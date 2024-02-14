TBMM'de Erzincan'daki maden kazasıyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu - Son Dakika
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TBMM'de Erzincan'daki maden kazasıyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu

TBMM'de Erzincan'daki maden kazasıyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu

14.02.2024 17:38  Güncelleme: 17:53
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TBMM Genel Kurulu'nda Erzincan İliç'te Anagold Madencilik firmasının işlettiği altın madeninde dün yaşanan toprak kaymasıyla ilgili TBMM'de Araştırma Komisyonu kuruldu. Komisyon 3 ay süreyle çalışacak.

OLAY TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRILACAK

İliç'teki madende meydana gelen toprak kaymasının tüm yönleriyle araştırılması için çalışacak Meclis Araştırma Komisyonu gerektiğinde incelemelerde bulunmak üzere il dışında da çalışacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Erzincan'daki toprak kaymasına ilişkin, Meclis'teki konuşmasında "Tüm siyasi partilerle yapmış olduğumuz görüşmede de AK Parti Grubu olarak da önerimizi biz verdik. Bu olayla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasını teklif ediyoruz. Meclisimizin iradesine sunacağız." ifadelerini kullanmıştı.

9 İŞÇİYE ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

En son olay yerinden açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aranan 9 işçiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Yapılan tüm değerlendirmelerde aradığımız arkadaşlar 5'inin bir konteyner içinde yer aldığı 3'ünün bir araç içinde ve aynı bölgede yer aldığı, bir şoför kardeşimizin de kamyon içinde başka bir bölgede olduğu değerlendiriliyor. 100 dönüme yayılmış bir kütleden bahsediyoruz. Bu kütle içinde bir avantajımız var. Araç içinde olan ve konteyner içinde olan demek bizim metal radar tespitleriyle birlikte bu kütleler üzerinde arama yapmaya başladık. Bu radar taramalarıyla bu araçlar ve konteynerle ilgili bir iz alır almaz oraya odaklanıp mesafe almak istiyoruz."

TBMM\'de Erzincan\'daki maden kazasıyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu

Erzincan, Maden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM'de Erzincan'daki maden kazasıyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM'de Erzincan'daki maden kazasıyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu - Son Dakika
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