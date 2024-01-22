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Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde, taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

22.01.2024 - 09:58,  Güncelleme: 10:11
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 PKK/ YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

TERÖRİSTLERCE TACİZ ATEŞİ AÇILDI

Suriye'nin kuzeyinde bulunan Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına taciz ateşi açıldı. Milli Savunma Bakanlığı, taciz ateşi açan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla karşılık verildiğini duyurdu. Bakanlık, 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

14 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlık açıklamasında, "Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.

Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
Suriye\'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG\'li etkisiz hale getirildi
YORUMLAR (7)
  • Rotasız Gassal: Gaz almaya devam Yanıtla 14 49
  • FATİH ŞAHİN: Onlara sarı çok yakışıyor:) Yanıtla 2 33
  • OĞUZ İÇEN : Bİ TÜRLÜ SONLARI GELMİYOR BUNLARIN,BİDE SAYI NASIL TESPİT EDİLİYOR ONU BİLEN VARSA YAZSIN LÜTFEN. Yanıtla 4 18
  • ökkeş Kalem: Bunlar nekı hele bir seçime 10 gün kalsın siz o zaman sayıları görün Yanıtla 9 10
  • OĞUZ İÇEN : AYAKKABI NUMARALARINA KADAR BİLİNİYOR DU, MALUM KİŞİ ÖYLE AÇIKLAMA YAPMIŞ İDİ,SAYILARI ÇOK AZDI NE OLDU MEVCUT SEÇMEN KİTLELERİNDEN BAŞKA KİTLE İNANMAMIŞ İDİ,ŞİMDİ BU AÇIKLANANLAR NE KADAR DOĞRU ONUDA BİLMEK LAZIM Yanıtla 3 13
  • Murat Sarıal: acaba misliyle karşılık verildi mi Yanıtla 3 9
  • Ali Kublay: Allah sayılarini arttirsin cehenneme odun lazım ateşin bol olsun Yanıtla 0 1

Operasyon, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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