Suriye'de silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suriye'de silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor

Geniş Video İzle

Suriye'de Esad rejimi güçleriyle çatışan silahlı gruplar, Hama'nın 20 köyünde kontrolü ele geçirdi ve kent merkezine ulaştı. Bir yandan çatışmalar sürerken, rejim güçleri Humus'a çekiliyor.

05.12.2024 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de rejim güçleri, başkent Şam'a giden yolda Humus'tan önceki son kale olarak görülen Hama'da kontrolü tamamen kaybetmek üzere... Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) liderliğindeki silahlı gruplar, kent merkezine girdi.

Esad rejimi güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan, HTŞ'nin başını çektiği rejim karşıtı gruplar ilerlemeye devam ediyor. Hama kent merkezinde rejim güçleriyle çatışan gruplar, Pasif, Elcid, El-Kreyyım, Hamr, Suruc, Es-Sa'n, Şeyh Hilal, El-Mecdel, Tel Bicu, Soubin, Zor El-Nasiriye, Zor El-Mesalik, El-Hacame, Zor Ec-Cerabiyat, El-Naura, El-Mubarakat, Resm El-Bağl, Avveyce, El-Ayur ve Kasun Ec-Cebel köylerinde kontrolü sağladı.

CEPHANELİK VE ASKERİ ÜS ELE GEÇİRİLDİ

Gruplar ayrıca Hama şehir merkezi yakınlarındaki Zırhlı Birlikler Okulu, Hattap cephaneliği, Suruc Askeri Üssü ve 25. Tugay'ı da ele geçirdi. Rejim karşıtı gruplar, kentin doğu ve batı yönlerinde de çatışıyor. Çatışmalarda 100'ün üzerinde Suriye rejimi askeri öldü.

Silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor

ESAD REJİMİ KOMUTANI VURULDU

Çok sayıda katliama karışmış Esad rejimi komutanlarından Suheyl Hassan, rejim karşıtı grupların 25. Tümen'in ana karargahı Zırhlı Birlikler Okulu'na yaptığı saldırıda hafif yaralandı. Hama'nın doğusunda yer alan komuta merkezi çatışmalar sonrası rejim karşıtı gruplar tarafından ele geçirildi.

Silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor

REJİM GÜÇLERİ, ELİ SİLAH TUTAN HERKESİ ALIKOYUYOR

Öte yandan; Esad rejimi, başkentteki Doğu Guta bölgesinde 15-47 yaş aralığında eli silah tutan herkesi arabasıyla birlikte alıkoyuyor. Bölgedeki gençler ise rejimden güçlerinden saklanmaya çalışıyor. Ayrıca, bölgede gıda ürünlerinin aşırı pahalı olduğu ve yakıt sıkıntısı yaşandığı da öğrenildi.

Silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti. 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.

Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

Silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor
Silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor
Suriye\'de silahlı muhalifler Hama\'ya girdi, rejim güçleri Humus\'a çekiliyor

Güncel, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Dagdelen:
    İsrail’in planları takır takır işliyor mübarek 19 31 Yanıtla
  • Osman Dönmez:
    %10 alevi nüfusuyla %80 sünni nüfusu baskıyla kontrol altında tutmaya çalışan bir rejimin nihai sonu denir buna... 32 12 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Tramp amca surye benim dedi Ukrayna daki donbask senin dedi butine olay bu bunu biri ahmet Hakan nedim Şener hacı yakışsız zafer Şahin mesut hakını çaş bunlar gibi bir sürü akp li lere anlatsın lütfen 12 16 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    Ahmet plk sin galiba 3 1 Yanıtla
  • Ahmet Karadeniz:
    Sanki film sahnesi gibi 1 0 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    Bob tüm hızıyla ilerliyor..ilan yine ülkemize olacak.. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:19 CHP’li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti’ye geçeceğini duyurdu CHP'li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti'ye geçeceğini duyurdu
12:03 Suriye’de silahlı muhalifler Hama’ya girdi, rejim güçleri Humus’a çekiliyor Suriye'de silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor
11:32 İstanbul’da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye yükseldi İstanbul'da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi
10:57 Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti
18:20 Beşiktaş’ta yapılacak olağanüstü seçimin tarihi belli oldu Beşiktaş'ta yapılacak olağanüstü seçimin tarihi belli oldu
18:12 Muhaliflerin Halep’teki Zafer Kutlaması: Esad’ın İzleri Siliniyor Muhaliflerin Halep'teki Zafer Kutlaması: Esad'ın İzleri Siliniyor
18:08 Beşiktaş’tan gönderilen Giovanni van Bronckhorst, sessizliğini bozdu Beşiktaş'tan gönderilen Giovanni van Bronckhorst, sessizliğini bozdu
17:57 Simit satarak geçimini sağlayan yaşlı adamın görüntüsü yürek dağladı Simit satarak geçimini sağlayan yaşlı adamın görüntüsü yürek dağladı
17:51 ABD’den dikkat çeken Esad ve HTŞ açıklaması ABD'den dikkat çeken Esad ve HTŞ açıklaması
17:50 Sivasspor’un Galatasaray maçı öncesindeki antrenmanı yarıda kaldı Sivasspor'un Galatasaray maçı öncesindeki antrenmanı yarıda kaldı
17:47 Muhaliflerle Ukrayna arasında bağlantı mı var Rus Dışişleri’nden çarpıcı Suriye açıklaması Muhaliflerle Ukrayna arasında bağlantı mı var? Rus Dışişleri'nden çarpıcı Suriye açıklaması
17:25 CHP, Beşiktaş maçında asker selamı veren İsrailli futbolcuyu UEFA’ya şikayet etti CHP, Beşiktaş maçında asker selamı veren İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti
17:23 ’’Suya yüzde 50 indirim yapacağım’’ vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı ''Suya yüzde 50 indirim yapacağım'' vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 13:47:08. #1.13#
SON DAKİKA: Suriye'de silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.