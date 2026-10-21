TBMM Genel Kurulu\'nda fon düzenlemesi tartışması... Muhalefetten AK Parti\'ye “gece yarısı önergesi” tepkisi: "En az 200 bin yatırımcının hakkı gasbedilecek"

Teklifin birinci maddesi üzerine verilen önerge hakkında söz alan CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, fon krizinin yalnızca yatırımcıların kayıpları üzerinden değerlendirilemeyeceğini belirterek, iktidarın denetim mekanizmalarını ve hesap verme sorumluluğunu eleştirerek "Bugün burada yalnızca bir yatırım fonu soygununu değil, AKP iktidarının denetim zafiyetini, hesap vermekten kaçan anlayışını, vatandaşın sarsılan güvenini konuşuyoruz" dedi.

Türkiye'de emeklinin, ücretlinin, çiftçinin, işçinin ve esnafın ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirten Yontar, insanların birikimlerini korumakta zorlandığını ifade etti. Yontar, vatandaşların Cumhurbaşkanı ve bakanların söylemlerine de güvenerek ailelerinin geleceğini güvence altına almak amacıyla faizsiz kazanç getiren yatırım fonlarına yöneldiğini söyledi.

Yontar, "Çünkü bu iktidarın yarattığı ekonomik düzende çalışarak kazanmak çok zor, kazandığını korumak ise ondan daha da zor" ifadelerini kullandı.

Fonlardaki kayıpların küçük yatırımcıları etkilediğini savunan Yontar, "25 bin yatırımcının fona yatırdığı para 100 bin liranın altında, bir başka fonda 48 bin yatırımcının fona yatırdığı para 110 bin liranın altında. Peki, fon piyasasında kimin parası battı? Bu küçük yatırımcının battı, emeklinin, işçinin parası battı, çocuğunun geleceği için yıllarca dişinden tırnağından artırdığı parayı biriktiren annenin-babanın parası yok oldu" dedi.

Yontar, bazı siyasi ve bürokratların yatırımlarından yüksek kazanç elde ettiğini belirterek, "Allah aşkına bu nasıl bir adalettir? İktidar vekillerinden birisi çıksın bize ve halkımıza bunu açık açık anlatsın" diye konuştu.

KADIGİL: "SADECE 214 KİŞİ BU FONLARDAN NEREDEYSE 200 MİLYAR TL GÖTÜRMÜŞ"

Teklifin ikinci maddesine verilen önerge üzerine söz alan Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, fon krizinin yol açtığı zararın boyutuna ve mağduriyetlerin giderilmesi için gereken kaynaklara dikkati çekti.

Kadıgil, "Siyasetten götürdükleri milyonları bir tek gün çalışmadan, bir toplu iğne başı üretmeden milyarlar yapan arsızların yarattığı zarar, en iyi senaryoda 800 milyar TL. İBB bursuyla okumasına rağmen kenarda duran 160 milyoncuk parasını fonda değerlendiren ve ceza olarak WhatsApp gruplarından çıkardığınız Genel Başkan Yardımcınızın kaldırdığı para 2,2 milyar TL" dedi.

Milyonlarca kişinin düşük ücretlerle geçinmeye çalıştığını belirten Kadıgil, fon krizinde gündeme gelen tutarların büyüklüğünü çocuklara bir öğün yemek verilmesi için gereken kaynakla karşılaştırdı. Kadıgil, "Biz, yarattığınız açlıkla cebelleşen, koca günü okullarda aç geçiren çocuklara bir öğün olsun yemek verelim diye bu Meclis'te yıllardır kanun teklifleri veriyoruz, bütçe istiyoruz, yeri geliyor kavga ediyoruz. Bakın, tüm bu çocuklara bir öğün yemek vermemizin maliyeti yıllık ortalama 250 milyar TL. Sözde Adalet Bakanının açıklamasına göre ise sadece 214 kişi bu fonlardan neredeyse 200 milyar TL götürmüş. Peki, kim bunlar? Hala bilmiyoruz" diye konuştu.

