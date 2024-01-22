Suriye\'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG\'li etkisiz hale getirildi

OĞUZ İÇEN :

AYAKKABI NUMARALARINA KADAR BİLİNİYOR DU, MALUM KİŞİ ÖYLE AÇIKLAMA YAPMIŞ İDİ,SAYILARI ÇOK AZDI NE OLDU MEVCUT SEÇMEN KİTLELERİNDEN BAŞKA KİTLE İNANMAMIŞ İDİ,ŞİMDİ BU AÇIKLANANLAR NE KADAR DOĞRU ONUDA BİLMEK LAZIM