Suriyeli muhalifler geçtiğimiz günlerde Halep'e yönelik saldırı başlatmış, muhalifler Halep'in kent merkezini ve birçok mahallesini dün itibari ile kontrol altına almıştı. Rus uçakları İdlib ve Halep'e yönelik hava saldırıları düzenlerken; Esad güçleri, Halep'ten çekildiklerini duyurdu. Geri çekilmenin gerekçesi ise karşı saldırıya hazırlanmak olduğu bildirildi.
Bölgede çatışmaların şiddeti artarken Esad güçlerinin Halep'ten çekilirken Halep Uluslararası Havalimanı'nın kontrolünü ise terör örgütü PKK/ YPG'ye bıraktı.
Suriye'de rejim karşıtı silahlı grupların ilerlemelerine ilişkin sabahtan bu yana yaşananlar;
27 Kasım'da, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti.
Son Dakika › Güncel › Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi - Son Dakika
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