Tedavi süreci tamamlanan MHP lideri Bahçeli, taburcu oldu - Son Dakika
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Tedavi süreci tamamlanan MHP lideri Bahçeli, taburcu oldu

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Tedavi süreci tamamlanan MHP lideri Bahçeli, taburcu oldu

14.02.2025 12:00  Güncelleme: 12:43
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Milliyetçi Hareket Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, Devlet Bahçeli tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

MHP lideri Bahçeli, 4 Şubat 2025 tarihinde Gebze'de kalp kapakçılığı operasyonu geçirdi. Bugün itibarı ile tedavi sürecinin tamamlanan ve taburcu edilerek Ankara'ya giden MHP Lideri'nin bundan sonraki tedavi sürecinde nekahat dönemi olmak kaydıyla kısa süre içerisinde mesaisine başlayacağı belirtildi.

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Yapılan açıklama şöyle;

"MHP Genel Başkanı Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli, 4 Şubat 2025 tarihinde Kocaeli Gebze'de bulunan Anadolu Sağlık Merkezine daha önce planlanmış tetkik, tahlil ve chek-up yapılmak üzere giriş yapılmış olup, tetkikler sonucunda daha önce yapılmış olan kalp kapakçığında sorun meydana geldiği gözlemlenerek başarılı bir kalp kapakçığı kirişimsel operasyonu geçirmiştir.

Hastane yatışından tedavi süreci tamamlanmasına kadar başta hastane sahibi Tuncay Özilhan Beyefendi olmak üzere Anadolu Sağlık Merkezinin çok kıymetli doktorları, hemşireleri ve özveriyle hizmet eden tüm çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz.

14 Şubat 2025 tarihi itibarıyla Sayın Genel Başkanımızın hastanedeki tedavi süreci tamamlanmış olup bugün itibariyle taburcu olarak Ankara'ya geçmiş bulunmaktadır. Bundan sonraki tedavi süreci nekahat dönemi olmak kaydıyla doktorların tayin edeceği kısa bir zaman zarfında Yüce Allah'ın izniyle mesaisine başlayacaktır."

Tedavi süreci tamamlanan MHP lideri Bahçeli, taburcu oldu

Devlet Bahçeli, Hastane, Güncel, Ankara, Gebze, MHP, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tedavi süreci tamamlanan MHP lideri Bahçeli, taburcu oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ahmet Çak:
    Allahım seni başımızdan eksik etmesin sağlık sıhhat içinde bir ömür versin ?? 10 58 Yanıtla
  • İskender Sakallı:
    Türkmen beyine geçmiş olsun .. Allah sağlıklı ömürler versin ...??? 9 43 Yanıtla
  • Metin Ersoy:
    apo yaşadı yarım kalan it çıkarma operasyonuna devam 28 6 Yanıtla
  • monşer null:
    Kefeni Yırtın hadi 16 12 Yanıtla
  • Ertuğrul Tıraş:
    Yine mi gitmedu 21 3 Yanıtla
  • Ismail Bayrak (ayşe bayrak):
    koca reis, ismiyle müsemma… 1 17 Yanıtla
  • ond dem:
    vay beeee 3 4 Yanıtla
  • Apple User:
    Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin 0 5 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    buyuyerek kucutme denen bi siyaset taktigi var.. once gazlanir buyuk Su bu ( kulture gore, millete gore vs ) ya da eskiye ozlem nidalari ile.. sonrasi bu plan isler ise baslangicta artilari da olur hani toprak kazanimo vs ama toprakla beraber kacinilmaz olan irk yapisi da degisecegi icin mecburi istikamet fedaratif yapilar olur ve belli sene sonra 50 70 100 bu federe yapilar bagimsiz olur.. sonuc buyudugunu saniyorken kuculdun.. su gunlerde bu apo pazarligi su bu buyurken kuculmeni ilk basamaklari olabilir.. maksat uniter devletin parcalanmasidir zaten.. o yuzden bu apo picini 2 saniye yasatmadan asin. ab uyum muyum hikayelerinsen uyanarak.. ya da ( tarihciyim ) ver mehteri ile ne acidir ki biten devletlerin hatirasini orayi da alalim burayi da alalim yok sura bizimdi bura bizimdi vs ile halkin bu tuzaga cekilisine izin vermeyelim bu uygun uluslararasi firsatlari degerlendirmeyelim demek degil . bu devlet degerlendirmis midir evvelinde evet ama cok akli selim davranarak.. 1 0 Yanıtla
  • osman şahin:
    ACABA YENİ KALBİ NASIL OLACAK 0 0 Yanıtla
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