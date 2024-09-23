Suç makinesinin TikTok hesabı da varmış! Lüks otomobillerle elini koluna sallaya sallaya gezmiş - Son Dakika
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Suç makinesinin TikTok hesabı da varmış! Lüks otomobillerle elini koluna sallaya sallaya gezmiş

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İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan şüpheli görevli polisin silahını alarak 27 yaşındaki kadın polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etti. 26 suç kaydı bulunduğu öğrenilen saldırganın TikTok hesabı olduğu ortaya çıkarken paylaşımlarında lüks arabalarla seyahat ettiği ve çeşit çeşit silahlarla poz verdiği görülüyor.

23.09.2024 10:38
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İstanbul'un Ümraniye ilçesinde polisler ile yakalanan şüpheli şahıs arasındaki arbedede, şüpheli şahsın bir polis memurunun silahını alarak etrafa ateş açması sonucu 27 yaşındaki kadın polis memuru Şeyda Yılmaz şehit oldu. Cinsel taciz ve istismar dahil 26 suç kaydı bulunan saldırganın TikTok hesabının da olduğu ortaya çıkarken, şüphelin lüks araçlarla sokaklarda elini kolunu sallaya sallaya gezdiği görüldü.

POLİSLERE VE ETRAFA ATEŞ AÇTI

Olay, saat 23.15 sıralarında Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Petrol Yolu Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre çeşitli suçlardan 26 adet suç kaydı bulunan Y.E.Ç. (19) isimli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı esnada bir polis memurunun silahını alarak polislere ve etrafa ateş açtı.

Suç makinesinin TikTok hesabı da varmış! Lüks otomobillerle elini koluna sallaya sallaya gezmiş
Şehit düşen polis memuru Şeyda Yılmaz.

KURTARILAMAYARAK ŞEHİT OLDU

Polis memurlarının da karşılık verdiği silahlı çatışmada ağır yaralanan polis memuru Ş.Y. (27) kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şüpheli şahsın yaralı olarak yakalandığı ve hakkında kasten yaralama öldürme suçlarından tahkikat işlemlerine başlandığı öğrenildi.

Suç makinesinin TikTok hesabı da varmış! Lüks otomobillerle elini koluna sallaya sallaya gezmiş

ELİNİ KOLUNU SALLAYA SALLAYA GEZMİŞ

Polis memurundan aldığı silahla 27 yaşındaki kadın polis memurunu şehit eden saldırganla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Cinsel taciz ve istismar dahil 26 suç kaydı bulunan şüphelinin TikTok'ta hesabı bulunduğu ve lüks araçlar, pahalı motosikletlerle elini kolunu sallaya sallaya gezdiği ortaya çıktı.

Suç makinesinin TikTok hesabı da varmış! Lüks otomobillerle elini koluna sallaya sallaya gezmiş

Motosiklet, Ümraniye, İstanbul, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suç makinesinin TikTok hesabı da varmış! Lüks otomobillerle elini koluna sallaya sallaya gezmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Sabri İnce:
    Bu toplumun içinde hayatta kalmak mucize . 26 suç kaydı olan elini kolunu sallayarak geziyor. 41 0 Yanıtla
  • Yavuz Şadi:
    Ne desek boş… 19 0 Yanıtla
  • sait turk:
    şimdi alıp içerde besleyin, sonra içerde ağa olur vs vs vs Amerikanın gözünü seveyim, attığını vuran sıktığı zaman 15 mermiyide isabet ettiren polisler olması lazım bizdede 16 0 Yanıtla
  • Sedat Bezmen:
    Arizona kertenkelesi 9 0 Yanıtla
  • Yasin null:
    devlet şimdi bu katili içeride bakacak besleyecek değil mi .olmaz vatanı için canını verenin katilini besleyemez devlet .kısasa kısas 0 0 Yanıtla
  • Ersay:
    Adaleeeeeeeeeeeeeeeet diye haykırıyor insanlık , ülkece devlet ve kanun tarafından sıkı disipline edilmemiz şart….. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Suç makinesinin TikTok hesabı da varmış! Lüks otomobillerle elini koluna sallaya sallaya gezmiş - Son Dakika
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