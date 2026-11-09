Süt alerisi için 9 ay oral immünoterapi gören Naz, ilk doğum günü pastasını yedi

Bebekliğinden bu yana inek sütü proteini alerjisi nedeniyle süt ve süt ürünlerini tüketemeyen ve geçirdiği ağır alerjik reaksiyon sonucu yoğun bakımda tedavi gören 7 yaşındaki Naz Sobacı, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde uygulanan tedavinin ardından ilk kez doğum gününü kutladı.

Süt proteini içeren gıdaları tüketmesi durumunda ciddi alerjik reaksiyonlar yaşayan Naz, bir gün ailesinden habersiz gofret yemesinin ardından anafilaktik şok geçirerek yoğun bakıma kaldırıldı.

Yaşadığı ciddi alerjik reaksiyonlar nedeniyle yıllarca süt ve süt ürünlerinden uzak durmak zorunda kalan Naz'ın tedavisi, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Kliniği'nde yapıldı.

Burada yapılan değerlendirmelerin ardından Naz'a, süt proteinine karşı duyarlılığını azaltmak amacıyla "oral immünoterapi" tedavisi uygulanmaya başlandı.

Yaklaşık 9 ay süren tedavinin ardından her gün bir bardak süt içebilir hale gelen Naz, 7'nci yaş gününü de kendisini tedavi eden hekimler ve sağlık çalışanlarıyla birlikte kutladı.

Yıllardır hayalini kurduğu doğum günü pastasını ilk kez yiyen Naz, ailesi ve sağlık çalışanlarıyla birlikte bu özel günün sevincini yaşadı.

"Alerjiyle savaşmak mayın tarlasında yürümek gibi"

Naz'ın annesi Gül Sobacı da AA muhabirine, kızının doğuştan egzaması bulunduğunu, süt alerjisini de 6 aylıkken ek gıdaya geçiş sırasında fark ettiklerini anlattı.

Kızına yoğurt yedirdikten sonra vücudunda döküntüler oluştuğunu ve bir süre sonra fenalaştığını aktaran anne Sobacı, bunun üzerine acil servise gittiklerini ve hastanede tetkiklerde kızında süt ve yumurta alerjisi tespit edildiğini söyledi.

Yumurta alerjisinin 4 yaşında geçtiğini ancak süt alerjisinin devam ettiğini aktaran Sobacı, kızının yanlışlıkla süt içeren gıdaları tüketmesi nedeniyle zaman zaman hayati tehlike yaşadığını dile getirdi.

Sobacı, kızının yoğun bakımda tedavi görmesine neden olan sürece dair, "Bizim haberimiz olmadan evde gofret yemişti. Ardından vücudunda döküntüler, mide bulantısı ve hafif baygınlık hali başladı. Hemen hastaneye götürdük. Anafilaktik şoka girmişti, yoğun bakıma alındı. Bir gün yoğun bakımda kaldı. Alerjiyle çok zor mücadele ettik." ifadelerini kullandı.

Kızının tedavisi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne başvurduklarını belirten Sobacı, burada yapılan değerlendirmelerin ardından oral immünoterapi uygulanmasına karar verildiğini söyledi.

Sobacı, tedavi boyunca her hafta düzenli hastaneye gittiklerini, diğer günlerde ise hekimlerin belirlediği miktarda süt vermeye devam ettiklerini anlatarak, bu süreçte kızının cildinde zaman zaman hafif döküntüler oluşsa da ciddi bir alerjik reaksiyon yaşamadığını aktardı.

Kızının artık süt ve süt ürünlerini tüketebilmesinin kendileri için büyük mutluluk olduğunu dile getiren Sobacı, "Bizim için hayalimiz gerçek oldu. Alerjiyle savaşmak mayın tarlasında yürümek gibi bir şey. Biz bayağı zorlandık ama çok şükür atlattık. Naz, artık her gün bir su bardağı süt içebiliyor. Daha önce yiyemediği yiyecekleri de yavaş yavaş tüketmeye başladı." dedi.

"İlk defa pasta yedi, bizim için çok güzel bir duygu"

Sobacı, hastanede gerçekleştirilen kutlamanın kendileri için unutulmaz olduğunu aktararak, "Bugün Naz'ın ilk kez doğum gününü kutladık. Biz bu zamana kadar hiç kutlamamıştık. İlk defa pasta yedi. Bizim için çok güzel bir duygu. O da çok heyecanlıydı, korkuları vardı. 'Acaba yiyeceğim, bir şey olacak mı?' diye düşünüyordu ama çok şükür bunu da başarıyla atlattık." diye konuştu.

Naz'ın ilkokulun birinci sınıfına başladığını belirten Sobacı, kızını arkadaşlarının ikram ettiği yiyecekleri tüketmemesi konusunda sürekli uyardıklarını söyledi.

Besin alerjisi bulunan çocuklara karşı duyarlı olunması gerektiğini vurgulayan Sobacı, "Ailelere sesleniyorum, lütfen duyarlı olalım. 'Az bir şey yese ne olur?' demeyelim. Çünkü, çocuk o az miktarı yediğinde bile anafilaktik şok geçirebilir, bu durum ölümle sonuçlanabilir. Biz ölümle burun buruna geldik. Lütfen ailelerine sormadan çocuklara hiçbir şey vermeyelim." çağrısında bulundu.

Kızının bugüne kadar çikolata bile yiyemediğini anlatan Sobacı, tedavinin ardından daha önce tüketemediği yiyecekleri de yavaş yavaş denemeye başladığını belirtti.

Naz Sobacı da ilk kez doğum günü kutlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Hastanede kendisi için düzenlenen kutlamada çok eğlendiğini belirten Naz, "Çok mutlu oldum, çok eğlendim." dedi.

