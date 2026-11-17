ABD Başkanı Donald Trump, Tayland'ın ABD'den ithal edilen ürünlere uyguladığı tüm gümrük vergilerini kaldıracağını duyurdu.

Trump, Filipinler'in başkenti Manila'da Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ile düzenlenen ortak imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Tayland'ın, ABD ürünlerine uyguladığı tüm gümrük vergilerini kaldıracağını belirten Trump, Amerikan otomobilleri, tıbbi cihazlar, ilaçlar, etanol ve kümes hayvanı ürünlerine yönelik tarife dışı engelleri de büyük ölçüde azaltacaklarını bildirdi.

Donald Trump, iki ülke arasında imzalanan ticarete ilişkin ortak bildirinin ekonomik ilişkileri güçlendireceğini ve her iki ülkeye de fayda sağlayacağını söyledi.

Tayland Başbakanı Charnvirakul da ticaret müzakerelerinde önemli ölçüde uzlaşmaya vardıklarını aktararak, bazı konuların henüz sonuçlandırılmadığını, ancak nihai anlaşmanın kısa süre içinde imzalanacağına inandığını kaydetti.

Charnvirakul, nihai anlaşmanın iki ülke arasındaki ticareti canlandıracağını ve yeni fırsatlar oluşturacağını vurguladı.