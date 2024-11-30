Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi

Geniş Video İzle

Muhaliflerin Halep'i ele geçirmesinin ardından bölgeden çekilme kararı alan Esad güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bıraktı.

30.11.2024 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriyeli muhalifler geçtiğimiz günlerde Halep'e yönelik saldırı başlatmış, muhalifler Halep'in kent merkezini ve birçok mahallesini dün itibari ile kontrol altına almıştı. Rus uçakları İdlib ve Halep'e yönelik hava saldırıları düzenlerken; Esad güçleri, Halep'ten çekildiklerini duyurdu. Geri çekilmenin gerekçesi ise karşı saldırıya hazırlanmak olduğu bildirildi.

HAVALİMANI TERÖR ÖRGÜTÜNE BIRAKILDI

Bölgede çatışmaların şiddeti artarken Esad güçlerinin Halep'ten çekilirken Halep Uluslararası Havalimanı'nın kontrolünü ise terör örgütü PKK/ YPG'ye bıraktı.

Suriye'de rejim karşıtı silahlı grupların ilerlemelerine ilişkin sabahtan bu yana yaşananlar;

  • Esad rejimi karşıtı silahlı gruplar, Halep kent merkezinin büyük bölümünü ele geçirdi.
  • Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı dahil bazı stratejik yerleri PKK/YPG'ye bırakıp çekildi.
  • Rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib'in doğu ve güneydoğusunda hızla ilerleyerek 50'den fazla köyü rejim güçlerinden geri aldı.
  • Kontrol sağlanan mahallelerde denetim yapılarak güvenlik önlemleri alınıyor.

NE OLMUŞTU?

27 Kasım'da, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti.

Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı\'nı terör örgütü PKK/YPG\'ye bırakıp çekildi

Suriye, Güncel, Terör, YPG, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Mustafa Sagdic:
    halep Turk yurdu oldu hayirli olsun. Türkiye operasyona basliyor. insallah oralari alir suriyelileri geri shktir ederiz oraya 66 39 Yanıtla
  • Mehmet Ergüven:
    SINIR GENİŞLETME ZAMANI GELMİŞTIR... ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN.... 41 23 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    siha tiha iha ile duman ederiz onları... tb2 ler an be an tepelerinde izliyor 34 24 Yanıtla
  • ayhan erbek:
    İsrail'in planı tıkır tıkır işliyor bizim BOP başkanından tık yok maşallah 19 35 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yandık Suriyeliler Artık Gitmez Ülkelerine 34 14 Yanıtla
  • yunus emre yurdakul:
    Esad zaten hep pkk dostuydu 40 yıldır besleyip Türkiye'ye gönderiyordu babası da dedesi de pkk destekçisiydi beter ol Esad. kendi vatandaşını toplu mezarlara öldürüp atıyordun şimdi devran dönüyor inşallah 30 13 Yanıtla
  • Osman A:
    Hadi bakalımmmm.Demek ki Htş ye destek vermek bize farz oldu. 19 16 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK:
    82. Vilayetimiz hayırlı olsun 14 12 Yanıtla
  • Hasan Yıldız:
    Çöl maymunları her zamanki performansında 5 7 Yanıtla
  • Aa:
    oldu bittiye ne pahasına olursa olsun izin vermemeliyiz. 4 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:01 Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı’nı terör örgütü PKKYPG’ye bırakıp çekildi Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi
13:39 Beşiktaş’tan ayrılan Samet Aybaba’dan zehir zemberek sözler: Hakkımı helal etmiyorum Beşiktaş'tan ayrılan Samet Aybaba'dan zehir zemberek sözler: Hakkımı helal etmiyorum
12:48 Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep’ten çekiliyor Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep'ten çekiliyor
12:12 15 yaşındaki kız, Marmaray’ın önüne atladı Dehşet anları kamerada 15 yaşındaki kız, Marmaray'ın önüne atladı! Dehşet anları kamerada
10:54 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
16:46 Beşiktaş, Hasan Arat’ın istifası sonrasında büyük tehlikeyle karşı karşıya Beşiktaş, Hasan Arat'ın istifası sonrasında büyük tehlikeyle karşı karşıya
16:28 Hakkında soruşturma başlatılmıştı Özgür Özel’den ilk açıklama Hakkında soruşturma başlatılmıştı! Özgür Özel'den ilk açıklama
16:23 Ünlü otel zinciri resmen iflas etti Ünlü otel zinciri resmen iflas etti
16:21 Mauro Icardi ve Wanda Nara boşanamıyor Mauro Icardi ve Wanda Nara boşanamıyor
16:18 BOTAŞ’tan doğal gaz tarifesi duyurusu BOTAŞ'tan doğal gaz tarifesi duyurusu
16:08 Ev hapsi cezası kaldırılan Mehmet Ali Erbil soluğu İstanbul Boğazı’nda aldı Ev hapsi cezası kaldırılan Mehmet Ali Erbil soluğu İstanbul Boğazı'nda aldı
16:03 Kar fırtınasına yakalanan 22 yaşındaki Youtuber donarak hayatını kaybetti Kar fırtınasına yakalanan 22 yaşındaki Youtuber donarak hayatını kaybetti
16:02 Giovanni van Bronckhorst’un Beşiktaş’tan alacağı tazminat ortaya çıktı Giovanni van Bronckhorst'un Beşiktaş'tan alacağı tazminat ortaya çıktı
15:58 Edirne’de el freni unutulan araç sahibine çarptı Edirne'de el freni unutulan araç sahibine çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 14:46:54. #1.11#
SON DAKİKA: Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.