Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda'ya gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda'ya gidiyor

Haberin Videosunu İzleyin
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda\'ya gidiyor
18.07.2025 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda\'ya gidiyor
Haber Videosu

Suriye'nin Süveyda ilinde Bedevi Araplar ile Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar yeniden alevlendi. Ülkenin dört bir yanından intikam yemini eden Arap aşiretler silahlanarak Süveyda'ya doğru harekete geçerken 50 binden fazla kişinin gelmesi bekleniyor. Aşiretlerin Süveyda'nın batısındaki 8 köyün kontrolünü sağladıkları bildirirken Suriye ordusu çatışmayı bastırmak için Süveyda'ya gidiyor.

İsrail ile Suriye'yi savaşın eşiğine getiren Süveyda'da tansiyon yeniden tavan yaptı. 13 temmuzdan bu yanan 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiği çatışmalar iç savaşa doğru sürükleniyor.

Dürzi yoğunluklu nüfusun yaşadığı Süveyda'da sabah saatlerinde yerel silahlı grupların çok sayıda Bedevi Arap aileyi silah zoruyla yerlerinden çıkarması, bazılarını öldürüp ve yaralamasıyla artan tansiyon, akşama doğru silahlı çatışmaya dönüştü.

8 KÖY EL DEĞİŞTİRDİ

Silahlı Bedevi Arap gruplar, Dürzi gruplarla çatışmaya girerek Süveyda'nın batısında yer alan Mezrea, Tayra, Sama Hanidat, Sama, Eldor, Taara, Devriyye ve Karasa köylerini geri aldı.

İSRAİL, BEDEVİ ARAPLARIN ELE GEÇİRDİĞİ KÖYÜ VURDU

Bu arada İsrail'e ait bir çok İHA, Suriye semalarında keşif gözetleme yaparken, savaş uçakları Bedevi Arapların kontrolüne geçen Mezraa köyüne TSİ 20.40'ta hava saldırısı düzenledi. Çatışmalara müdahil olmayan ve dün akşam Süveyda dışına çıkan Suriye güvenlik güçleri ise Dera-Süveyda yolunda yeni yol kontrol noktaları kurarak çatışmaların tırmanmasını önlemeye çalışıyor. Suriye resmi haber ajansı SANA da akşam saatlerinde İsrail savaş uçaklarının Süveyda kırsalına saldırı düzenlediği haberini geçti.

Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda'ya gidiyor

AŞİRETLERDEN GENEL SEFERBERLİK İLANI

Suudi Arabistan merkezli ve Arapça yayın yapan Al Hadath'ın kaynakları Suriyeli aşiretlerin yaşanan gelişmeler ve Bedevi gruplara yapılanların ardından genel seferberlik ilan ettiğini duyurdu. Habere göre Doğu Suriye, Halep ve kırsalından 50 binden fazla savaşçının Dürzi nüfusun ağırlıkta olduğu Süveyda'ya bekleniyor.

Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda'ya gidiyor

ARAP KAHVESİNİ DÖKÜP YEMİN ETTİLER

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, aşiret savaşçılarının Süveyda'daki çatışmalara katılmak üzere yola çıktıkları görülüyor. Öte yandan Bedevi Araplar Konseyi silahlarıyla yaptığı paylaşımda, "Süveyda'nın tamamı kurtarılıncaya kadar tek bir fincan Arap kahvesi bile içmeyeceklerine dair yemin etti" ifadelerini kullanarak ellerindeki cezvelerdeki kahveyi döktü.

AŞİRETLER, SÜVEYDA'YA GİRDİ

Bu gelişmelerin ardından Aşiretler Süveyda'nın batı kırsalını ele geçirdi ve şehrin girişine ulaştı. El Cezire'nin haberine göre, Arap aşiretleri Süveyda'nın merkezine girdi.

ORDU SÜVEYDA'YA KONUŞLANACAK

Suriye İçişleri Bakanlığı sözcüsünün açıklamasına göre, Suriye güvenlik güçleri, Dürziler ve Bedevi aşiretler arasındaki çatışmaları bastırmak üzere çoğunlukla Dürzilerin yaşadığı Süveyda kentine yeniden konuşlanmaya hazırlanıyor. Bu gelişme, güvenlik güçlerinin bölgeden çekilmesinden yalnızca bir gün kadar sonra yaşandı.

SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR VE İSRAİL'İN SALDIRILARI

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı. Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü. Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda'ya gidiyor

YÜZLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi. İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı'nı vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken, İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi. Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Süveyda, Güncel, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda'ya gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Fahri Sağgül:
    Yahuu rahat bırakın şu insan azmanlarını gebertsinler birbirlerini kunduzlar geberince işler kendiliğinden yoluna girecektir. 1 9 Yanıtla
  • Erhan1453-:
    çölde birinin devesi kaybolsa bizde dolar yükseliyor hadi hayırlısı yine ekonomisi bizi etkilicek malesef 6 2 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    iyi de biz kinamistik zaten. daha neden operasyon yapiyorsunuz 3 4 Yanıtla
    zeki69:
    iyide baban ananda seni kınamişti sende çıktın napcaz şimdi 6 6
    Halis demir:
    sen uzun menzilli heykel yolla kınama 1 1
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Gelinin en mutlu günü kabusa döndü Gelinin en mutlu günü kabusa döndü
Ekme diyenlere inat ekti, tarladan bereket fışkırdı Ekme diyenlere inat ekti, tarladan bereket fışkırdı
Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti
’Beyaz altın’ nöbeti Sabaha kadar silahla bekliyorlar 'Beyaz altın' nöbeti! Sabaha kadar silahla bekliyorlar
Tunceli Valisi Aygöl’ün esnaf ziyaretine damga vuran an Korumanın bakışlara dikkat Tunceli Valisi Aygöl'ün esnaf ziyaretine damga vuran an! Korumanın bakışlara dikkat
Pretty Little Baby’’ adlı şarkısıyla tanınan Connie Francis hayatını kaybetti Pretty Little Baby'' adlı şarkısıyla tanınan Connie Francis hayatını kaybetti
Real Madrid’i yıkan haber Sakatlığı nedeniyle 3 ay forma giyemeyecek Real Madrid'i yıkan haber! Sakatlığı nedeniyle 3 ay forma giyemeyecek
Fatih Altaylı hakkındaki iddianame hazır İşte istenen ceza Fatih Altaylı hakkındaki iddianame hazır! İşte istenen ceza
KKTC’nin kaderini değiştirecek keşif Miktarı açıklanmayan zengin su rezervi bulundu KKTC'nin kaderini değiştirecek keşif! Miktarı açıklanmayan zengin su rezervi bulundu

09:49
Yer: İstanbul Araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken böyle yakalandılar
Yer: İstanbul! Araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken böyle yakalandılar
09:35
CHP’li Semra Dinçer Meclis kürsüsüne çıplak ayakla çıktı
CHP'li Semra Dinçer Meclis kürsüsüne çıplak ayakla çıktı
08:12
İBB’ye yeni operasyon 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor
İBB'ye yeni operasyon! 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor
07:33
Memurlara tanınan doğum izni hakkının detayları Maaşta kesinti olacak mı
Memurlara tanınan doğum izni hakkının detayları! Maaşta kesinti olacak mı?
14:20
Kartalkaya davasında 10. celsede ara karar Tutuklu sayısı 20’ye yükseldi
Kartalkaya davasında 10. celsede ara karar! Tutuklu sayısı 20'ye yükseldi
14:10
Konyaspor Başkanı açıkladı: Fenerbahçe ile anlaştık
Konyaspor Başkanı açıkladı: Fenerbahçe ile anlaştık
14:04
26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar
26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar!
14:00
Abdulkadir Selvi ile DEM Parti arasında kriz Tülay Hatimoğulları’na ağır suçlama
Abdulkadir Selvi ile DEM Parti arasında kriz! Tülay Hatimoğulları'na ağır suçlama
13:56
Taffarel’den yıldız kaleciye mesaj: Galatasaray’a git
Taffarel'den yıldız kaleciye mesaj: Galatasaray'a git
13:53
Çağla Şıkel yaşını unutturdu Fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Çağla Şıkel yaşını unutturdu! Fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
13:43
Euroleague’de 2025-2026 sezonu fikstürü belli oldu İşte derbi tarihi
Euroleague'de 2025-2026 sezonu fikstürü belli oldu! İşte derbi tarihi
13:34
Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir çileden çıktı: ’Senin kafanı kopartırız’ diyorlar
Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir çileden çıktı: 'Senin kafanı kopartırız' diyorlar
13:26
Türk futbolunun çınarı Denizlispor’a ikinci kez -12 puan cezası Kapanmanın eşiğindeler
Türk futbolunun çınarı Denizlispor'a ikinci kez -12 puan cezası! Kapanmanın eşiğindeler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2025 10:30:38. #7.11#
SON DAKİKA: Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda'ya gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.