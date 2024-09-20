Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı

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Bursa'da bir imam hatip ortaokulu müdürünün, öğrenci velileriyle yapılan toplantıda "Herkesin başını kapatması gerek" şeklinde baskıcı bir ifade kullandığı iddia edilmişti. Ayrıca müdürün "Bizler İslam'ın değerlerini savunuyoruz, bu yüzden şort giyen veya başını örtmeyen öğrencilere müdahale ederiz" şeklindeki sözleri de veliler tarafından kaydedilmişti.

BU KEZ KADIN MÜDÜRÜN KAPISINI KIRDI

Okulda başı açık kız öğrenci istemediğini söyleyerek gündeme gelen İmam Hatip Müdürü, bu sefer kadın müdür yardımcısının kapısını kırdı.

"GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANIYOR"

Görüntüler kapısı kırılan kadın müdür yardımcısı tarafından kaydedildi. Öğretmen, müdürün görevini kötüye kullandığını belirtti. Eğitim Sen Başkanı Derviş Erdem, meslektaşına yapılan bu çirkin saldırıyı kınadığını ifade etti.