MSB: Suriye, Türkiye'den terör örgütleriyle mücadelede resmi destek talep etti - Son Dakika
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MSB: Suriye, Türkiye'den terör örgütleriyle mücadelede resmi destek talep etti

MSB: Suriye, Türkiye\'den terör örgütleriyle mücadelede resmi destek talep etti
23.07.2025 12:15
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MSB kaynakları, Suriye yönetiminin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve başta DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türkiye'den resmi destek talep ettiğini aktardı. MSB kaynakları, "Bu talep doğrultusunda, Suriye'nin savunma kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, danışmanlık ve teknik destek sağlanması için çalışmalarımız devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "IDEF 2025 17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı" nedeniyle İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"SURİYE, TÜRKİYE'DEN DESTEK TALEP ETTİ"

Suriye'nin Süveyda kentinde yaşanan çatışmalar ve İsrail'in Şam'a yönelik saldırılarıyla ilgili soruları cevaplayan kaynaklar, İsrail'in son dönemde yoğunlaştırdığı saldırıların, özellikle güneydeki Süveyda bölgesinde Dürzi toplumu ile Şam yönetimi arasında gerilimleri artırdığını belirtti.

Kaynaklar, Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, istikrarın sağlanması ve terör örgütleriyle mücadele edilmesi yönündeki kararlı duruşunu sürdürdüğüne vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Milli Savunma Bakanlığı olarak, Suriye'nin yeni hükümetiyle yakın bir iş birliği içinde çalışmaktayız. Suriye yönetimi tarafından, savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve başta DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türkiye'den resmi destek talep edilmiştir. Bu talep doğrultusunda, Suriye'nin savunma kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, danışmanlık ve teknik destek sağlanması için çalışmalarımız devam etmektedir. Türkiye'nin öncelikli hedefi, Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemek, bölgede kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çabalara öncülük etmektir."

"SDG ŞAM'LA ANLAŞMAYA UYMALI"

Bakanlık kaynakları, terör örgütü SDG'nin Suriye yönetimine entegrasyonu ile ilgili sorular üzerine, şunları söyledi:

"Milli Savunma Bakanlığı olarak, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarının korunmasının ülkemiz ve bölge istikrarı için olmazsa olmaz olduğunu daha önce defalarca ifade etmiştik. Bu kapsamda, 10 Mart tarihinde Suriye Hükümeti ve SDG terör örgütü arasında üzerine uzlaşı sağlanan hususların sahadaki yansımalarının bir an önce görülmesi söz konusu istikrara katkı sağlayacaktır. Terör örgütü SDG, Şam hükümetiyle yaptığı anlaşmaya uyduğunu somut olarak göstermek zorundadır. Konuya yönelik gelişmeler ilgili kurumlarımızla birlikte yakından takip edilmektedir."

EUROFIGHTER TYPHOON ANLAŞMASI

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, "IDEF 2025 17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı" nedeniyle İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, fuar kapsamında, katılımcı ülkelerin başta savunma bakanları olmak üzere, üst düzey temsilcileriyle bir araya gelerek savunma sanayisi, askeri eğitim ve iş birliği alanlarında görüş alışverişinde bulunduğunu söyledi.

Bakan Güler'in ikili görüşmelerine ilişkin de bilgi veren Aktürk, şunları kaydetti:

"22 Temmuz'da Azerbaycan, Belçika, Senegal, Slovenya ve Kongo savunma bakanlarının yanı sıra Pakistan Genelkurmay Başkanı, Vietnam Savunma Bakan Yardımcısı ve Libya Ulusal Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı ile görüşen Sayın Bakanımız, aynı gün Azerbaycan Savunma Bakanı ile Karşılıklı Askeri Güvenliğin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Muhtırası'nı imzalamıştır. Sayın Bakanımız bugün de Birleşik Krallık Savunma Bakanı ile bir araya gelerek ülkemizin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin tam kapsamlı bir anlaşmaya yönelik Mutabakat Zaptı'nı imzalamıştır."

SAVUNMA SANAYİSİ VE ENVANTERE YENİ GİREN SİLAH SİSTEMLERİ

Yerli ve milli savunma sanayisinin ürettiği silah ve sistemlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin güç ve etkinliğinin artırılmasına yönelik faaliyetlere devam edildiğini ifade eden Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda 5,56 milimetre Piyade Tüfeğinin (SAR-56) muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlanarak envantere alındığını bildirdi.

Aktürk, İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve BMC Power AŞ iş birliğiyle geliştirilen montaj, entegrasyon ve testlerinin İstanbul Tersanesi Komutanlığında başarıyla tamamlandığı yerli ve milli motor "Levent"in, 18 Temmuz'da hizmete alındığını belirtti.

Öte yandan Aktürk, dünyanın en iyi işverenlerinin ödüllendirildiği "Stevie Awards for Great Employers" kapsamında 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 5 ödül kazanan Bakanlığa bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi ve çalışanlarını da tebrik etti.

