Suriye'nin Humus kırsalında eski rejim mayını patladı, hayvan otlatan 3 çocuk öldü

Suriye'nin Humus kırsalında eski rejim mayını patladı, hayvan otlatan 3 çocuk öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suriye'nin Humus ili kırsalında, Tedmur kentinin batısındaki Ed-Devve bölgesinde eski rejim döneminden kalma mayın infilak etti. Humus Enformasyon Müdürlüğü, patlamada küçükbaş hayvan otlatan 3 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi; kimlik ve yaşları paylaşılmadı.
Suriye'nin Humus ili kırsalında hayvan otlatılan bölgede meydana gelen mayın patlamasında 3 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Humus Enformasyon Müdürlüğü, Tedmur (Palmira) kentinin batısındaki Ed-Devve bölgesinde eski rejim döneminden kalma bir mayının infilak ettiğini duyurdu.
Açıklamada, patlamanın meydana geldiği sırada bölgede küçükbaş hayvan otlatan 3 çocuğun yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Çocukların kimlikleri ve yaşlarına ilişkin detay paylaşılmazken, olayın tam olarak nasıl gerçekleştiği konusunda henüz resmi bir bilgi verilmedi.
Kaynak: AA
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