TBB, Kanadoğlu'na açılan soruşturmanın usule ve hukuka aykırı olduğunu bildirdi - Son Dakika
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TBB, Kanadoğlu'na açılan soruşturmanın usule ve hukuka aykırı olduğunu bildirdi

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TBB, Kanadoğlu\'na açılan soruşturmanın usule ve hukuka aykırı olduğunu bildirdi
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TBB, Kanadoğlu hakkında İstanbul Barosu Genel Kurulu konuşması nedeniyle başlatılan soruşturmanın usule ve hukuka aykırı olduğunu açıkladı. Birlik, avukatların görev suçlarında Adalet Bakanlığı izni gerektiğini hatırlatarak Kanadoğlu'nun ifade özgürlüğünü savunacağını bildirdi.

(ANKARA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB), İstanbul Barosunun Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma nedeniyle Av. Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu hakkında soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi. Soruşturmanın usule ve hukuka aykırı olduğunu belirten TBB, avukatların görevleri sırasında işledikleri iddia edilen suçlarla ilgili soruşturmaların Adalet Bakanlığı'nın iznine tabi olduğunu hatırlattı. Birlik, Kanadoğlu'nun ifade özgürlüğünü savunacağını açıkladı.

Türkiye Barolar Birliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Av. Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Av. Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu hakkında soruşturma başlatıldığı yönünde haberler kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Av. Prof. Dr. Kanadoğlu hakkında 24 Ekim 2026 tarihli İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sebebiyle soruşturma başlatılması usule ve hukuka aykırıdır.

Av. Prof. Dr. Kanadoğlu'nun konuşması bir baro genel kurulunda yapılmıştır. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 58'inci maddesinin birinci fıkrasına göre; avukatların, avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği ya da baroların organlarındaki görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlardan dolayı haklarındaki soruşturma Adalet Bakanlığı'nın vereceği izin üzerine yapılabilir. Avukatların görev suçlarından ötürü Adalet Bakanlığından izin alınmadan doğrudan doğruya soruşturma ve kovuşturma yapılamaz.

"KANADOĞLU'NUN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAVUNACAĞIZ"

Hakimler ve savcılar da verdikleri kararlar ve tutumları nedeniyle kamuoyu denetimine ve eleştirisine açıktır. Yargı yetkisi, bu yetkiyi kullananlara eleştiriden ve hukuki sorumluluktan bağışıklık sağlamaz. Hukuka aykırı kararlara dikkat çekmek, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasını istemek, keyfi tutuklamalara karşı çıkmak ve kamu yetkisi kullananları hukuk çerçevesi içinde kalmaya davet etmek sorumluluğuyla yapıldığı açıkça görülen, şiddet çağrısı içermeyen bir konuşmanın bağlamından koparılarak tehdit veya hedef gösterme suçlamasına dayanak yapılması, ifade özgürlüğünü ve savunmanın bağımsızlığını zedelemektedir.

Türkiye Barolar Birliği, usul ve esas bakımından hukuka aykırı olduğu anlaşılan bu uygulamaya karşı Av. Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu'nun ifade özgürlüğünü savunacak, bağlayıcı yargı kararlarının uygulanması ve hukuka aykırılıkların giderilmesi mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

Kaynak: ANKA
Türkiye Bankalar BirliğiAdalet Bakanlığıİstanbul BarosuPolitikaGüncelSon Dakika

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