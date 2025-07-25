Bakan Yumaklı: Şehitler verdiğimiz Eskişehir yangınını an itibari ile kontrol altına aldık

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsünün şehit olduğu Eskişehir'deki orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Karabük'teki yangın bölgesinde konuşan Yumaklı, gün içerisinde çıkan yangın sayısını da açıkladı.

"73 YANGIN ÇIKTI"

Yumaklı, bugün içerisinde ülke genelinde toplam 73 yangın çıktığı açıkladı. Bakan Yumaklı, yangınların son durumuna ilişkin de bilgi verdi.

"ŞEHİTLER VERDİĞİMİZ YANGIN KONTROL ALTINDA"

Yumaklı, 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsünün şehit olduğu Eskişehir'deki orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı açıklamasında "Şehitler verdiğimiz Eskişehir yangınını an itibari ile kontrol altına aldık" dedi.

"Karabük'teki yangınlar devam ediyor 2 uçak 19 helikopter ile müdahale sürüyor" diyen Yumaklı, "Alanın geniş olması ve kanyonlarla dolu olması nedeniyle yangınlar bizi uğraştıracak gibi. Kararsız rüzgarlar burada işlerimizi zorlaştırıyor. Antalya'da müdahalelerimiz sürüyor. Aksu Kurşunlu'daki yangın antik kente kadar ulaşmıştı ama herhangi bir zarara olmadı. Manisa'da süren yangına da hava karardıktan sonra da müdahalemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

YARINI İŞARET ETTİ: SICAKLIKLAR 10 DERECE DAHA ARTACAK

Tarım ve Orman Bakanı ayrıca yarını işaret ederek; "Bu aslında bir savaş, biz yangınlarla bir savaş halindeyiz. Yorulmayan sıcaklıkla güç bulan bir düşmandan bahsediyoruz. Bütün zamanların sıcaklık rekoru bugün kırıldı. Yarından itibaren bütün hava sıcaklıklarının 10 derece daha artacağı belirtildi. Yarından itibaren daha güçlü bir düşman ike mücadele ediyor olacağız" sözlerini de sarf etti.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Yumaklı ayrıca vatandaşlara "86 milyon vatandaşımızın üzerine düşen bir görev var. Bu mücadeleyi tek başımıza kazanamayız. Açık alanda ateş yakmayın. Bütün vatandaşlarımıza sağ duyuları için teşekkür ediyorum" çağrısında da bulundu.