TBMM Başkanı Kurtulmuş: Anayasada ara seçim şartları açıktır, o şartlar yerine geldiğinde ara seçim olur

Siyasetin gündeminde yer alan ara seçim tartışmaları devam ederken, muhalefet cephesinin ısrarına karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Gündemimizde ara seçim yok” diyerek kapıyı kapatmıştı. Konuya ilişkin bir açıklama da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan geldi.

“KARAR TBMM GENEL KURULU’NDA”

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ara seçim taleplerine ilişkin yaptığı değerlendirmede anayasal çerçeveye dikkat çekti. Kurtulmuş, “Kimin hangi kurallar çerçevesinde hareket edeceği anayasada bellidir. Anayasa’da şartlar ve milletvekilleri istifalarına ilişkin maddeler çok açıktır” ifadelerini kullandı.

"BUNUN KARARINI..."

Ara seçim kararının nasıl alınacağına da değinen Kurtulmuş, “Anayasa ve İç Tüzük’e baktığımızda görev Meclis’tedir. Anayasa’daki şartlar yerine geldiğinde ara seçim olabilir ancak bunun kararını TBMM Genel Kurulu verecektir” dedi.

ERDOĞAN KAPILARI KAPATMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'in "erken seçim" açıklamaları hakkında "Türkiye ana muhalefetin beyhude çabasıyla yapay gündemlere kapılmadan hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor. Hükümetimiz gündemine hakimdir. Bize kimse gündem dayatamaz. Kimse Türkiye'nin gündemini suni tartışmalarla saptıramaz, enfekte edemez. Ne hükümetimizin ne milletimizin yakın vadedeki siyasi koordinatlarında erken ya da ara seçimin yer almadığının bilinmesini istiyorum" demişti.

ÖZEL'İN TEPKİSİ SERT OLMUŞTU

Erdoğan'ın bu çıkışına karşılık Özel ise "Biz kendi işimizi yapacağız demiştiniz. Ara seçim yapmak Meclis'in işi. 'Gündemimizde ara seçim yok' demek yürütmenin yasamaya müdahalesidir ve en basit deyimle siyaseten bir hadsizliktir, yetki aşımıdır ve bu da Anayasa'yı çiğnemektir. Sen kim oluyorsun?" karşılığını vermişti.