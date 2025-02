Tedavi süreci tamamlanan MHP lideri Bahçeli, taburcu oldu

Serkan Güngör:

buyuyerek kucutme denen bi siyaset taktigi var.. once gazlanir buyuk Su bu ( kulture gore, millete gore vs ) ya da eskiye ozlem nidalari ile.. sonrasi bu plan isler ise baslangicta artilari da olur hani toprak kazanimo vs ama toprakla beraber kacinilmaz olan irk yapisi da degisecegi icin mecburi istikamet fedaratif yapilar olur ve belli sene sonra 50 70 100 bu federe yapilar bagimsiz olur.. sonuc buyudugunu saniyorken kuculdun.. su gunlerde bu apo pazarligi su bu buyurken kuculmeni ilk basamaklari olabilir.. maksat uniter devletin parcalanmasidir zaten.. o yuzden bu apo picini 2 saniye yasatmadan asin. ab uyum muyum hikayelerinsen uyanarak.. ya da ( tarihciyim ) ver mehteri ile ne acidir ki biten devletlerin hatirasini orayi da alalim burayi da alalim yok sura bizimdi bura bizimdi vs ile halkin bu tuzaga cekilisine izin vermeyelim bu uygun uluslararasi firsatlari degerlendirmeyelim demek degil . bu devlet degerlendirmis midir evvelinde evet ama cok akli selim davranarak..