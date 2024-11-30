Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı\'nı terör örgütü PKK/YPG\'ye bırakıp çekildi

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Yerine şimdiden iki aday çıktı

Suriyeli muhalifler geçtiğimiz günlerde Halep'e yönelik saldırı başlatmış, muhalifler Halep'in kent merkezini ve birçok mahallesini dün itibari ile kontrol altına almıştı. Rus uçakları İdlib ve Halep'e yönelik hava saldırıları düzenlerken; Esad güçleri, Halep'ten çekildiklerini duyurdu. Geri çekilmenin gerekçesi ise karşı saldırıya hazırlanmak olduğu bildirildi.

HAVALİMANI TERÖR ÖRGÜTÜNE BIRAKILDI

Bölgede çatışmaların şiddeti artarken Esad güçlerinin Halep'ten çekilirken Halep Uluslararası Havalimanı'nın kontrolünü ise terör örgütü PKK/ YPG'ye bıraktı.

Suriye'de rejim karşıtı silahlı grupların ilerlemelerine ilişkin sabahtan bu yana yaşananlar;