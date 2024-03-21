Gaziantep'in Kilis ilçesinde bir düğün salonunda verilen iftar yemeğinde kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.
AK Parti Kilis İl Başkanlığı tarafından verilen iftar yemeğine Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı ve AK Parti Kilis Belediye Başkan adayı Reşit Polat katılırken, salonda çekilen fotoğraflar büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.
İftar yemeğinde, protokol ile vatandaşların yemek masaları arasındaki fark dikkat çekti. Protokol masasında yemeklerin porselen tabaklarda ikram edildiği, hurmanın bile özel jelatinle sarılmış olduğu görülürken, yemeğe davet edilen vatandaşlara ise yemekler köpük tabldot tabaklarda verildi.
Sözcü gazetesinde yer alan habere göre masalar arasındaki ayrımcılık sosyal medyada da gündem olurken, tepkiler sonrasında bazı AK Partili isimlerin iftar yemeğine ilişkin fotoğraf paylaşımlarını sildikleri fark edildi.
Son Dakika › Güncel › Tartışma yaratan iftar yemeği! Vekillere porselen tabak, vatandaşa köpük tabldot - Son Dakika
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