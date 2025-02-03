Suriye lideri Ahmed Şara yarın Türkiye\'ye geliyor

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Erdoğan\'dan AK Parti\'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın yarın Ankara'ya geleceğini bildirdi.

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde Suriye'deki son gelişmeler bütün boyutlarıyla ele alınacağını, ülkedeki ekonomik toparlanma, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin tesisi için iki ülke tarafından atılacak ortak adımların değerlendirileceğini ifade etti.

"TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİNİN GÜÇLENMESİNE VESİLE OLACAK"

Görüşmelerde geçiş dönemi yönetimine ve Suriye halkına çok taraflı platformlarda sağlanabilecek destekler üzerinde de durulacağını belirten Altun, "Suriye'nin özgürlüğüne kavuşması sonrası yeniden tesis edilen Türkiye-Suriye ilişkilerinin Sayın Ahmed Şara ve heyetinin ziyaretiyle güçlenmesine ve boyut kazanmasına vesile olacağına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

İLK ZİYARET SUUDİ ARABİSTAN'A

Suriye'de 29 Ocak'ta yeni yönetimin lideri Ahmed Şara'nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ülkedeki askeri grup temsilcilerinin katılımıyla "Zafer Konferansı" düzenlenmişti. Konferans sonrası geçiş dönemi Cumhurbaşkanı ilan edilen Şara'nın, ülkeyi uluslararası platformlarda temsil edeceği duyurulmuştu. Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini dün Suudi Arabistan'a gerçekleştirdi.