Tahran'da Zafer Günü resepsiyonunda Büyükelçi Alizade 30 yıllık işgali anlattı

İran'ın başkenti Tahran'da Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümü kutlandı.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçisi Ali Alizade'nin ev sahipliğinde düzenlenen 8 Kasım Zafer Günü resepsiyonuna, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan'ın yanı sıra çeşitli ülkelerin büyükelçileri, yabancı misyon temsilcileri ile İranlı siyasi ve askeri yetkililer katıldı.

Büyükelçi Alizade, resepsiyondaki konuşmasında, Azerbaycan topraklarının 30 yıl boyunca Ermenistan'ın işgalinde kaldığını ve bu süre boyunca günahsız insanların öldürüldüğünü, dini mekanların tahrip edildiğini ve insanlığa karşı suçlar işlendiğini hatırlatarak, sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından Azerbaycan'ın Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi gereği kendini savunma hakkını kullandığını ve topraklarını işgalden kurtardığını söyledi.

"Vatan Muharebesi" olarak adlandırılan 44 günlük operasyon sonucunda 300'den fazla şehir ve köyün işgalden kurtarıldığını belirten Alizade, Azerbaycan'ın zaferden sonra Karabağ'daki Azerbaycan hakimiyetinin tanınması karşılığında Ermenistan ile ilişkilerde yeni bir sayfa açılması yönünde irade ortaya koyduğunu ve ülkesinin sonsuz bir savaş istemediğini vurguladı.

Alizade ayrıca Karabağ Zaferi hakkında bilgi vererek, katılımlarından dolayı misafirlere teşekkür etti.

İşgalden kurtarılan topraklardaki imar faaliyetlerini konu alan video gösterimi ve müzik dinletisinin yer aldığı programda, Karabağ konulu resim sergisi açıldı.