Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız

Suriye ordusu SDG\'ye saat verdi: 13.30\'da saldırı başlatacağız
08.01.2026 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye ordusu, saat 13.30'dan itibaren Halep'in Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerinde terör örgütü SDG mevzilerine yönelik yoğun ve hedefli operasyonlara başlanacağını duyurdu.

Suriye'nin Halep kentinde tansiyon yükseldi. PKK/YPG'nin sivil yerleşimler ile Suriye ordusuna yönelik saldırılarının ardından bölgede başlayan çatışmaların şiddeti artarken, Suriye ordusundan yeni bir açıklama geldi. Ordu, bugün saat 13.30 itibarıyla Halep'in Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerinde SDG mevzilerine yönelik "yoğun ve hedefli" operasyon başlatılacağını duyurdu. Bölgede çatışmalar sürerken 3 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

VERİLEN SÜRE DOLDU, SALDIRI BAŞLADI

Dün TSİ 15.00 itibariyle Şam'ın SDG'ye verdiği süre doldu... Suriye ordusu, örgütün sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırılara karşı misilleme yapmaya başladı.

Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız

SİVİLLER CANLI KALKAN YAPILIYOR

Terör örgütünün sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı son gelen bilgiler arasında... Halep Valiliği, Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinde kuşatma altında bulunan ailelerden yardım çağrıları alındığını da duyurdu.

KÜRTLERDEN TERÖR ÖRGÜTÜ SDG'YE ÇAĞRI

Suriyeli Bağımsız Kürt Rabıtası, Halep'te Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde yaşanan gelişmeler üzerine, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye sivilleri hedef almama çağrısında bulundu.

Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 39 YARALI

Salı gününden bu yana Halep'e yönelik SDG saldırılarında, aralarında beş sivilin de bulunduğu en az altı kişi hayatını kaybetti, 39 kişi ise yaralandı. Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan Suriye Sivil Savunması, kötüleşen insani koşullar ve SDG'nin aralıksız bombardımanı nedeniyle çarşamba günü 3 binden fazla sivilin tahliye edildiğini açıkladı. Tahliye edilenlerin büyük bölümünün Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden olduğu belirtildi.

Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Halep Valisi Azzam el-Gharib, SDG saldırıları nedeniyle öğrenciler ve eğitim personelinin güvenliğini gerekçe göstererek, perşembe günü kent genelindeki devlet ve özel okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilmesi kararının uzatıldığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Suriye Cumhurbaşkanlığı, 10 Mart'ta SDG'nin devlet kurumlarına entegrasyonunu öngören bir anlaşmanın imzalandığını açıklamış, ülkenin toprak bütünlüğünün teyit edildiğini ve bölünmeye yönelik her türlü girişimin reddedildiğini duyurmuştu. Ancak atılan imzanın üzerinden aylar geçmesine rağmen SDG'nin anlaşma şartlarını yerine getirmeye yönelik herhangi bir adım atmadı

Suriye, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Murat Çil Murat Çil:
    birde saat veriyorlar saçmalık hiç bellemedikleri zaman çekeceksiniz tepelerine 13 10 Yanıtla
  • 1234 1234:
    saldiri randevu ile olmaz 13 0 Yanıtla
  • Mehmet Yüksel Mehmet Yüksel:
    ilginc savaş teknikleri.önceden haber verme.bizde yedik 10 1 Yanıtla
  • Doğrucu zırto Doğrucu zırto:
    saat veriyor ve sivilleri hedef almıyor yoksa Amerika tepesine çökecek zaten bahane arıyor 6 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum
Sokak ortasında dehşet Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı Sokak ortasında dehşet! Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı
Görüntü İstanbul’dan Binlercesi yan yana dizildi Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi yan yana dizildi
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı
Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu
Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler Kayınvalideden imalı yanıt geldi Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler! Kayınvalideden imalı yanıt geldi
Yüksel Yıldırım’dan Musaba’ya olay sözler: Paracı şovmen Yüksel Yıldırım'dan Musaba'ya olay sözler: Paracı şovmen
Emekli zammı Halil Ergün’ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese... Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
TFF, bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumluyu PFDK’ya sevk etti Tanıdık isimler de var TFF, bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumluyu PFDK'ya sevk etti! Tanıdık isimler de var

12:00
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
11:48
Fenerbahçe’nin yeni transferi yola çıktı geliyor
Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı geliyor
11:33
Trump’ın yardımcısı çok rahat Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
Trump'ın yardımcısı çok rahat! Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
11:27
Fenerbahçe’nin yeni transferinden bomba Galatasaray talebi: Hemen beni götürün
Fenerbahçe'nin yeni transferinden bomba Galatasaray talebi: Hemen beni götürün
11:09
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor?
11:03
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
11:00
’’Sakın’’ diyerek duyurdu Sadettin Saran’ın o isim için kararı net
''Sakın'' diyerek duyurdu! Sadettin Saran'ın o isim için kararı net
10:47
Bomba gibi iddia Arda Güler’i 100 milyon euro verip alacaklar
Bomba gibi iddia! Arda Güler'i 100 milyon euro verip alacaklar
10:32
Trump onu boşuna kaçırmamış Ülkenin neresini kazsan petrol ve altın fışkırıyor
Trump onu boşuna kaçırmamış! Ülkenin neresini kazsan petrol ve altın fışkırıyor
10:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkaran tablo Türkiye adım adım felakete gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
09:40
Tarihi adliye soygununun altından aşiret çıktı 25 kilo altını konvoyla o ile götürmüşler
Tarihi adliye soygununun altından aşiret çıktı! 25 kilo altını konvoyla o ile götürmüşler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 12:15:04. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.