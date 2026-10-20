Sultanbeyli'de kırmızı ışıkta geçen servis minibüsüne minibüs çarptı, kaza kamerada

SULTANBEYLİ'de kırmızı ışıkta geçen servis minibüsüne başka bir minibüs çarptı.Kazada ölen yada yaralanan olmazken, kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza saat 06.45 sıralarında Sultanbeyli'de meydana geldi.Edinilen bilgiye göre trafik ışıklarının kırmızı yandığı sırada durmadan geçen servis minibüsüne başka bir servis minibüsü çarptı.İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri kaza nedeniyle caddede güvenlik önlemi aldı.Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken.Kaza anı başka bir sürücünün araç kamerası tarafından kaydedildi.