TERÖRLE MÜCADELE: 4 PKK'LI TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye'nin huzur, güvenlik ve istikrarı için görev ve faaliyetlerine kararlılıkla devam ettiğini ifade eden Aktürk, "Ülkemize yönelik risk ve tehdit unsurları ile mücadelesi kapsamında son bir hafta içerisinde, 4 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, Pençe-Kilit başta olmak üzere, operasyon bölgelerinde tespit edilen, teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiştir." diye konuştu.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Aktürk, zorlu iklim ve arazi şartlarında hudut güvenliği faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Aktürk, şunları kaydetti: "Hafta boyunca 207 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3 bin 959 olmuştur. Hafta içerisinde engellenen 638 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 43 bin 630'a ulaşmıştır. Suriye harekat alanlarında devam eden 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında bugüne kadar 212'si Tel Rıfat, 286'sı Münbiç bölgesinde olmak üzere 498 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir. 21 Temmuz'da Deniz Kuvvetlerimize ait insansız hava araçları ile gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyetleri esnasında Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun Sisam Adası'nın doğusunda düzensiz göçmenleri taşıyan botu bıraktığı tespit edilmiş, Sahil Güvenlik Komutanlığımız bilgilendirilerek söz konusu göçmenlerin kurtarılması sağlanmıştır."

"GAZZE'DEKİ DRAM İNSANİ BİR FELAKETE DÖNÜŞMÜŞ DURUMDA"

Tuğamiral Aktürk, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan eylemlerinin sadece Filistin halkını değil, tüm bölgeyi derin bir istikrarsızlığa sürüklediğini söyledi.

İsrail yönetiminin Gazze'ye yönelik orantısız ve ayrım gözetmeyen saldırılarının sivilleri, özellikle de kadın ve çocukları hedef aldığını, temel insani değerleri ve uluslararası normları ağır şekilde ihlal ettiğini belirten Aktürk, "İnsani yardımların engellenmesi, temel yaşam ihtiyaçlarına erişimin kısıtlanması ve sivil altyapının sistematik şekilde tahrip edilmesi, Gazze'deki dramı insani bir felakete dönüştürmüş durumdadır. Bu tablo, yalnızca bölge halkının değil, tüm insanlığın vicdanını yaralamaktadır. Bu kapsamda, uluslararası toplumu daha fazla can kaybının yaşanmaması, bölgede kalıcı barış ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için hızlı bir şekilde sorumluluk almaya, güçlü ve ortak bir duruş sergilemeye davet ediyoruz." dedi.

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ

Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğine vurgu yapan Aktürk, Milli Savunma Üniversitesi 2025 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri'nin 29 Temmuz'a kadar devam edeceğini hatırlattı.

Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere teknik sınıflarda uzman erbaş temini başvurularının ise bugün sona ereceğini, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına sözleşmeli er temini başvurularının ise 27 Temmuz'da tamamlanacağını söyledi.

Ağustos, eylül ve ekim dönemlerinde silah altına alınacak yedek subay ve astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının 30 Temmuz itibarıyla e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenilebileceğini belirten Aktürk, "Sonuç olarak yüksek donanımı, tecrübeli personeli ve üstün harekat kabiliyetiyle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her türlü tehdidi kararlılıkla bertaraf etmeye, kara, deniz ve hava unsurlarıyla milletimizin güvenliğini sağlamaya, ulusal güvenliğimizin yanı sıra bölgesel ve küresel barış ve istikrara etkin katkılar sunmaya kararlılıkla devam edecektir." diye konuştu.

Orta Doğu, Savunma, Türkiye, Suriye, Güncel, Gündem, Dünya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: Suriye, Türkiye'den terör örgütleriyle mücadelede resmi destek talep etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • cemalettin naillioglu:
    yemeklerinide biz pişirelim bulaşıklarınıda biz yıkayalım sonra bize vize uygulasınlar 59 44 Yanıtla
    ismail:
    ilerde israil sınırına yaklaşıp seni tehdit ettiginde anlarsın bunun ne demek olduğunu 7 3
    Murat Çevre:
    Buradan sadece bunu anlıyorsanız boş verin okumayın 6 0
  • zeki69:
    CHP'li ler ve İsrail kudurur bu habere 48 43 Yanıtla
    Mehmet AYDIN:
    sizin gibilerin hoşuna gidiyor askerimiz şehit olduğunda Kendi vatanını savunsun Suriye'yi İsrail'i A.B.D yakaları 9 0
    Son Mohikan:
    Partileri Futbol Takımı Sanan, Olan ve Olacakları Görmeyecek Kadar Kör ve Cahil Olmak Çokmu Güzel Bir Okuyun inceleyin be. 9 0
  • Bayram ÖZSOY:
    bir teroristin istegi ile mi yuce Turk askeri baska ulkede gorev alacak. kendinize gelin. 31 31 Yanıtla
  • Halis demir:
    her türlü desteği vermeliyiz suriye özgür olursa ancak ozaman suriyeliler dönebilir 19 27 Yanıtla
    Adil ÖZDEMİR:
    Suriye'yi bu hale getiren baş aktörlerden birisi biz değil miyiz? 7 1
  • Fatih mehmet yıldız:
    ahhhh Cemalettin cahiloğlu ahhh, sendeki beyni kuşa taksak ters uçar, Suriye bu talebi abd ye, Rusya ya , İrana ve ya her hangi bir ülkeye yapsa adamlar avuç oluşturarak koşar, şu talep bize yapılmış adam yemek pişirelim diyor, vize diyor falan diyor, SİZDEN CACIK OLMAZ, oksijen israfısınız..! 22 14 Yanıtla
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