Suriyelilere vergi muafiyeti mi var? Cumhurbaşkanlığından iddialara yanıt - Son Dakika
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Suriyelilere vergi muafiyeti mi var? Cumhurbaşkanlığından iddialara yanıt

Suriyelilere vergi muafiyeti mi var? Cumhurbaşkanlığından iddialara yanıt

Bir televizyon programında ortaya atılan ve Suriyelilere vergi muafiyeti olduğu, KDV/Emlak vergisi ödemediklerine yönelik iddia kamuoyunda infiale neden oldu. Basında yer alan iddiaları yalanlayan İletişim Başkanlığı "Türkiye'nin geçici koruması altındaki Suriyeli sığınmacıların vergi konusunda herhangi bir muafiyetleri veya ayrıcalıkları yoktur. Ayrıca ilgili birimler tarafından gerekli vergi denetimleri düzenli olarak yapılmaktadır" dedi.

02.07.2024 13:56
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CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'in katıldığı bir televizyon programında Suriyelilere yönelik sözleri büyük tartışma yarattı.

"SURİYELİLERE VERGİ MUAFİYETİ VAR"

Suriyelilere vergi muafiyeti olduğunu ve KDV ile emlak vergisi ödemediklerini iddia eden CHP'li Genç'in sözleri sosyal medyada infial yarattı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN YALANLAMA GELDİ

Bazı haber sitelerinde de yer alan haberleri yalanlayan İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada "Bir televizyon programında ortaya atılan 'Suriyelilere vergi muafiyeti var. KDV/Emlak Vergisi vermiyorlar' iddiası doğru değildir.

"HERHANGİ BİR MUAFİYETLERİ VEYA AYRICALIKLARI YOKTUR"

Türkiye'nin geçici koruması altındaki Suriyeli sığınmacıların vergi konusunda herhangi bir muafiyetleri veya ayrıcalıkları yoktur.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Ayrıca ilgili birimler tarafından gerekli vergi denetimleri düzenli olarak yapılmaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Suriyeliler KDV ve emlak vergisi ödemiyor mu? Cumhurbaşkanlığından iddialara yanıt
Suriyeliler KDV ve emlak vergisi ödemiyor mu? Cumhurbaşkanlığından iddialara yanıt

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriyelilere vergi muafiyeti mi var? Cumhurbaşkanlığından iddialara yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • ökkeş Kalem: Nasıl yok niye yalan konuşuyorsunuz ? Sigortasız çalışıyorlar.. vergi levhası olmadan iş yerleri açıyorlar ağızlarında besmele bide yalan düşmüyor 75 4 Yanıtla
  • ökkeş Kalem: Maaşım da her ay sigortalı çalıştığım için 10 bine yakın kesinti oluyor mesai çok yaparsam daha çok kesiliyor ama adamlarda kesinti yok zaten sağlık giderleri yok hastaneler beleş sağlık ocakları beleş yetmiyor adamlar inkar etmiyor devletten yardım alıyoruz çocuklar için para alıyoruz diyorlar 64 2 Yanıtla
  • Nazim Akkuş: o zaman benim mahhalemdeki marketin yazar kasası neden yok darp hane gubi cAlisiyor bütün Suriyeliler orda alışverişini yapıyor art lokantası döner salonu bı görün oturacak yer yok ondada yazar kasa yok 49 1 Yanıtla
  • Yunus Durak: Her anayasa değişikliğine referandurum yapan hükümetin, sığınmacılar politikasinada referandurum yapsın, bakalım bu milletin yüzde kaçı sığınmacı ve mülteci istiyor 42 1 Yanıtla
  • Harun Çelik: İletişim başkanlığı neyi yakanladıysa NET TAM AKSİDİR . Mültecilerle birlikte akrpede gidecek 27 1 Yanıtla
  • yusuf demirbaş: iyi siz doğru söylüyorsanız, sgk genel müdürlüğü yabancı istisdam eden işyerlerine kestiği cezaları belgeleri ile bir yayınlasın. bakalım bu kadar sigortasız çalıştırılan iş yerlerinde kaçına ceza uygulanmış. o koltukları işgal eden kanunları uygulama yükümlülüğü olan görevli memurlar gerçekten işlerini yapmışlar mı. 14 0 Yanıtla
  • NURETTİN AVGIN: İster vergi ödesinler ister ödemesinler mevzu vergi de değil artık. Bugün referandum olsa %90 nın üstünde istemiyorum çıkar. Misafirlik üç gün beş gün olur, Beş ay değil, beş yıl değil 13 yıl olmuş hala geçici sığınmacı diyorlar. Adamlar bayram ziyaretine memleketlerine gidiyor bayram bittimi Türkiye'ye geri dönüyor nasıl bir misafirlik bu anlamış değilim. 8 0 Yanıtla
  • Cengiz Özatlı: hastane de bile herşey bedava 7 0 Yanıtla
  • Ali Akkaya: kim inanır kadir oda belki 6 0 Yanıtla
  • Erkut Köse: Hem vergi denetimleri düzenli yapılmakta diyorlar ama hem kaçak çalıştıran çalışanlar denetim yapılmamakta nasıl olucak bu iş 6 0 Yanıtla
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