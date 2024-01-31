Suriye\'nin kuzeyinde taciz ateşi açan 13 terörist etkisiz hale getirildi

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Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

TACİZ ATEŞİ AÇTILAR

Bakanlığın açıklamasında, Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadeleri yer aldı.