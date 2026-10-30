Taiz'de eylül başından beri Husilerin saldırılarında 189 sivilin öldüğü açıklandı - Son Dakika
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Taiz'de eylül başından beri Husilerin saldırılarında 189 sivilin öldüğü açıklandı

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Yemen Haklar ve Özgürlükler Ağı, Taiz'de eylül başından bu yana Husilerin saldırılarında 189 sivilin öldüğünü, 281 sivilin yaralandığını bildirdi. Raporda ölü ve yaralılar arasında kadın ve çocukların da bulunduğu, 324 kaçırma ve zorla kaybetme vakasının belgelendiği kaydedildi.

Yemen Haklar ve Özgürlükler Ağı, Taiz ilinde eylül başından bu yana İran destekli Husilerin saldırılarında 189 sivilin hayatını kaybettiğini, 281 sivilin yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güneybatısında yer alan ve Babülmendeb Boğazı'na uzanan kıyı şeridine sahip Taiz, temmuzdan bu yana hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında yeniden yoğunlaşan çatışmaların merkezlerinden biri oldu.

Kentte hükümet güçleri il merkezi ile bazı bölgeleri kontrol ederken Husiler son haftalarda kırsal ve kıyı kesimlerinde ilerleme kaydetti. Çatışmalar nedeniyle bölgedeki insani durum ağırlaşırken çok sayıda kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Sivil toplum kuruluşu Yemen Haklar ve Özgürlükler Ağı'nın hükümete bağlı Yemen haber ajansı SABA'da yayımlanan raporunda, 1 Eylül-29 Ekim döneminde Taiz'de sivillere ve sivil yapılara yönelik 2 binden fazla ihlal belgelendiği belirtildi.

Bu çerçevede Taiz'de eylül başından bu yana Husilerin saldırılarında 189 sivilin hayatını kaybettiği, 281 sivilin yaralandığı aktarıldı.

Raporda, Husilerin saldırılarında yaşamını yitirenler ve yaralananlar arasında kadın ve çocukların da bulunduğu, sivillerin darbedildiği, kaçırıldığı ve zorla kaybedildiği ifade edildi.

Söz konusu dönemde 324 kaçırma ve zorla kaybetme vakasının belgelendiği aktarılan raporda, yüzlerce eve baskın düzenlendiği, evlerde arama yapıldığı ve eşyalara zarar verildiği kaydedildi.

Raporda, 356 evin tamamen ya da kısmen zarar gördüğü, sivil araçların da saldırılara ve yağmaya hedef olduğu bildirildi.

Husilerin havan, top ve roketlerin yanı sıra insansız hava araçları ve balistik füzeler kullanarak düzenlediği saldırıların büyük bölümünde yerleşim alanlarının hedef alındığı belirtildi.

Kaynak: AA
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