Kadıgil, iktidar temsilcilerinin ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de isimlerin açıklanmasını istediğini ancak açıklama yapılmadığını ifade ederek, "Sayın Gül 'Açıklansın' diyor, Sayın Zengin 'Açıklansın' diyor, Bahçeli bile 'Açıklansın' diyor ama açıklamıyorsunuz, sır gibi saklıyorsunuz. Bilakis, işinize gelenleri sızdırıyor, hatta bu kontrollü sızmalarda manipülasyon yapıp üstüne utanmadan mağdur olmayı bile becerebiliyorsunuz" dedi.

Fonların kurucularının, fonlar üzerinden hisselerini yükselttikleri şirketlerin sahiplerinin ve yüksek kazanç elde eden kişilerin AK Parti ile bağlantılı olduğunu ileri süren Kadıgil, denetleyici kurumları da eleştirdi. Kadıgil, "Bu fonun kurucuları AKP'li, fon üzerinden hisselerini hoplatıp zıplattıkları naylon şirketlerin sahipleri AKP'li, vurgun yapıp milyarlar götüren bakanlar, bakan yardımcıları, bakan çantacıları, genel başkan yardımcıları, bürokratlar AKP'li, bu vurgun yapılırken en iyi ihtimalle oturup kuzu kuzu seyreden SPK, BDDK, Borsa İstanbul, bakanlık, istisnasız tüm sorumlu kurumların yöneticileri AKP'li" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fon krizinden haberdar olmadığı ve öğrendikten sonra hesap soracağı yönündeki söylemleri de eleştiren Kadıgil, "Şimdi, bu vurgunun hesabını Erdoğan soracak, öyle mi? Buna mı inanacağız biz? Başkan Yardımcısı diye yanı başındaki koltuklara oturttuklarından mı soracak mesela? Üç beş ballı koltuğa birden tek imzayla atadıklarından mı soracak?" diye konuştu.

Kadıgil, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) üyelerinin Cumhurbaşkanı tarafından atandığına işaret ederek, "Bu vurgunu oturup seyreden SPK üyelerinin tamamını kendisi atadı, başkanı dışındaki hepsi hala görevine devam ediyor. Hatta, bu kanun teklifiyle SPK'ye diyorlar ki, 'Batırdığın işi gel yine sen temizle bakalım.' Harika bir hesap sorma yöntemi, gerçekten dostlar başına" ifadelerini kullandı.

GÜNAYDIN: "450 BİN MAĞDURUN 250 BİNİNE BİR BARDAK SOĞUK SU İÇİN DİYORLAR"

Teklifin üçüncü maddesi üzerine altı önerge verildi. Önergelerin görüşülmesinden önce AK Parti'nin verdiği önergeye muhalefet partilerinin grup başkanvekilleri tepki gösterdi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, önergenin gece saatlerinde verilmesini eleştirerek, düzenlemenin fon mağdurlarının önemli bir bölümünün haklarını kaybetmesine yol açacağını vurguladı. Günaydın, "Şimdi saat 21.20. Gece yarısı verilen bir önerge ile AKP, fon mağdurlarının neredeyse yarısına 'Siz bir bardak soğuk su için' diyor" dedi.

Önergenin içeriğini açıklayan Günaydın, "17 Eylül 2026 tarihi ve öncesinde TEFAS'a iletilmiş olmakla birlikte, ilgili fonun temerrüdü ve/veya katılma payı fiyatının açıklanmaması nedenleriyle gerçekleştirilemeyen talimatlar bakımından katılma payları bloke edilmiş olanlar, fon pay sahibi sıfatıyla bu kanundaki tasfiye hükümlerine tabidir" ifadesinin kullanıldığını belirtti.

