Tartışma yaratan iftar yemeği! Vekillere porselen tabak, vatandaşa köpük tabldot

Düzce Üniversitesi 18. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Düzce Üniversitesi, katma değerli bilimsel çalışmalarıyla bölgenin bilim, kültür ve sanat üssü haline gelerek 18. kuruluş yıl dönümünü görkemli bir programla kutladı. Törene, Vali Selçuk Aslan, Ak Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ve birçok protokol üyesi, öğretim üyesi, öğrenci ve davetli katıldı. Rektör Sözbir, üniversitenin başarı hikayesinin devam ettiğini vurgulayarak, sistemli ve planlı çalışmalarla hizmette ve kalitede başarı çıtasını yükselteceklerini belirtti. Vali Aslan ise Düzce Üniversitesi'nin rekabetçi, dinamik ve başarılı bir üniversite olduğunu ifade ederek, üniversitenin ülkenin gelişimine katkı sunacağını söyledi. Programda ayrıca Türk Müziği konseri, Ebrü Sergisi ve el yapımı kağıt üretimi workshop etkinliği gerçekleştirildi.