Halep YPG'den tamamen temizlendi
Halep YPG'den tamamen temizlendi

Halep YPG\'den tamamen temizlendi
10.01.2026 09:29
Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksut mahallesindeki güvenlik operasyonlarının tamamlandığını duyurdu. Böylece Halep'teki son mahalle de YPG'lilerden kurtarıldı. Şeyh Maksut'un kurtarılmasının ardından Suriye ordusu Halep'in YPG'den tamamen temizlendiğini duyurdu.

Suriye ordusu, Halep kentinde terör örgütü YPG işgalindeki son mahallenin de kurtarıldığını duyurdu. Böylece Halep'in tamamı YPG'den arındırıldı.

SİVİLLERE "EVLERİNİZDE KALIN" ÇAĞRISI

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, kentte kontrolün tamamen sağlandığı, terör örgütü YPG/SDG işgalindeki son mahallenin de kurtarıldığı belirtildi. Bununla birlikte, terör unsurlarının halkın arasında saklanmaya devam ettiği gerekçesiyle sivillere evlerinde kalmaları ve dışarı çıkmamaları çağrısında bulunuldu.

"ASKERİ GÜÇLERLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ"

Açıklamada, "Sivil halkımızı evlerinde kalmaya ve dışarı çıkmamaya davet ediyoruz. Çünkü SDG ve PKK terör örgütü unsurları (halkın) arasında saklanmaktadır." ifadelerine yer verildi. Sivil halkın, acil durumlarda veya terör unsurlarının tespit edilmesi durumunda mahalledeki askeri güçlerle iletişime geçebileceği ifade edildi.

Halep YPG'den tamamen temizlendi

EŞREFİYYE VE BENİ ZEYD ÖNCEKİ GÜN KURTARILMIŞTI

Suriye ordusu, önceki gün başlattığı operasyonun ardından Halep'teki Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerinde büyük ölçüde hakimiyet sağlamıştı. Suriye Savunma Bakanlığının saat 03.00 sularında başlattığı geçici ateşkesle örgütün saat 09.00'a kadar Halep kentini terk ederek Fırat Nehri'nin doğusuna tahliyeyi kabul etmesi istenmişti. Sabah saatlerinde bölgede sükunet hakim olmuş, örgütün bölgeden çıkmayı kabul etmesi üzerine çok sayıda otobüs Fırat Nehri'nin doğusuna yapılacak tahliye için terör örgütünün sıkıştığı Şeyh Maksud Mahallesi girişine gelmişti.

YPG'LİLER TAHLİYE SIRASINDA ATEŞ AÇMIŞTI

Suriye ordusunun operasyonlarında Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahalleleri kontrol altına alınmış, kaçan örgüt unsurları Şeyh Maksud Mahallesi'nde toplanmıştı. Suriye'nin Halep kent merkezinde orduyla girilen çatışmalardan sonra bölgeden çıkmak için tahliye uzlaşısını kabul eden terör örgütü YPG/SDG'den bazı unsurlar, güvenlik güçlerine ateş açmıştı. Suriye ordusunun, terör örgütü YPG/SDG mensuplarının sıkıştığı Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki sivillerin tahliyesi için yerel saatle 16.00 ila 18.00'de insani koridor açacağı bildirilerek örgüte ait hedeflerin konumları paylaşılmıştı.

Suriye Ordusu: Halep YPG'den tamamen temizlendi

142 BİN KİŞİ BÖLGEDEN TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan; terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi yaralandı. Halep Kent Merkez Komitesi, Halep'teki güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurmuştu.

Halep YPG'den tamamen temizlendi

ÇATIŞMALAR 6 OCAK'TAN BU YANA SÜRÜYORDU

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti.

Şam yönetimi, YPG/SDG'den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgal ettiği Halep'in Şeyh Maksud, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı.

Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi yaralandı.

Halep Kent Merkez Komitesi, Halep'teki güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu açıklamıştı.