Günaydın, düzenlemenin yaklaşık 450 bin mağduru ilgilendirdiğini, bunların 250 bininin talimat vermesine rağmen fiyat oluşmaması veya fonun temerrüde düşmesi gerekçeleriyle işlemlerinin gerçekleştirilmediğini söyledi. Günaydın, şunları kaydetti:

"O fon neden temerrüde düşmüş? O fiyat neden oluşmamış? Bunu denetlemeyenler şimdi diyorlar ki; 'Senin hiçbir alacağın yok, bu kanundaki tasfiye hükümlerine tabisin.' Yani diyorlar, 'Sen bir bardak soğuk su iç.' Hem SPK'nın 79. maddesini görmezden geleceksin hem de 450 bin mağdurun 250 binine 'Sana bir kuruş vermeyeceğim, sen bir bardak soğuk su içeceksin' diyeceksin. Biz bu gece yarısı önergesini şiddetle protesto ediyoruz. Vatandaşlarımızı da bu gece yarısı operasyonuyla haklarının alınması konusunda uyanık olmaya devam etmeye davet ediyoruz. YENİ Parti bu konuda yurttaşın hakkını korumaya devam edecektir."

TÜRELİ: "BU SON DERECE YANLIŞ"

CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli de önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen ve muhalefetin karşı çıktığı bir konuyu yeniden gündeme getirdiğini belirterek, "Sayın Başkan, gerçekten de bir gece yarısı önergesiyle Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmüş olan, konuşulan ve bizlerin şiddetle karşı çıktığı bir husus şimdi şu anda getirilip kanun metnine eklenmek isteniyor. Bu son derece yanlış" dedi.

Türeli, konunun komisyonda ayrıntılı olarak ele alındığını ifade ederek, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın süreç hakkında bilgi vermesini istedi.

AKAY: "EN AZ 200 BİN YATIRIMCININ HAKKI GASBEDİLECEK"

Akay da önergeyle en az 200 bin yatırımcının hakkının gasbedildiğini, bu sayının 455 bin mağdurun yaklaşık yüzde 44'üne karşılık geldiğini belirtti. Akay, SPK kanununun 79'uncu maddesinin hala yürürlükte olduğunu söyleyerek, "Buna göre satış emri vermiş olan yatırımcılar alacak hanesine bu parayı geçirdiği tarihler itibarıyla temerrüt bahane edilemez veya fiyat oluşumu bahane edilemez. Alacak hanesine geçirilmiş olup ödemelerini almaları gerekiyor" diye konuştu.

Önergenin mevcut kanun hükümleriyle çeliştiğini savunan Akay, yatırımcıların yargı yoluna başvurmaları durumunda haklarını alabileceklerini ileri sürdü. Akay, "Bu kanun devam ettiği müddetçe siz şu anda bu önergeyle bu kanuna bunu derç etseniz bile neticede insanlar Anayasa Mahkemesi'ne gittiğinde, davayı açtığında bu davayı kazanacaklardır. Hem de faiziyle birlikte paralarını geri alacaklardır" dedi.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda mağdurların alacaklarının öncelikle ödenmesi için önerge verdiklerini ancak önergenin reddedildiğini anlatan Akay, yeni önergeyle yasal bir kılıf hazırlandığını savundu.

Akay, "Biz orada şifahi olarak söylenilen, bahane olarak söylenilen fiyatın oluşmaması ve temerrüt halinin burada kanuna derç edilmesini görüyoruz. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi olarak kesinlikle bu önergeye karşıyız. Ret oyu vereceğimizi belirtiyoruz ve hatalı bir uygulama olduğunu da özellikle ifade ediyoruz. Bütün PBLK mağdurları şu anda bizi izliyor ve haklarının gasbedilmesine de karşılar" ifadelerini kullandı.

