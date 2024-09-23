Suç makinesinin TikTok hesabı da varmış! Lüks otomobillerle elini koluna sallaya sallaya gezmiş

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İstanbul'un Ümraniye ilçesinde polisler ile yakalanan şüpheli şahıs arasındaki arbedede, şüpheli şahsın bir polis memurunun silahını alarak etrafa ateş açması sonucu 27 yaşındaki kadın polis memuru Şeyda Yılmaz şehit oldu. Cinsel taciz ve istismar dahil 26 suç kaydı bulunan saldırganın TikTok hesabının da olduğu ortaya çıkarken, şüphelin lüks araçlarla sokaklarda elini kolunu sallaya sallaya gezdiği görüldü.

POLİSLERE VE ETRAFA ATEŞ AÇTI

Olay, saat 23.15 sıralarında Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Petrol Yolu Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre çeşitli suçlardan 26 adet suç kaydı bulunan Y.E.Ç. (19) isimli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı esnada bir polis memurunun silahını alarak polislere ve etrafa ateş açtı.

Şehit düşen polis memuru Şeyda Yılmaz.

KURTARILAMAYARAK ŞEHİT OLDU

Polis memurlarının da karşılık verdiği silahlı çatışmada ağır yaralanan polis memuru Ş.Y. (27) kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şüpheli şahsın yaralı olarak yakalandığı ve hakkında kasten yaralama öldürme suçlarından tahkikat işlemlerine başlandığı öğrenildi.

ELİNİ KOLUNU SALLAYA SALLAYA GEZMİŞ

Polis memurundan aldığı silahla 27 yaşındaki kadın polis memurunu şehit eden saldırganla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Cinsel taciz ve istismar dahil 26 suç kaydı bulunan şüphelinin TikTok'ta hesabı bulunduğu ve lüks araçlar, pahalı motosikletlerle elini kolunu sallaya sallaya gezdiği ortaya çıktı.