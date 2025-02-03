Suriye lideri Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
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Suriye lideri Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'yı ziyaret edecek.

03.02.2025 12:20  Güncelleme: 12:29
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın yarın Ankara'ya geleceğini bildirdi.

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde Suriye'deki son gelişmeler bütün boyutlarıyla ele alınacağını, ülkedeki ekonomik toparlanma, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin tesisi için iki ülke tarafından atılacak ortak adımların değerlendirileceğini ifade etti.

"TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİNİN GÜÇLENMESİNE VESİLE OLACAK"

Görüşmelerde geçiş dönemi yönetimine ve Suriye halkına çok taraflı platformlarda sağlanabilecek destekler üzerinde de durulacağını belirten Altun, "Suriye'nin özgürlüğüne kavuşması sonrası yeniden tesis edilen Türkiye-Suriye ilişkilerinin Sayın Ahmed Şara ve heyetinin ziyaretiyle güçlenmesine ve boyut kazanmasına vesile olacağına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

İLK ZİYARET SUUDİ ARABİSTAN'A

Suriye'de 29 Ocak'ta yeni yönetimin lideri Ahmed Şara'nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ülkedeki askeri grup temsilcilerinin katılımıyla "Zafer Konferansı" düzenlenmişti. Konferans sonrası geçiş dönemi Cumhurbaşkanı ilan edilen Şara'nın, ülkeyi uluslararası platformlarda temsil edeceği duyurulmuştu. Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini dün Suudi Arabistan'a gerçekleştirdi.

Suriye lideri Ahmed Şara yarın Türkiye\'ye geliyor

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Son Dakika Güncel Suriye lideri Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Murat Çevre:
    Suriye artık üstü kapalı bir Türkiye ayelati..ordusu ve devlet düzenini Türkiye inşa ediyor. 88 12 Yanıtla
  • Hasan Kiremitci:
    Yakışır. Gelsin. Esed kıymetini bilemedi Türkiyenin. 54 21 Yanıtla
  • Tuncay null:
    Zengin ulkeyiz.ya para Almaya.geliyo 14 46 Yanıtla
  • Çelikk:
    Gel Biraz Burada Karnını Doyur Birazda avantadan alış veriş yapın sonrada dümen yapıp gidin 8 37 Yanıtla
  • Apple User:
    YA NE ALAKA YAA 13 26 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    nato mucahİTlerine kaldı akp hükümeti 9 26 Yanıtla
  • kenan cinar:
    şu türk halkina turkiyeden giden gelen mallara 5 kati vergi isteyen suriye baskanimi hani htş diye bir gurup vardi baskanimiz erfogan onlar icin terör örgutu demisti o orgutun basindaki afam olan suriye baskanimi geliyo ?????? 14 20 Yanıtla
  • Salih Karadayı:
    gelsin de burda ne kadar Suriyeli varsa alsın gitsin çok memlun kalırız 24 8 Yanıtla
  • Mustafa Sincar:
    bu işidli değilmiydi 14 18 Yanıtla
  • Çelikk:
    Kaç Kişi Gelir Artık İtt Bedava Ülke Size 4 19 Yanıtla
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