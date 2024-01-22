Suriye\'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG\'li etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 PKK/ YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Suriye'nin kuzeyinde bulunan Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına taciz ateşi açıldı. Milli Savunma Bakanlığı, taciz ateşi açan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla karşılık verildiğini duyurdu. Bakanlık, 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlık açıklamasında, "Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.
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