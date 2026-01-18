Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye\'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG ile Suriye ordusu arasında başlayan çatışmalar günlerdir devam ediyor. Suriye ordusu, 10 Mart mutabakatına uymayan terör örgütü SDG'ye yılbaşına kadar süre vermişti. Ancak örgüt, tüm alanlarda entegre olmayıp süreçte diretti.

ORDU RAKKA'YA GİRDİ

Bunun üzerine Şam yönetimi, Halep'teki SDG hedeflerine operasyon başlattı. Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleri örgütten temizlenerek Halep'teki SDG varlığına son verildi. İlerleyişini Fırat'ın batısında sürdüren Suriye ordusu, önce Deyr Hafir ardından Meskene, Tabka ve Deyrizor'u ele geçirdi. Suriye ordusu, Rakka'yı da batıdan ablukaya aldı.

ŞARA ATEŞKESİ DUYURDU

Suriye ordusu ve terör örgütü YPG/PYD arasında yaşanan çatışmaların ardından Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan kritik bir açıklama geldi. Şara, Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildiğini açıkladı. Şara ayrıca "Devlet kurumları doğu ve kuzeydoğudaki (YPG/SDG işgalindeki) üç vilayete girecek" dedi.

"SDG İLE TÜM SORUNLAR GİDERİLECEKTİR"

Şara ayrıca açıklamasında "Mazlum Abdi ile planlanmış bir toplantımız vardı ancak hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi. SDG ile ilgili tüm sorunlar giderilecektir" ifadelerini kullandı.

Suriye haber ajansı SANA, Şam yönetimi ile terör örgütü SDG arasında, "tam entegrasyonu öngören" bir anlaşma imzalandığını açıkladı.

10 MADDELİK ANLAŞMA

Ayrıca Şam yönetimi ve terör örgütü arasında varılan anlaşmanın maddeleri de açıklandı. 10 maddelik anlaşma şöyle:

1. Tüm sivil kurumların Suriye devletine tam entegrasyonu sağlanacak.

2. Tüm petrol sahalarının kontrolünün Suriye hükümetine devri sağlanacak.

3. SDG mensuplarının, güvenlik soruşturmasının ardından ve Kürt bölgeleri için güvencelerle, birlikler veya tugaylar halinde değil bireysel olarak Suriye Savunma Bakanlığı'na katılması sağlanacak.

4. Haseke için bir vali atanmasına ilişkin bir cumhurbaşkanlığı kararnamesinin çıkarılması sağlanacak.

5. Ayn el-Arab'dan ağır silahların çekilmesi ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı yerel bir güvenlik gücünün oluşturulması sağlanacak.

6. DAEŞ mensuplarını ve ailelerini barındıran hapishaneler ve kamplar konusunda sorumluluğun Suriye hükümeti tarafından üstlenilmesi sağlanacak.

7. SDG tarafından aday gösterilen kişilerin Suriye devlet kurumlarında görevlendirilmesinin onaylanması sağlanacak.

8. SDG'nin Suriye dışındaki PKK unsurlarını sınır dışı etmeyi taahhüt etmesi sağlanacak.

9. Suriye devletinin DAEŞ örgütüyle mücadeleyi sürdürme taahhüdü sağlanacak.

10. Afrin ve Şeyh Maksud'a yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşünü kolaylaştıracak mutabakatlara ulaşılması için çabalar sağlanacak.