EKMEN: "GECE YARISI ÖNERGE VAR, ŞEFFAFLIK YOK, ETKİ ANALİZİ YOK"

Yeni Yol Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen de önergenin bazı vatandaşların haklarını ortadan kaldıracağını ve finans piyasalarında kazanılmış hakları zedeleyeceğini savundu. Ekmen, sorunun yetkili kurumların görevlerini yerine getirmemesi ve görevlerini kötüye kullanması nedeniyle ortaya çıktığını ileri sürerek, "Ancak burada Fon Kurulu'nun almış olduğu bir karara yasal bir kılıf hazırlanmaya çalışılıyor. Peki, bu gerçekten böyle olması gerekiyor idiyse, bu yasayı da bir hafta önce siz yazdınız. Bu kararı Fon Kurulu bir ay önce almıştı. Bunu niçin yasa teklifinin ilk haline eklemediniz?" diye sordu.

Önergenin kaç kişiyi ve ne kadarlık bir alacağı etkileyeceğinin bilinmediğini, Genel Kurul'un bu konuda bilgilendirilmesi gerektiğini söyleyen Ekmen, "Yani gece yarısı önerge var, şeffaflık yok, etki analizi yok ve kazanılmış hakların ortadan kaldırılması var. Buna bizim muhalefet olarak onay vermemiz mümkün değildir" dedi.

KOÇYİĞİT: "YENİ BİR MAĞDURİYETİN ÖNÜNÜ AÇIYOR"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de, "Bu kadar önemli bir mağduriyeti konuşuyoruz, yaklaşık 500 bin insanı ve çok temel bir kanunu konuşuyoruz, mağduriyeti gidermek ve tasfiyeleri hazırlamak için. Ama getirilen değişiklik önergesi bakın maddeden hemen öncesine gelmiş. Biz bunu istişare etmek, gerçekten detaylı konuşma, tartışma imkanımız yok. O anlamıyla bütün bunların Plan ve Bütçe aşamasında yapılması gerekiyordu" diye konuştu.

Önergenin yöntem açısından sorunlu olduğunu belirten Koçyiğit, mevcut yasanın hükümlerini etkisizleştirecek bir düzenleme yapılmaya çalışıldığını savunarak, "Burada temel amacımız zaten mağduriyeti gidermek, insanların en azından ana paralarını alacakları bir süreci başlatmaya çalışıyoruz. Şimdi yeni bir mağduriyetin önünü açıp yasayı çelecek bir şey yapmayı açıkçası doğru bulmuyoruz. En azından ben de bunu grubumuz adına tutanaklara geçirmek istedim" ifadelerini kullandı.

POYRAZ: "KENDİ HATALARINI YATIRIMCIYA ÖDETİYORLAR"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz da önergeye ilişkin değerlendirmesinde, fon krizinin yönetimindeki aksaklıkların yeni düzenlemeyle devam ettiğine dikkati çekerek, "Sürecin bu hale gelmesi ayrı bir idari ve siyasi aksaklık. Bundan sonraki sürecin yönetilmesi de ayrı bir skandal halinde devam ediyor" dedi.

Önergenin yatırımcıları alacaklı konumundan çıkararak hisse sahibi konumuna getireceğini ileri süren Poyraz, düzenlemenin kanunun ruhuna ve sürecin yönetimindeki iyi niyet iddiasına aykırı olduğunu söyledi.

Poyraz, "Burada tüm yatırımcıların olağan şüpheli olarak kabul edilmesi, bir kere siyasi ve idari otoritenin tamamen art niyetli, iyi niyeti olmadığı ortada. Dolayısıyla burada insanları alacaklı konumundan çıkartıp onların rızası dışında hissedar konumuna sokan böyle bir önerge hem kanunun ruhuna hem sürecin yönetilme stratejisindeki bütün iyi niyeti ortadan kaldırıyor" diye konuştu.

Yatırımcıların haklarını almak için süreci takip ettiğini belirten Poyraz, "Kendi hatalarını şu an yatırımcıya ödeten ve onları olağan şüpheli haline getiren bir uygulama modelini İYİ Parti adına kabul etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Teklifin üçüncü maddesine verilen önergeler üzerine görüşmeler devam ediyor.