Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Haberin Videosunu İzleyin
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye\'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
18.01.2026 18:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye\'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
Haber Videosu

Suriye ordusu ve terör örgütü YPG/SDG arasında yaşanan çatışmaların ardından Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan kritik bir açıklama geldi. Şara, Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildiğini açıkladı. Şara ayrıca "Devlet kurumları doğu ve kuzeydoğudaki (YPG/SDG işgalindeki) üç vilayete girecek" dedi. Ayrıca Şam yönetimi ve terör örgütü arasında varılan anlaşmanın maddeleri de açıklandı.

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG ile Suriye ordusu arasında başlayan çatışmalar günlerdir devam ediyor. Suriye ordusu, 10 Mart mutabakatına uymayan terör örgütü SDG'ye yılbaşına kadar süre vermişti. Ancak örgüt, tüm alanlarda entegre olmayıp süreçte diretti.

ORDU RAKKA'YA GİRDİ

Bunun üzerine Şam yönetimi, Halep'teki SDG hedeflerine operasyon başlattı. Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleri örgütten temizlenerek Halep'teki SDG varlığına son verildi. İlerleyişini Fırat'ın batısında sürdüren Suriye ordusu, önce Deyr Hafir ardından Meskene, Tabka ve Deyrizor'u ele geçirdi. Suriye ordusu, Rakka'yı da batıdan ablukaya aldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

ŞARA ATEŞKESİ DUYURDU

Suriye ordusu ve terör örgütü YPG/PYD arasında yaşanan çatışmaların ardından Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan kritik bir açıklama geldi. Şara, Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildiğini açıkladı. Şara ayrıca "Devlet kurumları doğu ve kuzeydoğudaki (YPG/SDG işgalindeki) üç vilayete girecek" dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

"SDG İLE TÜM SORUNLAR GİDERİLECEKTİR"

Şara ayrıca açıklamasında "Mazlum Abdi ile planlanmış bir toplantımız vardı ancak hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi. SDG ile ilgili tüm sorunlar giderilecektir" ifadelerini kullandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Suriye haber ajansı SANA, Şam yönetimi ile terör örgütü SDG arasında, "tam entegrasyonu öngören" bir anlaşma imzalandığını açıkladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

10 MADDELİK ANLAŞMA

Ayrıca Şam yönetimi ve terör örgütü arasında varılan anlaşmanın maddeleri de açıklandı. 10 maddelik anlaşma şöyle:

1. Tüm sivil kurumların Suriye devletine tam entegrasyonu sağlanacak.

2. Tüm petrol sahalarının kontrolünün Suriye hükümetine devri sağlanacak.

3. SDG mensuplarının, güvenlik soruşturmasının ardından ve Kürt bölgeleri için güvencelerle, birlikler veya tugaylar halinde değil bireysel olarak Suriye Savunma Bakanlığı'na katılması sağlanacak.

4. Haseke için bir vali atanmasına ilişkin bir cumhurbaşkanlığı kararnamesinin çıkarılması sağlanacak.

5. Ayn el-Arab'dan ağır silahların çekilmesi ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı yerel bir güvenlik gücünün oluşturulması sağlanacak.

6. DAEŞ mensuplarını ve ailelerini barındıran hapishaneler ve kamplar konusunda sorumluluğun Suriye hükümeti tarafından üstlenilmesi sağlanacak.

7. SDG tarafından aday gösterilen kişilerin Suriye devlet kurumlarında görevlendirilmesinin onaylanması sağlanacak.

8. SDG'nin Suriye dışındaki PKK unsurlarını sınır dışı etmeyi taahhüt etmesi sağlanacak.

9. Suriye devletinin DAEŞ örgütüyle mücadeleyi sürdürme taahhüdü sağlanacak.

10. Afrin ve Şeyh Maksud'a yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşünü kolaylaştıracak mutabakatlara ulaşılması için çabalar sağlanacak.

NE OLMUŞTU?

