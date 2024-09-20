Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı

Geniş Video İzle

Bursa'da "Okulda başı açık kız öğrenci istemiyorum" çıkışında bulunduğu iddiasıyla tartışma yaratan bir imam hatip ortaokulunun müdürü bu kez de tekmeyle kadın müdür yardımcısının kapısını kırdı. Müdür yardımcısı tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedilen görüntülerde müdürün kapıyı kırarak yanındaki erkeklerle birlikte içerideki eşyaları dışarıya çıkardığı anlar yer aldı.

20.09.2024 09:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bir imam hatip ortaokulu müdürünün, öğrenci velileriyle yapılan toplantıda "Herkesin başını kapatması gerek" şeklinde baskıcı bir ifade kullandığı iddia edilmişti. Ayrıca müdürün "Bizler İslam'ın değerlerini savunuyoruz, bu yüzden şort giyen veya başını örtmeyen öğrencilere müdahale ederiz" şeklindeki sözleri de veliler tarafından kaydedilmişti.

BU KEZ KADIN MÜDÜRÜN KAPISINI KIRDI

Okulda başı açık kız öğrenci istemediğini söyleyerek gündeme gelen İmam Hatip Müdürü, bu sefer kadın müdür yardımcısının kapısını kırdı.

"GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANIYOR"

Görüntüler kapısı kırılan kadın müdür yardımcısı tarafından kaydedildi. Öğretmen, müdürün görevini kötüye kullandığını belirtti. Eğitim Sen Başkanı Derviş Erdem, meslektaşına yapılan bu çirkin saldırıyı kınadığını ifade etti.

Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı

Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Zafer El:
    devletin malına devletin okulunun kapısına tüyü bitmemiş yetimin vergileri ile yapılan devleti okulunun kapısının zorbalarca kırılması ne demek bir an önce ağır şekilde cezalandırılmaları önemle arz olunur 399 6 Yanıtla
  • Osman Kaymak:
    tek çare islamdadır müdüre aferin 31 163 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    bunların sonunun gelmesi ne az kaldı 107 18 Yanıtla
  • Neco:
    Şaşırdık mı ? Bela geliyorum diyor canım memleketimize .. Allah kötü insanşarın şerrinden korusun. Millete akıl fikir versin 91 6 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Mağara devrinden kalma genlerini muhafaza eden ender mahluklardan biri... 86 7 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    müdür haklı bence 14 62 Yanıtla
  • Mehmet Sen:
    muhtemelen işin içyüzü başka..Çünkü tek başına kilitli ve anlaşılan kapıyı açmayı reddeden öğretmenin odasına girilmesi gerekiyor. Polis eşliğinde girilsemiydi diye düşünüyor insan. 21 50 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    kınamak yetmez adli ve idari soruşturma başlatılmalı aynı zamanda devlet malına zarar verdiği gerekçesiyle Bu şahıs yargılanmalıdır 57 5 Yanıtla
  • Bilgi Yıldız:
    o adamları bunları yapmaya sevk eden şey nedir birde bu pencereden bakın 12 39 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    devletin tahsis ettiği makamda özel eşya bulunduramazsınız. 9 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:34 Paranın patronu TBMM’de vekillere sunum yapacak İşte öne çıkan 2 başlık Paranın patronu TBMM'de vekillere sunum yapacak! İşte öne çıkan 2 başlık
11:14 Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin’in kopuk bacağının sırrı çözüldü Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü
10:02 Kim bu Ayşegül Akdoğan Hakkındaki iddia bir hayli vahim, “tutuklansın“ diye hashtag açıldı Kim bu Ayşegül Akdoğan? Hakkındaki iddia bir hayli vahim, "tutuklansın" diye hashtag açıldı
09:15 Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor
08:49 Hizbullah’a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı
17:52 Yüz binlerce liralık vurgun kamerada Polisteki dosya sayısı ağızları açık bıraktı Yüz binlerce liralık vurgun kamerada! Polisteki dosya sayısı ağızları açık bıraktı
17:30 İsrail’in siber saldırılarının ardından Nasrallah’tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak İsrail'in siber saldırılarının ardından Nasrallah'tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak
17:24 2025 yılında asgari ücret, memur ve emekli zammı ne kadar olacak Kalem kalem hesaplandı, işte çıkan sonuçlar 2025 yılında asgari ücret, memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Kalem kalem hesaplandı, işte çıkan sonuçlar
17:19 Çöpleri ayrıştıran işçiler, yeni doğmuş erkek bebek cesedi buldu Çöpleri ayrıştıran işçiler, yeni doğmuş erkek bebek cesedi buldu
17:11 İsrail ordusundan Lübnan’a bir saldırı daha Bu kez Nasrallah konuşurken vurdular İsrail ordusundan Lübnan'a bir saldırı daha! Bu kez Nasrallah konuşurken vurdular
16:36 Yusuf Güney, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen kadını sahneye çıktığına pişman etti Yusuf Güney, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen kadını sahneye çıktığına pişman etti
16:25 Sakince dükkana giren kadın, raftaki çantayı kaşla göz arasında çaldı Sakince dükkana giren kadın, raftaki çantayı kaşla göz arasında çaldı
16:12 İbrahim Tatlıses’i silen Dilan Çıtak mirastan vazgeçmiyor Sonuna kadar hakkını arayacak İbrahim Tatlıses'i silen Dilan Çıtak mirastan vazgeçmiyor! Sonuna kadar hakkını arayacak
16:02 18 yıl önce kaybolan kadının dosyası yeniden açıldı Son günlerini geçirdiği isim gözaltında 18 yıl önce kaybolan kadının dosyası yeniden açıldı! Son günlerini geçirdiği isim gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 12:05:17. #1.13#
SON DAKİKA: Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement