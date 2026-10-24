Tahran Büyükelçiliği, Buşehr'deki Rus uzmanların tahliyesi iddiasını yalanladı

Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği, Rus uzmanların Buşehr Nükleer Santrali'nden ayrıldığı yönünde medyada çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Büyükelçilik, İran'ın güneyinde bulunan Buşehr Nükleer Santrali'ndeki Rus uzmanlara yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Rus Büyükelçiliği çalışanları ile Buşehr Nükleer Santrali'nde görevli uzmanların tahliye edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve tüm faaliyetlerin normal seyrinde devam ettiği belirtildi.

Bazı medya organlarında, özellikle Buşehr Nükleer Santrali'nde çalışan Rus uzmanların İran'dan ayrıldığı ve Rusya'nın tahliye için İran'a uçak gönderdiği iddia edilmişti.