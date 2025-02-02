Suriye\'nin kuzeyinde 23 PKK/YPG\'li terörist öldürüldü

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Tam imzayı atacakken hiç beklemediği bir şey oldu

ABD\'de bir uçak kazası daha! Yerleşim yerine düştü

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından devrik lider Beşar Esad'ın Suriye'de topraklarını terk ettiği PKK/ YPG terör örgütü Türkiye açısından risk teşkil etmeye devam ederken, MİT ve TSK'dan bölgeye art arda başarılı operasyonlar yapılıyor.

MSB'DEN AÇIKLAMA VAR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan "son dakika" açıklamasında Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 23 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

"MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE"

"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil" ifadelerinin yer aldığı paylaşımda "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 23 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" denildi.