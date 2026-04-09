Süleyman Soylu: İsrail\'e Trabzon yeter

09.04.2026 21:23
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Ankara’da düzenlenen Trabzon Günleri’nin açılışında yaptığı konuşmada,”İsrail’e Tarbzonlular yeter” çıkışı yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Soylu, İsrail’e tepkisini dile getirdi.

"İSRAİL'E TRABZON YETER"

Soylu, “Biz buradayız ve bir aileyiz. Medeniyetini, geleneklerini, göreneği bilen, ata toprağını bilen, ezanı duyan, horon bilen, mezar bilen, ata, ana bilen bir aileyiz. Bugün dünya bu aileleri ortadan kaldırmaya çalışan bir azgınlıkla karşı karşıya. Trabzon’un itirazı bunadır. Bu itirazı yapan da Cumhurbaşkanımızdır.

Allah bize Ayasofya’da namaz kılmayı nasip etti. Bu azgın katil İsrail karşısında hürriyet bayrağnıı Mescid-i Aksa’da açmayı nasip edecek. İsrail’e Tarbzonlular yeter. Şehadetse şehadet” dedi.

