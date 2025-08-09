Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı

Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Yumaklı: Çanakkale\'deki orman yangınları kontrol altına alındı
09.08.2025 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Yumaklı: Çanakkale\'deki orman yangınları kontrol altına alındı
Haber Videosu

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Çanakkale'de merkez ve Bayramiç'teki orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken yangında zarar gören alanlar helikopterden görüntülendi. Alevlerin yarattığı hasarın boyutu gözler önüne serildi.

Çanakkale'deki orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çanakkale Merkez ve Bayramiç'teki orman yangınları, aralıksız süren mücadelemiz sonucunda tamamen kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. Yeşil Vatanımızı korumak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı

YANGININ YARATTIĞI TAHRİBAT HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, yangında zarar gören alanı helikopterden inceledi. Alevlerden zarar gören alan Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterden görüntülendi. Yangının yarattığı tahribat gözler önüne serildi.

Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı

HASTANE, YURT VE ENGELLİ BAKIM EVİ BOŞALTILDI

İlk yangın saat 13.20'de Çanakkale'nin merkez Sarıcaeli Mahallesi'nde orman dışı bir alanda çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler ormana sıçradı. Sıcak hava ve rüzgar hızı nedeniyle yangın kısa sürede büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit etti. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ile Engelli Bakım Merkezi, kısmen açık olan öğrenci yurdu boşaltıldı. Hastaneden 72, engelli bakım merkezinden 57 ayrıca radyo televizyon vericisinde görevli 2 vatandaş olmak üzere yoplam 131 kişi güvenli alanlara tahliye edildi. Yangında yaralanma veya can kaybı olmadı.

Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı

5 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Merkezde başlayan yangından 4 dakika sonra kentin Bayramiç ilçesinde de alevler yükseldi. Yangından etkilenme riski yüksek olan Saçaklı, Ahmetçeli, Doğancı, Zeytinli ve Pıtıreli köylerindeki 654 kişinin güvenli alanlara alındı.

Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yangınlarda dumandan etkilenerek hastanelere başvuran 24 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. 18 vatandaşın tedavisi ise hastanelerde devam ediyor. Yangınların çıkış nedenleriyle ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı

ALEVLERİN SARDIĞI KÖYDE KAYIP BÜYÜK

Yangında Saçaklı köyünde yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, yangın nedeniyle çok sayıda ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Bayramiç ilçesinde çıkan yangında evi ve zeytinlikleri zarar gören Saçaklı köyü sakinlerinden İbrahim Çalışkan, en çok babası ve dedesinin fotoğraflarının yanmasına üzüldüğünü ifade etti.

Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı

"MANEVİ OLARAK ÇOK KÖTÜ OLDU"

Kendisinin evinin ve hayvan barınağının yandığını belirten Çalışkan, şöyle konuştu: "Evimin altında 2 ton yağım vardı, onlar da yandı. Zeytinliklerim de yandı. 40-50 dönüm civarında zeytinliğim vardı. Yangın esnasında Bayramiç'teydim. Yangını görür görmez geldim. 150 civarında koyun ve keçim var. Onları çıkarttım başka bir yere bıraktım. Daha sonra köye çıktım. Evimin yandığını gördüm. Yangın çok hızlı ilerledi. Bu ev 200 yıllık, evimin duvarında babamın, dedemin ve onun babasının yani atalarımın fotoğrafları vardı. Onların yok olmasına çok üzüldüm. Onlar artık yok. Maddi olarak tamam ama manevi olarak çok kötü oldu. Allah kimsenin başına vermesin, çok zor."

Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı

Çalışkan, yangın esnasında jandarmanın kendilerini dışarı çıkartıp köyü boşalttığını anlatarak, hayvanlarında da herhangi bir zararın olmadığını sözlerine ekledi.

Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı

"KİMLİĞİMİ TELEFONUMU ALIP ÇIKTIM"

Bayramiç yangınında evini kaybeden Faize Soran, sabah saatlerinde geldiğinde gördüğüne inanamadı. Soran, "Kapıya çıktım. Gün yüzü böyle kararmış. Güneş tutulmuş dedim. Gökyüzüne bakarken şu taraftan bir duman. Orada fabrika var. Dedim gideyim alana çıkayım da haber vereyim. Meğerse millet ayağa kalkmış. Bana dediler ki git kimliğini al. Evden kimliğimle telefonumu alıp çıkmam bir oldu. Jandarma bizi hemen köyden çıkardı. Meğerse yangın gelmiş buraya. Hiç farkında değiliz, haberimiz yok. Eviniz ne durumda? Gördüğün gibi evimiz şu. Ev denirse şu. Bütün her şeyiniz oradaydı. Bir canım, bir telefonum, bir de kimliğim. Başka bir şey yok" dedi.

Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı

YANGINDAN GERİYE 3 TAVUĞU KALDI

Evi ve damı kullanılmaz hale gelen Birgül Civir ise sabah saatlerinde geri döndüğünde ise damda hayata tutunan tavuklarını gördü. Civir, dumandan etkilenen tavukları için ekipler ve gönüllülerden yardım istedi. Çevredekiler Civir'in tavukları için seferber oldu. Birgül Civir çok üzgün olduğunu söyleyerek "Görünmez kaza çıktı köyümüzde yangın. Evimiz yandı. Mahsüllerimiz vardı, yağımız vardı, tuzumuz vardı yandı. Tavuklar vardı onlar da yanmış. Üç tanesi kalmış. Çok üzgünüm." dedi.

Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı
Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı
Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı, Orman Yangınları, Çanakkale, Bayramiç, Güncel, Güncel, Gündem, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Semih:
    Tamamen yandıktan sonra kontrol altına alınır tabi mk 14 3 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    şükür rabbime 5 0 Yanıtla
    cihat:
    Şükür Tabiki ama Birşey Kalmadıki Amaca Ulaşıldı onamı Şükür. 0 0
  • Eyroz Kafa:
    demek oluyor ki yanacak son ağaç yandı yanacak birşey kalmadı 5 0 Yanıtla
  • Zaa:
    bakan yumaklı kontrol altına alınmazsa ortaya çıkmaz 0 0 Yanıtla
  • 032725:
    Neyi kontrol altına aldın yaprağım, 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
Orman yangınıyla mücadele eden Çanakkale’de havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı Orman yangınıyla mücadele eden Çanakkale'de havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı
Avukatı önce meslektaşı sonra da müvekkilleri darbetti Avukatı önce meslektaşı sonra da müvekkilleri darbetti
Özel uçakla geliyor Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’deki ilk maçı belli oldu Özel uçakla geliyor Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'deki ilk maçı belli oldu
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
Şanlıurfa’da şok operasyon Cephanelik gibi evler basıldı Şanlıurfa'da şok operasyon! Cephanelik gibi evler basıldı
Yaşlı çiftçi tarlasında ölü bulundu Korkunç olayda, “domuz saldırısı“ şüphesi Yaşlı çiftçi tarlasında ölü bulundu! Korkunç olayda, "domuz saldırısı" şüphesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
Genç millilerimiz İsrail’i devirdi Genç millilerimiz İsrail'i devirdi
Çanakkale’den gelen görüntüler iç açıcı değil Çok sayıda gözaltı var Çanakkale'den gelen görüntüler iç açıcı değil! Çok sayıda gözaltı var

15:59
Termometrelerin 55 dereceyi gördüğü ilimiz: Vatandaşlar halüsinasyon görüyor
Termometrelerin 55 dereceyi gördüğü ilimiz: Vatandaşlar halüsinasyon görüyor
14:25
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan İsrail’in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız
14:07
Şap hastalığının pençesinde kıvranan Ardahan’da çaresizliğin fotoğrafı
Şap hastalığının pençesinde kıvranan Ardahan'da çaresizliğin fotoğrafı
19:55
ABD ile Çin arasındaki çip çekişmesinde “casusluk“ iddiası
ABD ile Çin arasındaki çip çekişmesinde "casusluk" iddiası
19:55
Mbaye Diagne Türkiye’ye geri döndü
Mbaye Diagne Türkiye'ye geri döndü
19:40
’’Hanım Ağa’’ sokakta yürürken yakalandı
''Hanım Ağa'' sokakta yürürken yakalandı
19:31
Çanakkale’de tahliye edilen köy alevlere teslim oldu
Çanakkale'de tahliye edilen köy alevlere teslim oldu
19:29
Dusan Tadic’in Al Wahda’dan kazanacağı maaş ortaya çıktı Servet kazanacak
Dusan Tadic'in Al Wahda'dan kazanacağı maaş ortaya çıktı! Servet kazanacak
19:16
Fenerbahçe, Lincoln Henrique’nin sözleşmesini feshetti
Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin sözleşmesini feshetti
19:05
Güney Kore Türk diplomatı konuşuyor: Çarptığı taksinin şoförüyle kavga etti
Güney Kore Türk diplomatı konuşuyor: Çarptığı taksinin şoförüyle kavga etti
19:00
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
18:43
Artık sona gelindi Kahramanmaraş’a yeni stat
Artık sona gelindi! Kahramanmaraş'a yeni stat
18:43
Çanakkale’den gelen görüntüler iç açıcı değil Çok sayıda gözaltı var
Çanakkale'den gelen görüntüler iç açıcı değil! Çok sayıda gözaltı var
18:32
Genç millilerimiz İsrail’i devirdi
Genç millilerimiz İsrail'i devirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 16:42:06. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.