
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