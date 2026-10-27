Tarım ve Orman Bakanlığı yeni sezonda 66 yılın zirvesindeki yağışları izleyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tarım ve Orman Bakanlığı yeni sezonda 66 yılın zirvesindeki yağışları izleyecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni üretim sezonunda meteorolojik koşulları, yağışları ve su kaynaklarını izleyecek. 2026 su yılında yağışlar 741,6 milimetreyle son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, sulama barajlarının doluluğu 5 Ekim itibarıyla yüzde 56,7 oldu.

Yağışların artması ve su rezervlerindeki iyileşme, 1 Ekim itibarıyla başlayan yeni tarımsal üretim sezonu açısından olumlu koşullar oluştururken, yeni dönemde meteorolojik koşullar, su kaynaklarının durumu ve bitki gelişimi yakından izlenecek.

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün eylül ayına ilişkin "İklim, Fenolojik Durum ve Sulama İzleme İstatistikleri" bülteninden derlediği bilgiye göre, Türkiye genelinde geçen ay ortalama 32,4 milimetre yağış kaydedildi.

Uzun yıllar ortalaması 24,9 milimetre ve geçen yıl 21,4 milimetre olan eylül ayı yağışları, normaline göre yüzde 30, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51 artış gösterdi.

1 Ekim 2025-30 Eylül 2026 dönemini kapsayan 2026 su yılında ülkede ortalama 741,6 milimetre yağış kaydedildi. Yağışlar, normalinin yüzde 29, geçen yıl yağışlarının yüzde 76 üzerinde gerçekleşerek son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ülke genelinde 2025-2026 tarım yılında meteorolojik ve tarımsal koşullar olumlu ve dengeli bir seyir izledi. Yağışların belirgin şekilde artması, bitki gelişimini destekledi.

Bazı bölgelerde hububat hasadı tamamlanırken, bazı bölgelerde de tamamlanma aşamasına geldi. Hububat başta olmak üzere tarla bitkilerinin gelişimi genel olarak normal ve sağlıklı seyretti.

Yeni üretim sezonunda koşullar olumlu

Sulama amaçlı barajların aktif doluluk oranı 5 Ekim itibarıyla yüzde 56,7 seviyesinde gerçekleşti. Bu doğrultuda, tarımsal üretim sezonunun, ülke genelinde yaygın bir tarımsal kuraklık etkisi yaşanmadan tamamlandığı, yağışlar ve su rezervlerindeki iyileşmenin yeni üretim sezonu açısından olumlu koşullar oluşturduğu değerlendiriliyor.

1 Ekim itibarıyla başlayan 2026-2027 tarımsal üretim sezonunda da meteorolojik koşullar, yağışlar, toprak nemi, su kaynaklarının durumu ve bitkisel ürünlerin gelişimi yakından takip edilecek.

Bununla birlikte, 2026-2027 üretim sezonunda meydana gelebilecek bölgesel kuraklık risklerine karşı izleme, erken uyarı ve risk değerlendirme çalışmaları havza, il ve ilçe bazında etkin şekilde sürdürülecek.

Kaynak: AA
Tarım ve Orman BakanlığıEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Archie Brown’dan Abdülkerim Bardakcı’ya olay sözler: Kadın gibi... Archie Brown'dan Abdülkerim Bardakcı'ya olay sözler: Kadın gibi...
Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadın, tornavidayla dehşet saçtı O anlar kamerada Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadın, tornavidayla dehşet saçtı! O anlar kamerada
Kavganın faturası ağır olabilir Abdülkerim ve Brown’u bekleyen büyük tehlike Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike
Acılı baba Erdoğan’a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor’dan özür diledi Okan Buruk derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi
Ne vize ne pasaport gerekiyor Türkler bu ülkede 1 yıl boyunca kalabiliyor Ne vize ne pasaport gerekiyor! Türkler bu ülkede 1 yıl boyunca kalabiliyor
13:01
Fenerbahçe’de ıslıklanıyordu Yeni takımında şov yapıyor
Fenerbahçe'de ıslıklanıyordu! Yeni takımında şov yapıyor
12:19
Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
12:12
Antalya’da ölen işçilerin kimlikleri belli oldu, mahalleli hortumun şiddetini anlattı
Antalya'da ölen işçilerin kimlikleri belli oldu, mahalleli hortumun şiddetini anlattı
11:31
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici
11:14
10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı
10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı
11:00
Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu
Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 13:05:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı yeni sezonda 66 yılın zirvesindeki yağışları izleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei