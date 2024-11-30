Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep'ten çekiliyor - Son Dakika
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Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep'ten çekiliyor

Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep\'ten çekiliyor

Suriye rejimi, Esad karşıtı silahlı gruplar tarafından ele geçirilen Halep'ten çekilme kararı aldı. Yapılan açıklamada, "Geçici olarak çekiliyoruz, amacımız karşı saldırı başlatmak" denildi.

30.11.2024 12:48
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Suriye'de, dün Halep kent merkezine giren Beşşar Esad rejimi karşıtı silahlı gruplar, birçok mahallede hakimiyet sağlayarak kentin büyük kısmını ele geçirdi. Rejim, kontrolün kaybedildiği kentten çekilme kararı aldı.

Kentin merkezi konumundaki Sadallah El-Cabiri Meydanı'na ulaşan gruplar, ilerleyerek kentin büyük bir kısmını ele geçirdi. Rejim karşıtı gruplar, kısa sürede valilik ve emniyet müdürlüğü binalarının yanı sıra kentin simgesi olan Halep Kalesi'ni de aldı. Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı ele geçiren silahlı gruplar, rejim askerlerinin geride bıraktığı mühimmat ve askeri araçlara el koydu.

Kentte gece sokağa çıkma yasağı getiren silahlı gruplar, kontrolüne aldığı mahallelerde denetim yaparak güvenlik önlemleri alıyor. Gruplar, akşam saatlerinde, rejimin alıkoyma merkezi olarak kullandığı binalara da girerek aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu onlarca kişiyi salıverdi.

Ayrıntılar geliyor...

Güncel, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep'ten çekiliyor - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ramazan Ertaş:
    yemisim arabinida suriyesinide 17 7 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    Bizene 5 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ülkesini savunmayip kaçanlardan ne beklersiniz 6 2 Yanıtla
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