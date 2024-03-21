Tartışma yaratan iftar yemeği! Vekillere porselen tabak, vatandaşa köpük tabldot - Son Dakika
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Tartışma yaratan iftar yemeği! Vekillere porselen tabak, vatandaşa köpük tabldot

Tartışma yaratan iftar yemeği! Vekillere porselen tabak, vatandaşa köpük tabldot

AK Parti Kilis İl Başkanlığı'nın bir düğün salonunda verdiği iftar yemeğinde çekilen fotoğraflar büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. İftarda partililer ve milletvekillerinin porselen tabaklarda yemek yediği görülürken, vatandaşlara köpük tabldotlarda yemek verildiği dikkatlerden kaçmadı. Fotoğraflar büyük tepki çekerken, bazı isimlerin yemeğe ilişkin paylaştıkları fotoğrafları sildikleri görüldü.

21.03.2024 09:53  Güncelleme: 10:27
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Gaziantep'in Kilis ilçesinde bir düğün salonunda verilen iftar yemeğinde kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

SALONDA ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR TARTIŞMA YARATTI

AK Parti Kilis İl Başkanlığı tarafından verilen iftar yemeğine Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı ve AK Parti Kilis Belediye Başkan adayı Reşit Polat katılırken, salonda çekilen fotoğraflar büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Tartışma yaratan iftar yemeği! Vekillere porselen tabak, vatandaşa köpük tabldot

HURMAYI BİLE ÖZEL JELATİNLE SARDILAR

İftar yemeğinde, protokol ile vatandaşların yemek masaları arasındaki fark dikkat çekti. Protokol masasında yemeklerin porselen tabaklarda ikram edildiği, hurmanın bile özel jelatinle sarılmış olduğu görülürken, yemeğe davet edilen vatandaşlara ise yemekler köpük tabldot tabaklarda verildi.

Tartışma yaratan iftar yemeği! Vekillere porselen tabak, vatandaşa köpük tabldot

TEPKİLER SONRASI FOTOĞRAFLARI SİLDİLER

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre masalar arasındaki ayrımcılık sosyal medyada da gündem olurken, tepkiler sonrasında bazı AK Partili isimlerin iftar yemeğine ilişkin fotoğraf paylaşımlarını sildikleri fark edildi.

AK Parti, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tartışma yaratan iftar yemeği! Vekillere porselen tabak, vatandaşa köpük tabldot - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • SnOW gRaiN: ohhhhh ne guzel olmus yillardir anlatmak istedigim bizim millet buna layik 27 2 Yanıtla
  • SnOW gRaiN: ulkemizin icinde bulundugu sinif ayrimini ne guzel anlatmis harika vekiller ve asiller 21 1 Yanıtla
  • Erol MARASLI: E herkes hakettiği gibi yaşar.seçenler plastik tabildotta yerken seçilenler porselen tabakta.sonrafa çıkıp haktan adaletten bahsederler. 7 0 Yanıtla
  • Erhan Nas: Keloğlan filmine döndü ülke 6 0 Yanıtla
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