"Naz artık her gün bir bardak süt içebiliyor"

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi Başhekimi ve Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Emine Dibek Mısırlıoğlu da hastanenin Türkiye'nin en büyük çocuk hastanesi olduğunu, çocuk immünolojisi ve alerji hastalıkları kliniğinin de bu alandaki en büyük merkezler arasında yer aldığını söyledi.

Kliniklerinde alerjik ve immünolojik hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik kapsamlı sağlık hizmeti sunduklarını belirten Mısırlıoğlu, Naz'ın da bu kapsamda tedavi edilen hastalardan biri olduğunu anlattı.

Naz'ın bebeklik döneminde süt alerjisi tanısı aldığını ve süt içeren gıdaları tükettiğinde ani alerjik reaksiyonlar yaşadığını aktaran Mısırlıoğlu, "Naz, 7 yaşında ve ilk kez doğum gününü kutluyor. Süt alerjisi nedeniyle süt ve süt ürünlerini hiç tüketemiyordu. Hep doğum günü kutlama hayali varmış. Biz de bugün klinik ekibimizle birlikte bu hayalini gerçekleştirdik. Naz'ın mutluluğunu paylaşmak bizi de çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Naz'a uygulanan tedaviye ilişkin bilgi veren Mısırlıoğlu, sütü belirli bir plan doğrultusunda, giderek artan dozlarda vererek küçük kızın süt tüketebilir hale gelmesini sağladıklarını söyledi.

Mısırlıoğlu, oral immünoterapinin genellikle 4-5 yaşından sonra süt alerjisi devam eden uygun hastalarda uygulandığını, tedaviyle Naz'ın sütle karşılaşması durumunda gelişebilecek ciddi reaksiyon riskinin azaltıldığını söyledi.

Naz'ın bundan sonraki süreçte de her gün süt ve süt ürünlerini tüketmeye devam edeceğini kaydeden Mısırlıoğlu, bu tedavinin çocukların beslenme ve günlük yaşamları açısından önemli olduğunu ifade etti.

"Tedavi süresince neredeyse her hafta hastaneye geldi"

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Kliniğinden Doç. Dr. Özge Yılmaz Topal ise süt alerjisinin çocukluk çağında en sık karşılaşılan besin alerjileri arasında bulunduğunu, ortaya çıkmasında genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerin etkili olabildiğini söyledi.

Süt alerjisinin laktoz intoleransından farklı olduğuna dikkati çeken Topal, laktoz intoleransının sütte bulunan şekerin sindirilememesinden, süt alerjisinin ise bağışıklık sisteminin süt proteinlerine karşı reaksiyon göstermesinden kaynaklandığını anlattı.

Süt alerjisinin bazı çocuklarda hayatı tehdit eden ciddi reaksiyonlara yol açabildiğini vurgulayan Topal, "Naz'ın tekrarlayan anafilaksi öyküleri vardı. Süt proteini içeren herhangi bir gıdayı tükettiğinde, fırınlanmış olsa bile ciddi reaksiyonlar yaşayabiliyordu. Gıdayı tükettikten sonraki ilk iki saat içerisinde vücudunda döküntüler, hava yollarında daralma ve tansiyon düşüklüğü gibi hayatı tehdit eden bulgular ortaya çıkabiliyordu." dedi.

Topal, tedavi sürecine ilişkin şunları kaydetti:

"Bu çok meşakkatli, uzun bir yol. Ocak ayından eylül ayına kadar Naz hemen hemen her hafta buraya geldi. Gelmediği günlerde de mutlaka aileyle irtibatımızı koruduk. Gıdayı aldığında bir reaksiyon geliştiğinde bize bildirdiler. Gerektiğinde hastaneye ya da bulundukları yerdeki bir hekime başvurmalarını önerdik. Aileyle işbirliği içerisinde kontrollü bir şekilde ilerledik."

"Türkiye'de bu tedaviyi uygulayan merkez sayısı az"

Oral immünoterapinin, alerjiye neden olduğu belirlenen besinin küçük dozlardan başlanarak kontrollü şekilde vücuda verilmesi esasına dayandığını anlatan Topal, böylece bağışıklık sisteminin söz konusu besine karşı duyarlılığının azaltılmasının amaçlandığını belirtti.

Türkiye'de bu tedaviyi uygulayan merkez sayısının sınırlı olduğuna dikkati çeken Topal, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin de bu merkezlerden biri olduğunu söyledi.

Topal, tedavinin Naz'ın yaşam kalitesi açısından önemini vurgulayarak, "Naz, şu anda her gün bir bardak süt içebiliyor. Tesadüfen süt proteini içeren bir gıdayla karşılaşsa çok ağır bir reaksiyon geçirmesini beklemiyoruz. Özellikle anne ve babasının yanında olmadığı okul gibi ortamlarda karşılaşabileceği riskleri azaltmak adına önemli bir adım oldu." diye konuştu.

Besin alerjisi bulunan çocukların ailelerine de uyarılarda bulunan Topal, herhangi bir gıdanın tüketilmesinin ardından tekrarlayan döküntü, nefes darlığı, öksürük, kusma veya bilinç değişikliği gibi belirtiler görülmesi durumunda hekime başvurulması gerektiğini belirtti.

Topal, ciddi alerjik reaksiyon riski bulunan çocukların yanlarında adrenalin otoenjektörü bulundurmalarının önemine işaret ederek, besin alerjisi bulunan çocukların uygun tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi için çocuk immünolojisi ve alerji hastalıkları uzmanlarına başvurmalarını önerdi.