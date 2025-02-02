Suriye'nin kuzeyinde 23 PKK/YPG'li terörist öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suriye'nin kuzeyinde 23 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Geniş Video İzle

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 23 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

02.02.2025 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından devrik lider Beşar Esad'ın Suriye'de topraklarını terk ettiği PKK/ YPG terör örgütü Türkiye açısından risk teşkil etmeye devam ederken, MİT ve TSK'dan bölgeye art arda başarılı operasyonlar yapılıyor.

MSB'DEN AÇIKLAMA VAR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan "son dakika" açıklamasında Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 23 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

"MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE"

"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil" ifadelerinin yer aldığı paylaşımda "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 23 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" denildi.

Suriye'nin kuzeyinde 23 PKK/YPG'li terörist öldürüldü
Suriye\'nin kuzeyinde 23 PKK/YPG\'li terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye, Güncel, YPG, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'nin kuzeyinde 23 PKK/YPG'li terörist öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Apple User:
    ülkemizdeki hainler ve teröristler de bir an önce temizlenmeli eskiden beyaz Toroslar her yerde devriye atardı , özel harekat teröristlere gereğini yapardı, bir de gladyo denilen bir oluşumdan bahsedilirdi haberlerde….idam geri gelmeli yoksa bu hainler bitmez . 197 4 Yanıtla
  • k K:
    Sarayın oyları düştüğü için bu tür haberleri çok okuruz daha. devlet için değil,saray için bu haberler yapılıyor. 27 127 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Îşiniz gücünüz yalan dolan iblisler 33 118 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    ekrum yalanoğlu başın sağ olsun 79 31 Yanıtla
  • Adem Akpinar:
    Ellerinize sağlık yiğitlerim aslanlarım. bazıları üzülsede çok güzel şeyler bunlar 82 12 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    etkisiz değil öldürüldü diyeceksiniz ellerinize sağlık aslanlar 73 7 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    Birazdan pkk basın sözcüsü Ahmet Yılmaz çıkar yalan diye Adam hem PKK’lı hem EkRUM cu 45 16 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    chpkk yasta ???????? 37 22 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    İTLAF EDİLDİ DEMENİZ GEREKİRDİ BU DOMUZ SÜRÜLERİNE 45 7 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    sarı torbaya girecek çok insan var ülkede temizlik devam edecek 33 11 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:34 Galatasaray, Alvaro Morata’yı resmen açıkladı Galatasaray, Alvaro Morata'yı resmen açıkladı
11:43 Suriye’nin kuzeyinde 23 PKKYPG’li terörist öldürüldü Suriye'nin kuzeyinde 23 PKK/YPG'li terörist öldürüldü
11:18 Merve Özbey’in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı
10:39 İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış
09:49 Pınar Gültekin davasında Yargıtay “canavarca değil“ dedi, müebbet kararını bozdu Pınar Gültekin davasında Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
10:01 Cansu Dere, Ayşe Barım’ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor
09:47 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
09:42 ABD’de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
09:40 Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada
09:35 Ahmet Mümtaz Taylan’dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar’dan önce bana geldiler Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler
09:32 Galatasaray’ın yıldızından taraftarı kahreden haber Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
09:25 Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı
09:19 Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim
09:14 Sır perdesi kalktı 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler
09:14 İzmir’de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon İzmir'de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 13:31:41. #1.11#
SON DAKİKA: Suriye'nin kuzeyinde 23 PKK/YPG'li terörist öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.