Suriye ordusu 13 Ocak'ta Fırat Nehri'nin batısında yer alan terör örgütü SDG işgalindeki bölgeleri "kapalı askeri bölge" olarak ilan etmiş, bölgedeki tüm silahlı gruplara Fırat'ın doğusuna çekilmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu. Kapalı askeri bölgeler arasında Fırat Nehri'nin batı kıyısındaki Deir Hafer ve Meskene de yer alıyordu.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Ordu, geçtiğimiz hafta ise Halep'te gerçekleştirdiği operasyonlarda Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerini terör örgütü SDG'den temizlemişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Suriye, Güncel, Terör, Şara, YPG, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Hüseyin Ülgülü Hüseyin Ülgülü:
    TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NDEKİ KARDEŞLERİNİ DE ZORLA ALIP GÖRÜRSEN SURİYE'YE ÇOK İYİ OLUR 9 7 Yanıtla
  • Mustafa Akan Mustafa Akan:
    hayırlısı olsun 6 0 Yanıtla
  • zeki69 zeki69:
    Neden 3 1 Yanıtla
  • Jorxet-6wodfo-japcah Jorxet-6wodfo-japcah:
    inşallah hayırlısı olur Amerika İsrail’ sus pus hayra alamet değil 2 0 Yanıtla
  • Coşkun Barış Coşkun Barış:
    ne güzel bölge bölge temizliyordunuz anlaşma neden 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı 8 kişi ölümden döndü Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı! 8 kişi ölümden döndü
İstanbul’da kar geliyor, tarih verildi Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarılar İstanbul'da kar geliyor, tarih verildi! Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı Nerede olduğu bilinmiyor Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı! Nerede olduğu bilinmiyor
Araplar yaptılar yapacaklarını N’Golo Kante transferinde ortalık karıştı Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı
Acun Ilıcalı, Survivor’da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Suriye Ordusu: Deyr Hafir’de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
Şara’nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi Şara'nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir
Gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı Gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı
Osimhen, Atletico Madrid maçında oynayacak mı İşte yanıtı Osimhen, Atletico Madrid maçında oynayacak mı? İşte yanıtı
’Taşacak Bu Deniz’in Fadime’sinin yürek hoplatan pozları 'Taşacak Bu Deniz'in Fadime'sinin yürek hoplatan pozları
Film sahnesi değil gerçek: Atlar, alevlerin arasından böyle geçti Film sahnesi değil gerçek: Atlar, alevlerin arasından böyle geçti
Bomba iddia Arda Güler’in Real Madrid macerası bitiyor Bomba iddia! Arda Güler'in Real Madrid macerası bitiyor
Vatandaş, camide çektiği görüntüyü ’’Ne yazacağımı bilmiyorum’’ notuyla paylaştı Vatandaş, camide çektiği görüntüyü ''Ne yazacağımı bilmiyorum'' notuyla paylaştı
Mutlu son Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi
Taksici önce güzergahı sonra yolcu sayısını bahane etti Engelli yolcuları araca almadı Taksici önce güzergahı sonra yolcu sayısını bahane etti! Engelli yolcuları araca almadı
İran’daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
Bahçeli’den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu

19:13
Fenerbahçe’nin ilk 11’inde büyük sürpriz
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde büyük sürpriz
19:06
Trabzonspor, Kocaelispor’u 901’de Muçi ile yıktı
Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı
18:24
Arda Güler İspanya’yı salladı
Arda Güler İspanya'yı salladı
17:30
Beşiktaş’tan 35 milyon euroluk dev hamle
Beşiktaş'tan 35 milyon euroluk dev hamle
17:18
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye transfer cevabı
Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı
17:06
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
17:00
Dursun Özbek’in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
16:43
Beşiktaş’a Ndidi’den kötü haber Forma giyemeyeceği maçlar belli oldu
Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber! Forma giyemeyeceği maçlar belli oldu
16:08
Suriye’de Rakka da terörden temizlendi
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi
15:51
Fenerbahçe’ye Aston Villa maçı öncesi müjdeli haber: Cezası kaldırıldı
Fenerbahçe'ye Aston Villa maçı öncesi müjdeli haber: Cezası kaldırıldı
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
14:53
Türkiye’yi yasa boğan Atlas Çağlayan cinayetinde acılı anne: Acil tıp teknisyeni olmak istiyordu
Türkiye'yi yasa boğan Atlas Çağlayan cinayetinde acılı anne: Acil tıp teknisyeni olmak istiyordu
14:21
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
14:10
Bahçeli’den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
13:56
Suriye’de harita 24 saatte değişti Petrolün yüzde 70’ini kaybettiler
Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler
13:27
İran’daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
13:10
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye’ye karşı sessizce silahlanıyoruz
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz
11:59
Ülkeyi kana bulayan çatışma 30 kişi hayatını kaybetti
Ülkeyi kana bulayan çatışma! 30 kişi hayatını kaybetti
11:54
Atlas’ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
10:38
Öcalan’dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
10:38
Hazal Kaya, Meryem Uzerli’yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 19:24:05. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.