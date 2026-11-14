SpaceX'in Starship'i 15. testte yörüngeye girdi, 26 Starlink uydusu konuşlandırdı - Son Dakika
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SpaceX'in Starship'i 15. testte yörüngeye girdi, 26 Starlink uydusu konuşlandırdı

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SpaceX\'in Starship\'i 15. testte yörüngeye girdi, 26 Starlink uydusu konuşlandırdı
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SpaceX, Starship roketinin 15. uçuş testini Teksas'taki Starbase tesisinden yaptı. Starship yörüngeye girip 26 Starlink V3 uydusunu konuşlandırırken Super Heavy taşıyıcı motoru fırlatma kulesine dönemeyerek Meksika Körfezi'ne düştü.

LOS ANGELES, 14 Kasım (Xinhua) -- ABD'li özel uzay şirketi SpaceX, dev Starship roketinin 15. uçuş testini gerçekleştirdi. Roketin Super Heavy taşıyıcı motoru, fırlatma kulesine geri dönemeyerek Meksika Körfezi'ne düştü.

Roket, ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan SpaceX'in Starbase tesisinden cuma günü yerel saatle 16.48'de fırlatıldı.

Şirket, bu görevle hem Super Heavy taşıyıcı motorunun hem de Starship uzay aracının fırlatma kulesinin mekanik kollarıyla yakalanmasını test etmeyi amaçlıyordu.

Fırlatmanın ardından Starship uzay aracı, gerekli ateşleme işlemlerini gerçekleştirerek Dünya yörüngesine girdi. Uzay aracı, 26 adet Starlink V3 uydusunun konuşlandırılmasını da gerçekleştirdi.

Görev ekibi, uzay aracının yörüngede uzun süreli bir süzülme aşamasına girdiğini bildirdi. Ekipler, uçuşun geri kalanında Starship'in sistemlerini izlemeyi sürdürecek.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: SpaceX'in Starship'i 15. testte yörüngeye girdi, 26 Starlink uydusu konuşlandırdı - Son Dakika
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