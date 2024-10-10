Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB'de daire başkanı oldu - Son Dakika
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Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB'de daire başkanı oldu

Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB\'de daire başkanı oldu

Suudi Prens'in verdiği bahşişi iade eden ve tuğgenerallik beklerken geçtiğimiz ağustos ayında emekli edilen Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB'nin Afet İşleri Dairesi Başkanlığı görevine atandı. Görevi vekaleten yürüten Selçuk Tütüncü'nün, Afet Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü görevine devam edeceği öğrenildi.

10.10.2024 20:17
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Hayatı yurt içinde ve yurt dışında başarılı operasyonlarla dolu Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB'nin Afet İşleri Daire Başkanlığı'na atandı.

ERGÜN CEBECİ KİMDİR?

Yeni daire başkanı Ergün Cebeci, 1993 yılında Kara Harp Okulu'ndan Jandarma Teğmen rütbesi ile mezun oldu. Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda ve Foça Jandarma Okullar Komutanlığı'nda, Bornova 2. Jandarma Komando Eğitim Tabur Komutanlığı'nda takım komutanı olarak görev yaptı. 1996 yılında Jandarma Subay Okulu'ndan mezun oldu. 1996 yılından 2019 yılına kadar Mardin, Çanakkale, Tunceli, Muğla, Şırnak, Edirne ve Kastamonu'da Jandarma Komanda Bölük Komutanı, Asayiş Şube Müdürü ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı, Jandarma Eğitim Alay Komutanı görevlerini üstlendi. 2019-2022 arasında Kiev Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri, 2022'de Tunceli İl Jandarma Komutanı, 2023'de İstanbul İl Jandarma Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ağustos 2024 tarihinde emekliye ayrıldı.

TUĞGENERALLİK BEKLERKEN EMEKLİ EDİLDİ

Ukrayna savaşında 17 bin vatandaşımızı tahliye eden, FETÖ'nün "Atatürkçü küfürbaz Yarbay" diyerek fişlediği, Suudi Prens'e verdiği bahşişi iade etmesiyle gündem olan Cebeci'nin, tuğgenerallik beklerken emekli edilmesi gündem olmuştu.

SUUDİ PRENSE BAHŞİŞ ZARFINI İADE ETTİ

2007 yılında Bodrum ilçesinde İlçe Jandarma Komutanı iken ilçede tatilini geçiren Suudi Arabistan Prensi Mohamed Bin Suud Al-Faisal Al Suud, kaldığı otelin personeline ve güvenlik görevlilerine bahşiş olarak içerisinde beşer bin dolar bulunan zarflar dağıtmıştı. Prensin güvenliğinden sorumlu jandarma subayı da zarfı, içinde ne olduğunu bilmeden almış ve açmadan o dönem Bodrum Jandarma Bölük Komutanı olan Binbaşı Ergün Cebeci'ye götürmüştü.

CEBECİ'DEN ÖRNEK DURUŞ

İçinde para olduğu anlaşılınca kapağı bile açılmayan zarf, Cebeci'nin talimatıyla kırmızı-beyaz gül ve karanfiller eşliğinde Prens'e iade edilmişti. Çiçeği ve zarfı takdim eden komutan "Türk askeri olarak tatil için veya ülkemize gelen herhangi bir kişinin güvenliğinden sorumluyuz. Siz bizim konuğumuzsunuz ve sizin güvenliğiniz için görevimizi yaptık. Her zaman sizi ülkemize bekleriz. Lütfen yaptığınız jesti red etmemizi yanlış anlamayın, Türk askeri veya hiçbir güvenlik görevlisinin bu tür bir tarz içinde olması beklenemez. Zarf subaylarımız tarafından bir davet zarfı olduğu sanılarak ve nezaket gereği alınmıştır, bunu bilmenizi isteriz" demişti.

Selçuk, Güncel, Albay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB'de daire başkanı oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB'de daire başkanı oldu - Son Dakika
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